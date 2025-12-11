Запланована подія 2

В Мінекономіки спростували інформацію про миттєве скасування відстрочки для працівників критичних підприємств

Відстрочка для працівників критично важливих підприємств не скасовується миттєво. Нові правила навпаки спрощують процедуру: скорочено формальні перевірки і встановлено 45-денний строк бронювання, що допомагає компаніям ОПК утримувати ключових співробітників.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"У ЗМІ з'явилося повідомлення, що нібито "відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження". Це некоректне трактування", - йдеться в  повідомленні.

  • Що залишається без змін:

Базовий механізм бронювання працівників для критично важливих підприємств залишився незмінним. Відстрочка надається через підприємство, яке має статус критично важливого, і припиняється лише у разі втрати цього статусу. Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання.

  • Що змінилося:

Нові зміни, навпаки, спрощують процедуру для критичних підприємств. Тепер працівників підприємств оборонно-промислового комплексу можна бронювати строком до 45 календарних днів, а 72-годинна перевірка списків, поданих на бронювання, скасована. Це дозволяє компаніям зберігати ключових фахівців і забезпечувати безперервну роботу під час оформлення формальних процедур.

Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у звичному порядку.

Нагадаємо,  уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Автор:
Ольга Опенько