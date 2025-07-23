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Категорія
Бізнес
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Денис Сичков, Horizon Capital: Швидше за все ціни на нерухомість позитивно реагуватимуть на закінчення війни

Денис Сичков
Денис Сичков, принципал Horizon Capital

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи.

Сьогодні наш спікер — Денис Сичков, принципал Horizon Capital, провідної інвестиційної компанії в Центрально-Східній Європі, яка управляє шістьма фондами прямих інвестицій (більше 40 інституційних інвесторів) з активами понад 1,6 млрд доларів США та більш ніж 30-річним інвестиційним досвідом у регіоні.

Як давно ви почали інвестувати? Які поради ви би зараз дали собі в тому віці?

Тут важливо визначитися, що таке інвестування. Для багатьох людей заощадження коштів – це вже певна інвестиція. Ще з юного віку я був фінансово дисциплінованим, у мене завжди була певна норма заощадження коштів. Використовувати більш складні фінансові інструменти почав напевно вже після початку професійної діяльності. Останні п’ять років я активно інвестую в цінні папери – євробонди, акції публічних компаній.

Що стосується порад собі – скажу так: диверсифікація – це все! Я завжди відповідально до цього ставився, у мене не було значних провалів чи занадто хибних рішень. Зрозуміло, що в трейдингу бували невдалі угоди, але це частина професійного ризику.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

Я купував українські єврооблігації, коли вони торгувалися близько 18 центів за долар. Це був 2023 рік. Зараз вони виросли приблизно до 40 центів за долар. В певні моменти на початку 2025 року ціна паперів досягала позначки 45-47 центів. І це доволі вдала інвестиція – за рік я заробив більше 2X.

В моєму портфелі акцій багато ставок успішно зіграли. Зокрема, заробив 4X на компанії Meta в 2022 році.

В цілому по моєму портфелю в 2024 році дохідність склала 33%, а в 2023-му – 58%. В 2025 році було декілька хибних ставок, тому дохідність наразі не така висока.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей, і які висновки зробили?

Орієнтовно третину своїх активів я алокую в публічні папери. З цієї третини 80%  це довгі позиції, в які я проінвестував і тримаю довго. 20%  більш короткі позиції, які я можу активно торгувати. Зазвичай це давало мені додатково плюс 7-12% від ринку.

Але у квітні я зайшов в інвестицію з більшим левериджем, ніж зазвичай собі дозволяю. Взяв на себе більший ризик за українськими паперами – Ferrexpo, Астарта. В результаті на падаючому ринку за місяць я втратив близько 40% вартості портфелю. Коли інвестуєш на публічному ринку, потрібно бути до цього готовим.

Як ваш портфель виглядає зараз?

Попри те, що ключові індекси (такі як Nasdaq Composite, S&P 500, та інші) відновились, я досі програю ринку. Невдалий квартал. Це мені коштувало напевно 10-15% дохідності.

Як, на вашу думку, має виглядати оптимальний портфель інвестицій?

Для кожного відповідь буде своя. Вона залежить, по-перше, від цілей та стратегії інвестування. По-друге, – від апетиту до ризику. В моєму портфелі близько третини – це єврооблігації, третина – акції, решта – це нерухомість і ліквідний кеш. Станом на зараз у мене в портфелі більше українського ризику, ніж мені хотілося би, і я планую його відкалібрувати. У мене нерухомість в Україні, українські єврооблігації, частина цінних паперів – українських компаній.

У які активи в Україні можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком? 

Найменш ризикований і найбільш зрозумілий інструмент – ОВДП.

Єврооблігації України – суттєво більш волатильний і відносно складний інструмент, роздрібному інвестору їх складніше придбати. Але потенційно він дає непогану дохідність.

В які українські активи не варто інвестувати під час війни?

Це не пов’язано з фактором війни  я скептично відношусь до всього, що пов’язано з WEB 3.0. Не розумію фундаментальну цінність цього класу активів, це якісь спекулятивні історії, які не відповідають моєму ризик-профілю.

Я не інвестую в крипту, від слова зовсім. Не роблю нових інвестицій в нерухомість, маю лише ті, які були зроблені ще до війни. Нерухомість зараз – не дуже ліквідний і не дуже цікавий клас активів.

Як, на вашу думку, виглядає формула успіху в інвестиціях?

По-перше, інвестор має чітко розуміти, навіщо він інвестує і що хоче отримати в результаті. Потрібно сформувати чіткий запит і стратегію інвестування, яка відповідатиме цьому запиту.

Кого ви вважаєте найкращим інвестором світу? Чому саме його?

У мене не буде оригінальної відповіді – це, безумовно, Воррен Баффет, з його фантастичною здатністю системно перегравати ринок. Треба розуміти, що роздрібному інвестору з відносно невеликими сумами інвестицій перегравати ринок значно легше, ніж великим інституціям, які є фактично маркет-мейкерами цього ринку. Той факт, що великій інституції вдається це робити, ще більш надихає.

Яка угода для вас є прикладом найприбутковішої інвестиції?

Оскільки я професійно працюю в інвестиційному фонді, і ми зокрема робимо угоди M&A, то я маю багато транзакцій в полі зору. Прикладом крутих історій є інвестиції в банківський сектор України в 2006-2007 роках, наприклад продаж Індекс Банку групі Crédit Agricole за 13 капіталів.

Мене в цілому надихає Private Equity 80-х років, коли Private Equity купували великі корпорації, дробили їх на частини і потім продавали. Такий собі старий добрий капіталізм.

Які з ваших інвестицій були швидше везінням, а не прорахунком? Яку роль везіння відіграє в інвестуванні?

Як і в бізнесі – дуже велику. Інвестування, як і підприємництво, пов’язане з певною невизначеністю. Тому везіння, безумовно, є складовою частиною процесу інвестування.

Можете навести приклад інвестицій, коли вам швидше повезло, ніж ви вирахували майбутній результат?

В Duolingo я заробив 4X, і це було більшою мірою везінням, ніж результатом детального розрахунку.

При цьому, наприклад, я продовжую грати проти зростання Palantir Technologies, який все продовжує зростати, і я ніяк не можу для себе це обгрунтувати. Ритейл-інвестиції – вони такі.

Чи є у вас приклади інвестицій, коли ви фактично «спустили гроші на вітер»?

В мене так виглядає, зокрема, моя ставка проти Palantir Technologies.

Але при інвестуванні потрібно бути психологічно готовим до втрат. І всі ті порадники, які розказують в соціальних мережах, що інвестиції – це завжди супер зростання, просто маніпулюють. Потрібно розуміти, що дохідність прямо пов’язана з ризиком. Якщо ви хочете отримувати високу дохідність, то потрібно бути готовим до того, що реалізуються якісь негативні сценарії.

Чи тримаєте ви якісь кошти "під подушкою", не інвестуючи їх?

Безумовно. Це просто питання наявності ліквідних коштів. Особливо це актуально після стресу періоду початку повномасштабного вторгнення.

У що ви ніколи не вкладетесь?

В крипту.

Що для вас гроші?

Це інструмент, щоб робити своє життя і життя своїх близьких трохи комфортнішим і щасливішим.

Для вас гроші пахнуть?

Для мене – так. Для мене кар’єрні успіхи і професійні амбіції важливіші, ніж просто гроші.

Який був найдорожчий урок у вашому житті?

Це, безумовно, повномасштабне вторгнення, яке вплинуло на багато процесів і в цілому змінило інвестиційний клімат в країні, зробило певні угоди неможливими. Це були великі потрясіння, але я не можу сказати, що до цього можна було підготуватись.

Чи є якісь міфи на тему інвестицій, які, на вашу думку, потрібно розвінчувати?

Я не вірю, наприклад, в якісь там телеграм-канали, які містичним способом подають вам сигнал, як правильно торгувати. Це нонсенс. Люди, яким вдається системно заробляти, фокусуються на тому, щоб системно заробляти, а не вибудовувати інфопродукт навколо цього.

Я би не вірив у всі ці історії людей, які пишуть книги про те, як заробити мільйони. Це пошук простих рішень, яких не існує. Бо інвестування – це системна робота, пов’язана з ризиком. Ваша дохідність напряму корелює з ризиками, які ви на себе берете.

Я не думаю, що хтось буде публічно ділитися 100% працюючими підходами. Це по-перше. А по-друге, 100% працюючих підходів взагалі не буває.

Назвіть декілька книг чи інформаційних ресурсів, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас вразили?

— Я пам’ятаю, як в дитинстві читав Теодора Драйзера "Трилогія бажання", що включає книги  "Фінансист", "Титан" і "Стоїк". Вона не дає практичних навичок, але дає правильне сприйняття капіталізму, успіху і можливостей.

Регулярно читаю профільні медійні ресурси – Bloomberg, Financial Times та інші, щоб бути в контексті того, що відбувається.

Подобається профільний ресурс про інвестиції Seeking Alpha.

Із українських ресурсів цікавий – "Останній капіталіст".

Назвіть три найголовніші, на вашу думку, поради для інвесторів.

Не шукайте простих рішень – їх немає!

Приймайте ризик, будьте готові до нього!

І не засмучуйтесь через короткострокові невдачі!