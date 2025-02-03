За утримання корів, кіз та овець виплачуватимуть гроші: хто зможе отримати

З 3 лютого аграрії зможуть подати через Державний аграрний реєстр заявку на отримання спеціальних бюджетних дотацій за утримання корів, кіз та овець.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

7 тисяч за корову

Як повідомив міністр, спеціальна бюджетна дотація відповідно надаватиметься:

7 000 грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності;

грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності; 2 000 грн на голову – для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів.

Коваль наголосив, що у 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримував її у 2024-му. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.

"Це реальна підтримка для тих, хто працює в тваринництві. Не втрачайте можливість!", - підкреслив Коваль.

Зауважимо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.

Нагадаємо, Мінагрополітики запустило новий електронний портал єТваринництво для реєстрації суб’єктів племінної справи, який в рази спростить процедури для фермерів.

Утримання корів стає дорожчим

За попередніми даними Мінагрополітики, станом на 1 січня 2025 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 2 млн 29,5 тис. голів ВРХ, у тому числі 1 млн 177,7 тис. корів. За 2024 рік поголів’я ВРХ в Україні скоротилося на 126,7 тис. голів внаслідок викликів війни та вимушеної релокації господарств з прифронтових областей. Поголів’я скорочувалося переважно в господарствах населення.

Скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію.

Багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів.

"Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію. Виробничі витрати зростають швидше ніж ціни на готову продукцію і очікується зростання вартості кормів через подальше зростання цін на зернові та олійні культури, зростання вартості електроенергії, девальвацію гривні та зниження купівельної спроможності українців", - пояснюють експерти Асоціації виробників молока (АВМ) .

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Саме тому Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.