Розвиток садівництва та тепличного господарства: аграрії отримали 477,2 млн грн за рік

За 2024 рік грантову допомогу на розвиток садів та теплиць отримали 111 агровиробників на суму 477,2 млн грн.

Про це інформує міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Скільки допомоги отримали агровиробники

На розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства 78 підприємств отримали допомогу в розмірі 320,2 млн грн.

Водночас на підтримку тепличного господарства було виділено 157 млн грн, які надійшли 34 підприємствам.

Загалом з початку дії програми із 1 липня 2022 року вже виплачено майже 1,18 млрд грн грантової допомоги 249 сільгоспвиробникам.

Про грантову програму підтримки

Урядова грантова програма, що підтримує агровиробників, стартувала 1 липня 2022 року та орієнтована на допомогу малому та середньому бізнесу.

Переваги – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками "Своя справа", "Свій сад", "Своя теплиця", "Новий рівень".

Гранти видаються на покриття до 70% вартості проєкту, але не перевищують суму в 10 мільйонів гривень.

Заявник повинен профінансувати не менше 30% вартості проєкту за рахунок власних або кредитних коштів. Однією з обов'язкових умов є забезпечення необхідної кількості робочих місць.

Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

Нагадаємо, протягом 2024 року 8 тис. 511 агрогосподарств України скористалися пільговими кредитами за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9", отримавши загалом 44,8 млрд грн.