На яких інвестиційних рішеннях заробили найбільше грошей відомі українські бізнесмени, підприємці та інвестори

Delo.ua пропонує підбірку найгучніших фінансових здобутків відомих українських бізнесменів, підприємців та інвесторів, з якими спілкувались журналісти видання в серії інтерв’ю для рубрики Smart Money.

В підбірку увійшли кейси від: Івана Компана, Артема Щербини, Петра Чернишова, Андрія Длігача, Сергія Фурси, Тимофія Милованова, Андрія Журжія, Любомира Остапіва, Дмитра Карпіловського, Павла Бойка, Андрія Горохова, Дмитра Богодухова, Романа Кушніра, Дениса Сичкова, Григорія Овчаренка, Артура Лупашка, Євгена Донця, Антона Тараненка.

Іван Компан

Іван Компан — міжнародний консультант з корпоративних фінансів, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Единбурзької бізнес-школи

— Найуспішніше моє інвестиційне рішення, можливо не в абсолютних сумах, але в процентах зростання вартості, — це компанія PJT Partners. До 2015 року це був підрозділ компанії Blackstone, найуспішнішої компанії світу, яка займається прямими інвестиціями. Після відокремлення компанія PJT Partners вийшла на біржу, а власники цінних паперів Blackstone отримали "на здачу" акції новоствореної компанії. За дев’ять років акції здорожчали в дев’ять разів — з 21 до 176 доларів за акцію. Я вважаю, що це пречудовий результат.

Вгадати наперед, що буде з інвестицією, неможливо. Ті, хто намагається саме вгадати, в підсумку рано чи пізно програють. Але ви можете проаналізувати компанію, наскільки вона фундаментально гарна чи погана. Це можна зробити. Існують інструменти, які дозволяють зрозуміти, в якому стані перебуває компанія.

Якщо ви дійшли висновку, що компанія якісна, вам подобається їхній продукт, стратегія, менеджмент, фінансовий стан, їхнє ставлення до інвесторів, то вартість цієї компанії з роками, з високою ймовірністю, буде збільшуватись. Тому залишається лише дочекатися, поки ця компанія продаватиметься за розумну ціну. Якщо вам вдалося купити акції гарної компанії за прийнятну ціну, то тримайте їх, доки компанія залишається гарною.

Маю ще один гарний приклад. На день народження племінниці я подарував їй акції компанії Oracle. Коли племінниця досягла 18-річного віку, ці акції продали і заплатили за її навчання. Ріст вартості акцій за 18 років склав вісім крат — з 12 до 92 доларів за акцію.

Артем Щербина

Артем Щербина — директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційно-банківської компанії Capital Times

— Фундамент особистого капіталу — це інвестиції в ОВДП в 2019 році. Тоді склалася цікава ситуація — дохідність за облігаціями перевищувала 22% річних. На цьому тлі зупинилася девальвація гривні. Я позбирав звідусіль, де міг, кошти і вклав у ОВДП. Воррен Баффет тут би сказав, що всі яйця не варто класти в один кошик. Але це був саме той кейс. Я взяв на себе цей ризик, бо на той момент розумів, що це за інструмент, і розумів економічне середовище. Таким чином за рік я заробив понад 20% у гривні, плюс за рахунок ревальвації гривні я заробив додатково — сумарно в еквіваленті 27% річних в доларі. На українських облігаціях я тоді обіграв S&P 500.

Така ситуація була ще один раз в Україні — це був уже воєнний 2023 рік. Але я тоді не пішов у цю історію. Облігації тоді давали близько 20% річних, а курс гривні при цьому був зафіксований НБУ на рівні 36,6 за долар.

Крім того, тоді з’явилась ще одна можливість для заробітку — так звані конвертаційні депозити. Це був чудовий інструмент. Для тих, хто розумів, що відбувається, і зумів цим скористатися, дохідність доходила до 30% річних у валюті.

Україна взагалі дуже часто дає хороші, і навіть безпечні, можливості для заробітку. Тому цей фокус треба тримати. Але якщо ми говоримо про довгостроковий діапазон, то на жаль в Україні дуже багато нестабільності. Тому свій особистий і клієнтський капітал я більшою мірою орієнтую на глобальні ринки.

Моя порада інвесторам — синергія розуміння макроекономічної ситуації та фінансового інструментарію може дати багато можливостей. Коли є розуміння економічних процесів, напрямків руху глобальної економіки чи економіки конкретної країни, то можна вишукувати інвестиційний інструментарій, який оптимально підходить під особливості економічної ситуації.

Іншими словами, поєднання макроекономічних знань і фінансової грамотності підвищує шанси на заробіток.

Петро Чернишов

Петро Чернишов — керував компаніями Kyivstar та Carlsberg в Україні, а нині — голова наглядової ради Київського авіаційного інституту

— 2021 року я інвестував 35 тисяч доларів в одну із портфельних компаній платформи ICLUB — Coterie. Це американська компанія з виробництва преміальних дитячих підгузків. Півроку тому я вийшов з інвестиції з доходом 600 тисяч доларів. Це за чотири роки. І це дуже круто.

Андрій Длігач

Андрій Длігач — засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, співзасновник Центру економічного відновлення

— Є успішні стартапи і системні бізнеси. Наприклад, фінансово-технологічна компанія Investudio, яка займається сервісами технологізації інвестування, створенням спеціальних інструментів інвестування і супроводження персональних інвестицій. Обсяг інвестицій склав сотні тисяч доларів. Компанія активно розвивається з 2020 року, працює на декількох ринках. Починалась як стартап, а зараз це системний бізнес. За чотири роки капіталізація компанії зросла вдесятеро.

В 2018 році я проінвестував у бізнес-спільноту Board. Розмір інвестицій склав кількасот тисяч доларів. За рахунок правильного контролю і розподілу впливу в партнерських відносинах отримали за останні три роки зростання капіталізації в чотири рази. Масштабування бізнесу відбувається за рахунок максимальної відкритості та розвитку саме партнерської моделі. При цьому мінімізація ризиків такого бізнесу відбувається завдяки тому, що всі, хто входить в партнерство, довіряють цінності та ухвалення рішень етичному комітету, який користується абсолютною довірою.

Окрім інвестицій в equity, я інвестую в інші сфери, зокрема в крипту, в цифровізацію медицини, в фондові ринки. В американський фондовий ринок, не український. Хоча я працюю над тим, щоб в Україні був створений цивілізований великий фондовий ринок, сам я інвестую поки що в американський фондовий ринок. Бо там маю гарантоване стратегічне зростання, там маю резервний фонд, пенсійний фонд, сімейний фонд. Все це переважно американський фондовий ринок.

Сергій Фурса

Сергій Фурса — заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital

— Вдалим кейсом я можу вважати, наприклад, купівлю в 2018 – 2019 роках єврооблігацій Укрексімбанка. Ризики облігацій цього банку виявились значно нижчими порівняно з корпоративними цінними паперами інших емітентів в Україні, і навіть суверенних паперів. За цими паперами не може бути дефолту через дуже специфічний характер роботи цього банку.

Укрексімбанк ніколи не піде на жорстку реструктуризацію, вони будуть платити, на відміну від інших корпоративних емітентів чи навіть держави.

Що стосується дохідності цієї інвестиції, то треба розуміти, що дохідність в доларах на рівні (10%+) це вже добре. Більш висока дохідність облігацій – це швидше виняток із правила, що супроводжується вищими ризиками.

Дуже вдалими виявились інвестиції в ОВДП в 2015 – 2016 роках. Дохідність за паперами доходила до 18 – 20% і ціни зростали.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов — президент Київської школи економіки, асоційований професор економіки Піттсбурзького університету, екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

— Нічого особливого немає. Все набагато нудніше. Люди часто шукають швидкого заробітку, але в мене такого ніколи не було. Я просто намагаюсь системно інвестувати максимально можливу частку своїх доходів, оптимізуючи при цьому витрати.

Андрій Журжій

Андрій Журжій — підприємець та інвестор, юрист, засновник та CEO інвестиційної REIT-компанії Inzhur

— У мене немає такого кейсу, де я одномоментно заробив багато грошей. Я все-таки починав би з того, що найкраща інвестиція — це інвестиція в себе. Тому що те, чим ми на сьогоднішній день займаємось — компанія Inzhur займається колективними інвестиціями в нерухомість — це сума елементів, якими я займався в той чи інший період свого життя.

Тобто, спочатку були інвестиції в себе з точки зору дослідження ринку — що таке asset management, що таке компанія з управління активами, що таке взагалі управління активами — і в результаті ми побудували якийсь невеликий бізнес. Далі — розбирались, що таке цінні папери, що таке торгівля цінними паперами — також побудували бізнес. Потім з’явився запит на інвестування, пасивні інвестиції в нерухомість — в результаті ми почали будувати комерційні об'єкти для торгових мереж.

В якийсь момент ми зрозуміли, що вартість мережі збудованих нами 30 комерційних об'єктів вища, ніж сума вартості кожного з них окремо. І було би добре не розпродавати об’єкти, а накопичувати їх. І, напевно, є достатня кількість людей, які б так само хотіли отримувати пасивний дохід від інвестування в комерційну нерухомість. Так ми інтуїтивно, не знаючи про існування REIT (Real Estate Investment Trust) як моделі бізнесу, дійшли до створення компанії зі спільного інвестування в комерційну нерухомість. І вже пізніше, коли ми ухвалили це рішення, з'ясувалося, що це величезний ринок, і можна якісь речі не вигадувати, а просто підглянути і перейняти той досвід, який є.

Тож моя найкраща інвестиція — це інвестиція в знання і досвід. Думаю, такі інвестиції окупаються тисячократно. Інвестиції в себе зазвичай не вимагають великих грошей. Це, швидше, питання бажання, часу і зусиль. Вибачте, будь-хто може цим займатися. Але питання в тому, скільки зусиль і часу ви готові приділити на розвиток своїх навичок, і чи здатні ви ухвалювати ті чи інші рішення.

Любомир Остапів

Любомир Остапів — український фінансист, підприємець, громадський діяч, популяризатор фінансової грамотності, засновник освітнього проєкту "Сімейний бюджет"

— Свого часу я заробив понад 20% річних у доларах на українських ОВДП. Це був, по-моєму, 2019 рік, коли до гривневої дохідності держоблігацій на рівні 16—18% річних додався ще й ефект від ревальвації гривні до долара. До того ж, цей дохід ще й не обкладався податками. Це значною мірою була удача. Але варто пам’ятати, що українські ОВДП були і залишаються надійним інструментом. І окрім гривневих держоблігацій є ще папери в доларах і євро.

Ще один приклад успішних інвестицій стосується більш довгострокових інструментів. Так, я роблю рівно те саме, що рекомендую своїм клієнтам. Маю портфель на Interactive Brokers. Він глобально диверсифікований. Роблю я це достатньо методично. І головний успіх полягає в тому, що я роблю це вже понад сім років. За цей період портфель суттєво виріс. Дохідність портфеля складає 7—10% річних в доларах.

Дмитро Карпіловський

Дмитро Карпіловський — засновник і керуючий партнер інвестиційної спільноти “УкрІнвестКлуб”

— В 2024 році у мене було шість виходів з української дохідної нерухомості. Середня дохідність по цих проєктах за 2024 рік — понад 36% річних в доларах. Під час війни у відносно бідній країні для мене це виглядає фантастичним результатом.

Якщо говорити про вдалі угоди, де я примножив вкладені кошти в рази, то найкращі результати були в криптовалюті. Найбільший «плюс», який я фіксував за результатами однієї угоди, — близько півмільйона доларів. Більших угод я не пригадую.

Але щоб рахувати чесно, треба робити це на певній часовій дистанції. Бо протягом року може щастити або й не щастити. Але це абсолютно не показник успішності інвестиції.

Якщо на сьогоднішній день в Україні пасивний інвестор заробляє 20% річних у валюті, то він красавчик. Такий результат недосяжний для абсолютної більшості інвесторів.

Павло Бойко

Павло Бойко — бізнесмен, інвестиційний консультант, приватний інвестор, засновник Gonzo Invest

— Це була інвестиція на 25 тисяч доларів. На дворі був 2015—16 рік, Росія окупувала Крим, йшла війна на Донбасі. У світі дуже дешево коштувала сталь, а відповідно і підприємства з виробництва сталі. На цьому тлі Китай заливав трильойни доларів у будівництво нерухомості по всій країні. Відповідно, вважав я, з часом мав підвищуватись попит на сталь, тож самий час купляти сталеливарні підприємства.

Я розглядав Бразилію, Австралію, Індію, Україну. І дуже давно аналізував Авдіївський коксохімічний комбінат. Основний акціонер там — "Метінвест" Ріната Ахметова. В 2015—16 роках це підприємство, знаходячись під обстрілами росіян, потерпає від збитків. Світова преса пише про неминуче банкрутство комбінату. Нью—Йоркські банкіри, лондонські підприємці — всі продають акції цього підприємства.

В цей час я починаю агресивно скуповувати акції комбінату, бо розумію, що все, що розповідає преса, — або дезінформація, або замовні статті. Так, підприємство було дійсно збитковим, разом з тим частина прибутків просто приховувалась. Я розумів, що Ахметов для отримання західних кредитів, які йому потрібні були для проходження складного періоду, покаже реальну прибутковість компанії.

Тоді я купив за 25 тисяч доларів 0,4% найбільшого коксохімічного підприємства в Європі. І став акціонером підприємства разом з Ахметовим, у якого було 90% комбінату. Плюс — купую 1,5% підприємства для своїх інвесторів.

В результаті все відбувається краще, ніж я планував, — ціни на сировину і, відповідно, на акції компанії летять в космос. Завод стає супер прибутковим. В підсумку — на вкладені 25 тисяч доларів я заробив 1,5 млн доларів. На кожен інвестований долар я заробив 60 доларів. Це була офіційна угода, безпрецедентна для українського ринку.

Щоправда, там була купа нюансів. Спочатку я заробив X15. Потім Рінат Ахметов, скориставшись лазівкою в законодавстві, примусив мене продати мою частку. Я з ним судився. Виграв справу у Верховному суді. В результаті "Метінвест" уклав зі мною і моїми інвесторами мирову угоду, сплативши нам кошти. Тож фінальний підсумок — X60.

В цій угоді мені допомогли знання в галузі політики, міжнародної економіки і холоднокровність. Я знаю людей, які були в цій угоді, але з неї вийшли, бо зіграли емоції. Я починав купляти акції компанії по 12 центів, потім вони падали в ціні до 3 центів. І в цей момент я просто збільшував свою частку. Плюс — я їздив в регіон, де знаходиться підприємство, спілкувався з іншими гравцями на ринку, вивчав собівартість продукції комбінату, занурювався у дрібниці. Розібрав з усіх сторін цей бізнес і знав про нього все. Всі згадані фактори зробили цю угоду такою прибутковою.

Андрій Горохов

Андрій Горохов — генеральний директор інвесткомпанії umgi, яка працює за моделлю private equity та спеціалізується на співпраці з середнім бізнесом, фокусуючись на Європейських ринках

— В першу чергу це інвестиції в себе. Я продовжую весь час навчатися. Скрізь, де я працюю, є великі бібліотеки. Мені більше подобаються книги.

В свої 30 років я проінвестував в освіту у бізнес школі INSEAD і отримав бізнес освіту Executive MBA. Це була найкраща інвестиція вартістю близько 120 тисяч євро.

Наступною моєю інвестицією в освіту була програма Executive MBA в Гарвардській бізнес школі вартістю близько 70 тисяч доларів.

Антон Тараненко

Антон Тараненко — міжнародний девелопер, СЕО ANTA Group

— Перший вагомий виграш я отримав в Дубаї: інвестував у нерухомість, шукаючи можливості для диверсифікації активів. В Україні вже була нерухомість і я не хотів збільшувати тут портфель.

У 2022 році був дуже популярний Дубай. Я купив там кілька об’єктів, які дали мені хороший прибуток. Один з об’єктів подорожчав непогано. Коли ми його продали, тоді й запустили новий проєкт на Балі, щоб диверсифікувати кошти.

В нерухомість важливо заходити у правильний час. Є так званий формат pre-sale, коли офіційно продажі ще не стартували, інформацію розповсюджують по закритих каналах. Тоді можна купити на 15-20% дешевше, ніж оголошена вартість на старті продажу із різницею в 30-40% з ціною на фінальній стадії. На цьому справді можна непогано заробити.

У Дубаї на той момент ми купували за супер вигідною ціною - на вкладенні 50%. Загальна вартість 20% виграшу за два роки.

Проте найкраще вдалось заробити у Туреччині. З початком вторгнення багато людей почали диверсифікувати активи, вкладати в нерухомість за кордоном. Однією з найбільш популярних була Анталія (Туреччина), де квартири коштували не так багато.

Ти купуєш по $100 тисяч, і за два роки продаєш за $180 тисяч. Я заходив у інвестицію, купуючи багато квартир у одного із забудовників. І прибуток склав 80% на кожній квартирі. Згодом почали самі будувати.

Дмитро Богодухов

Дмитро Богодухов — засновник та керівник групи компаній AccessFinance, яка спеціалізується на фінансових послугах, зокрема кредитуванні та лізингу для фізичних осіб і бізнесу

— З усіх напрямків, у які ми інвестували, найбільший прибуток приніс автолізинг. Він виявився не лише стабільним джерелом доходу, а й одним із найменш ризикованих. Це напрочуд стійка модель — прогнозована, зрозуміла та керована, яка продовжує працювати навіть тоді, коли інші напрямки буксують.

Водночас ми бачимо великий потенціал у споживчому кредитуванні. Банки не встигають закривати всі запити клієнтів, а мікропозики втратили довіру серед них. Тож ніша середньо- та довгострокових кредитів фактично порожня. Така ж ситуація й у сфері фінансування малого бізнесу: попит високий, а конкуренція — майже відсутня.

Роман Кушнір

Роман Кушнір — інвестор, фінансовий експерт, засновник компанії Агро ЕТФ

— Безперечно, інвестиції в українську землю. Це ринок, який, на мою думку, повинен розглядати кожен український інвестор. Я серйозно почав працювати у цьому напрямку з 2023 року — і досі вважаю це рішення одним із найкращих.

Щоб було зрозуміло: на деяких ділянках за рік-півтора вартість зросла на 100–150%. Це більше, ніж приносила крипта чи будь-який хайповий актив.

Наприклад, одну з перших ділянок я купив по 45 тисяч гривень за гектар. На той момент це було близько $1200. Зараз така земля вже коштує близько $3000. Тобто зростання в 2,5–3 рази менш ніж за два роки.

Денис Сичков

Денис Сичков — принципал Horizon Capital, провідної інвестиційної компанії в Центрально-Східній Європі

— Я купував українські єврооблігації, коли вони торгувалися близько 18 центів за долар. Це був 2023 рік. Зараз вони виросли приблизно до 40 центів за долар. В певні моменти на початку 2025 року ціна паперів досягала позначки 45-47 центів. І це доволі вдала інвестиція – за рік я заробив більше 2X.

В моєму портфелі акцій багато ставок успішно зіграли. Зокрема, заробив 4X на компанії Meta в 2022 році.

В цілому по моєму портфелю в 2024 році дохідність склала 33%, а в 2023-му – 58%. В 2025 році було декілька хибних ставок, тому дохідність наразі не така висока.

Григорій Овчаренко

Григорій Овчаренко — керуючий активами групи ICU в Україні

— Таких прикладів досить багато. Що цікаво, на відміну від попередніх фінансово-економічних криз, під час повномасштабної війни в Україні ми не зазнали жодних втрат. Це відбулося в тому числі через кращий ризик-менеджмент, а також внаслідок якісної зміни поведінки українських власників компаній. Якщо під час попередніх криз власники бізнесів часто намагались уникнути виконання своїх зобов’язань, то під час війни ситуація докорінно змінилась. Український бізнес, і фінансовий сектор зокрема, подорослішав.

Що стосується прикладів найкращих інвестицій, то особисто для мене найефективнішою інвестицією є інвестиція в освіту. Я маю три вищі освіти. І кожна з них приносила мені 10х віддачу на вкладені ресурси та відкривала нові можливості для спілкування і заробітку. Тому я доношу до всіх важливість хорошої освіти, в тому числі намагаюсь дати хорошу освіту власним дітям.

Для тих, хто не може дозволити собі дороге навчання, є багато хороших безкоштовних курсів, якими можна скористатися.

Багато іноземних вищих навчальних закладів повідкривали для загального доступу свої лекції. Майже за будь-яким напрямком існує можливість пройти безкоштовні курси. За власним досвідом скажу, що це дає суттєвий поштовх у розвитку кар’єри. І головне — додає впевненості.

Артур Лупашко

Артур Лупашко — засновник групи компаній Ribas Hotels Group

— Це буде про нерухомість, коли за два роки ціна об’єкта виросла майже вдвічі. Коли ти слідкуєш за ринком, то вже можеш вгадувати ті проєкти, які будуть успішними. Мова йде про готельну нерухомість.

Серед позитивних кейсів також — біткоїн, який ми починали купувати по $24-25 тис., і систематично докуповуємо.