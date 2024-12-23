Развитие садоводства и тепличного хозяйства: аграрии получили 477,2 млн грн в год

За 2024 год грантовую помощь на развитие садов и теплиц получили 111 агропроизводителей на сумму 477,2 млн грн.

Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Сколько помощи получили аграрии

На развитие садоводства, ягодничества и виноградарства 78 предприятий получили помощь в размере 320,2 млн. грн.

В то же время в поддержку тепличного хозяйства было выделено 157 млн грн, которые поступили 34 предприятиям.

Всего с начала действия программы с 1 июля 2022 уже выплачено почти 1,18 млрд грн грантовой помощи 249 сельхозпроизводителям.

О грантовой программе поддержки

Правительственная грантовая программа, поддерживающая агропроизводителей, стартовала 1 июля 2022 г. и ориентирована на помощь малому и среднему бизнесу.

Преимущества – возможность для каждого желающего создать или развивать свой бизнес по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень".

Гранты выдаются на покрытие до 70% от стоимости проекта, но не превышают сумму в 10 миллионов гривен.

Заявитель должен профинансировать не менее 30% от стоимости проекта за счет собственных или кредитных средств. Одним из обязательных условий является обеспечение необходимого количества рабочих мест.

Для садов – от 5 до 10 постоянных и 125-425 сезонных рабочих в зависимости от наименования насаждений.

Напомним, в течение 2024 года 8 тыс. 511 агрохозяйств Украины воспользовались льготными кредитами по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9", получив в общей сложности 44,8 млрд грн.