Бізнес б'є на сполох через плани уряду посилити правила бронювання і попереджає про ризики для економіки

Бізнес стурбований поширеною в публічному просторі інформацією щодо можливих змін до чинного порядку бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств і попереджає про ризики для економіки країни.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Бізнес закликав владу до діалогу

В ЄБА утрималися від оцінки конкретних положень документу до моменту його офіційного оприлюднення, але наголосили, що сама перспектива подальшого посилення обмежень щодо бронювання викликає серйозне занепокоєння бізнес-спільноти.

"В умовах постійних викликів, ризики втрати ключового персоналу можуть негативно вплинути на роботу підприємств та стійкість економіки. Бізнес повною мірою усвідомлює потреби Сил оборони України та безумовний пріоритет захисту держави. Водночас важливим є баланс між потребами економіки та забезпеченням обороноздатності", - підкреслили в ЄБА.

Асоціація закликає уряд забезпечити відкритий діалог із бізнес-спільнотою до ухвалення можливих змін, оприлюднити відповідні пропозиції для обговорення та провести оцінку їхнього потенційного впливу на діяльність підприємств і економіку загалом.

Також в EBA нагадали, що весь критично важливий бізнес до 1 вересня продовжив дію наказу про критичність або наново набував такого статусу відповідно до нових вимог.

Бронювання в Україні хочуть зробити жорсткішим та скоротити квоти

Уряд планує змінити правила бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану, які передбачатимуть скорочення лімітів бронювання для ключових галузей та зміну формули розрахунку квот.

Проєкт змін передбачає перегляд граничної кількості працівників, яких можуть забронювати окремі підприємства. Зокрема:

для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики максимальний рівень бронювання пропонують знизити зі 100% до 85%;

для тепло-, водопостачання та вивезення сміття квоту знизять із 75% до 60%.

Крім того база для розрахунку стане меншою. На 100 працівників 80 будуть без броні та 20 — з, а не 50 на 50, як зараз.

До 20 жовтня планують переглянути критерії для всіх галузей.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.