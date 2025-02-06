МінАПК зупиняє прийом заявок на отримання грошей за поголів'я кіз та овець: у чому причина

Міністерство аграрної політики та продовольства України призупиняє прийом заявок на отримання спеціальних бюджетних дотацій за утримання кіз та овець. У Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок від фермерів, які мають від 3 до 100 корів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, МінАПК призупиняє в ДАРі подання заявок на спеціальну бюджетну дотацію за утримання поголів'я кіз та овець, яка розпочалася 3 лютого.

Мова йде про суму 2000 грн на голову для тих, хто утримує від 5 до 500 кіз або овець.

"Обсяг коштів на фінансування грантової програми в межах зазначеного напряму вичерпаний. Аграрії подали 1 621 заявку на загальну суму 203,6 млн гривень", - зауважив Коваль.

Він додав, що разом з тим, прийом заявок на утримання поголівʼя корів триває: 7 000 грн на голову передбачені для тих, хто має від 3 до 100 корів.

Коваль наголосив, що у 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримував її у 2024-му. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.

Зауважимо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.

Нагадаємо, Мінагрополітики запустило новий електронний портал єТваринництво для реєстрації суб’єктів племінної справи, який в рази спростить процедури для фермерів.

Утримання корів стає дорожчим

За попередніми даними Мінагрополітики, станом на 1 січня 2025 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 2 млн 29,5 тис. голів ВРХ, у тому числі 1 млн 177,7 тис. корів. За 2024 рік поголів’я ВРХ в Україні скоротилося на 126,7 тис. голів внаслідок викликів війни та вимушеної релокації господарств з прифронтових областей. Поголів’я скорочувалося переважно в господарствах населення.

Скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію.

Багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів.

"Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію. Виробничі витрати зростають швидше ніж ціни на готову продукцію і очікується зростання вартості кормів через подальше зростання цін на зернові та олійні культури, зростання вартості електроенергії, девальвацію гривні та зниження купівельної спроможності українців", - пояснюють експерти Асоціації виробників молока (АВМ) .

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Саме тому Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.