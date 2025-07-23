Денис Сичков, Horizon Capital: Швидше за все ціни на нерухомість позитивно реагуватимуть на закінчення війни

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Денис Сичков, принципал Horizon Capital, провідної інвестиційної компанії в Центрально-Східній Європі, яка управляє шістьма фондами прямих інвестицій (більше 40 інституційних інвесторів) з активами понад 1,6 млрд доларів США та більш ніж 30-річним інвестиційним досвідом у регіоні.

Як давно ви почали інвестувати? Які поради ви би зараз дали собі в тому віці?

— Тут важливо визначитися, що таке інвестування. Для багатьох людей заощадження коштів – це вже певна інвестиція. Ще з юного віку я був фінансово дисциплінованим, у мене завжди була певна норма заощадження коштів. Використовувати більш складні фінансові інструменти почав напевно вже після початку професійної діяльності. Останні п’ять років я активно інвестую в цінні папери – євробонди, акції публічних компаній.

Що стосується порад собі – скажу так: диверсифікація – це все! Я завжди відповідально до цього ставився, у мене не було значних провалів чи занадто хибних рішень. Зрозуміло, що в трейдингу бували невдалі угоди, але це частина професійного ризику.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

— Я купував українські єврооблігації, коли вони торгувалися близько 18 центів за долар. Це був 2023 рік. Зараз вони виросли приблизно до 40 центів за долар. В певні моменти на початку 2025 року ціна паперів досягала позначки 45-47 центів. І це доволі вдала інвестиція – за рік я заробив більше 2X.

В моєму портфелі акцій багато ставок успішно зіграли. Зокрема, заробив 4X на компанії Meta в 2022 році.

В цілому по моєму портфелю в 2024 році дохідність склала 33%, а в 2023-му – 58%. В 2025 році було декілька хибних ставок, тому дохідність наразі не така висока.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей, і які висновки зробили?

— Орієнтовно третину своїх активів я алокую в публічні папери. З цієї третини 80% – це довгі позиції, в які я проінвестував і тримаю довго. 20% – більш короткі позиції, які я можу активно торгувати. Зазвичай це давало мені додатково плюс 7-12% від ринку.

Але у квітні я зайшов в інвестицію з більшим левериджем, ніж зазвичай собі дозволяю. Взяв на себе більший ризик за українськими паперами – Ferrexpo, Астарта. В результаті на падаючому ринку за місяць я втратив близько 40% вартості портфелю. Коли інвестуєш на публічному ринку, потрібно бути до цього готовим.

Як ваш портфель виглядає зараз?

— Попри те, що ключові індекси (такі як Nasdaq Composite, S&P 500, та інші) відновились, я досі програю ринку. Невдалий квартал. Це мені коштувало напевно 10-15% дохідності.

Як, на вашу думку, має виглядати оптимальний портфель інвестицій?

— Для кожного відповідь буде своя. Вона залежить, по-перше, від цілей та стратегії інвестування. По-друге, – від апетиту до ризику. В моєму портфелі близько третини – це єврооблігації, третина – акції, решта – це нерухомість і ліквідний кеш. Станом на зараз у мене в портфелі більше українського ризику, ніж мені хотілося би, і я планую його відкалібрувати. У мене нерухомість в Україні, українські єврооблігації, частина цінних паперів – українських компаній.

У які активи в Україні можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком?

— Найменш ризикований і найбільш зрозумілий інструмент – ОВДП.

Єврооблігації України – суттєво більш волатильний і відносно складний інструмент, роздрібному інвестору їх складніше придбати. Але потенційно він дає непогану дохідність.

В які українські активи не варто інвестувати під час війни?

— Це не пов’язано з фактором війни – я скептично відношусь до всього, що пов’язано з WEB 3.0. Не розумію фундаментальну цінність цього класу активів, це якісь спекулятивні історії, які не відповідають моєму ризик-профілю.

Я не інвестую в крипту, від слова зовсім. Не роблю нових інвестицій в нерухомість, маю лише ті, які були зроблені ще до війни. Нерухомість зараз – не дуже ліквідний і не дуже цікавий клас активів.

Як, на вашу думку, виглядає формула успіху в інвестиціях?

— По-перше, інвестор має чітко розуміти, навіщо він інвестує і що хоче отримати в результаті. Потрібно сформувати чіткий запит і стратегію інвестування, яка відповідатиме цьому запиту.

Кого ви вважаєте найкращим інвестором світу? Чому саме його?

— У мене не буде оригінальної відповіді – це, безумовно, Воррен Баффет, з його фантастичною здатністю системно перегравати ринок. Треба розуміти, що роздрібному інвестору з відносно невеликими сумами інвестицій перегравати ринок значно легше, ніж великим інституціям, які є фактично маркет-мейкерами цього ринку. Той факт, що великій інституції вдається це робити, ще більш надихає.

Яка угода для вас є прикладом найприбутковішої інвестиції?

— Оскільки я професійно працюю в інвестиційному фонді, і ми зокрема робимо угоди M&A, то я маю багато транзакцій в полі зору. Прикладом крутих історій є інвестиції в банківський сектор України в 2006-2007 роках, наприклад продаж Індекс Банку групі Crédit Agricole за 13 капіталів.

Мене в цілому надихає Private Equity 80-х років, коли Private Equity купували великі корпорації, дробили їх на частини і потім продавали. Такий собі старий добрий капіталізм.

Які з ваших інвестицій були швидше везінням, а не прорахунком? Яку роль везіння відіграє в інвестуванні?

— Як і в бізнесі – дуже велику. Інвестування, як і підприємництво, пов’язане з певною невизначеністю. Тому везіння, безумовно, є складовою частиною процесу інвестування.

Можете навести приклад інвестицій, коли вам швидше повезло, ніж ви вирахували майбутній результат?

— В Duolingo я заробив 4X, і це було більшою мірою везінням, ніж результатом детального розрахунку.

При цьому, наприклад, я продовжую грати проти зростання Palantir Technologies, який все продовжує зростати, і я ніяк не можу для себе це обгрунтувати. Ритейл-інвестиції – вони такі.

Чи є у вас приклади інвестицій, коли ви фактично «спустили гроші на вітер»?

— В мене так виглядає, зокрема, моя ставка проти Palantir Technologies.

Але при інвестуванні потрібно бути психологічно готовим до втрат. І всі ті порадники, які розказують в соціальних мережах, що інвестиції – це завжди супер зростання, просто маніпулюють. Потрібно розуміти, що дохідність прямо пов’язана з ризиком. Якщо ви хочете отримувати високу дохідність, то потрібно бути готовим до того, що реалізуються якісь негативні сценарії.

Чи тримаєте ви якісь кошти "під подушкою", не інвестуючи їх?

— Безумовно. Це просто питання наявності ліквідних коштів. Особливо це актуально після стресу періоду початку повномасштабного вторгнення.

У що ви ніколи не вкладетесь?

— В крипту.

Що для вас гроші?

— Це інструмент, щоб робити своє життя і життя своїх близьких трохи комфортнішим і щасливішим.

Для вас гроші пахнуть?

— Для мене – так. Для мене кар’єрні успіхи і професійні амбіції важливіші, ніж просто гроші.

Який був найдорожчий урок у вашому житті?

— Це, безумовно, повномасштабне вторгнення, яке вплинуло на багато процесів і в цілому змінило інвестиційний клімат в країні, зробило певні угоди неможливими. Це були великі потрясіння, але я не можу сказати, що до цього можна було підготуватись.

Чи є якісь міфи на тему інвестицій, які, на вашу думку, потрібно розвінчувати?

— Я не вірю, наприклад, в якісь там телеграм-канали, які містичним способом подають вам сигнал, як правильно торгувати. Це нонсенс. Люди, яким вдається системно заробляти, фокусуються на тому, щоб системно заробляти, а не вибудовувати інфопродукт навколо цього.

Я би не вірив у всі ці історії людей, які пишуть книги про те, як заробити мільйони. Це пошук простих рішень, яких не існує. Бо інвестування – це системна робота, пов’язана з ризиком. Ваша дохідність напряму корелює з ризиками, які ви на себе берете.

Я не думаю, що хтось буде публічно ділитися 100% працюючими підходами. Це по-перше. А по-друге, 100% працюючих підходів взагалі не буває.

Назвіть декілька книг чи інформаційних ресурсів, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас вразили?

— Я пам’ятаю, як в дитинстві читав Теодора Драйзера "Трилогія бажання", що включає книги "Фінансист", "Титан" і "Стоїк". Вона не дає практичних навичок, але дає правильне сприйняття капіталізму, успіху і можливостей.

Регулярно читаю профільні медійні ресурси – Bloomberg, Financial Times та інші, щоб бути в контексті того, що відбувається.

Подобається профільний ресурс про інвестиції Seeking Alpha.

Із українських ресурсів цікавий – "Останній капіталіст".

Назвіть три найголовніші, на вашу думку, поради для інвесторів.

— Не шукайте простих рішень – їх немає!

Приймайте ризик, будьте готові до нього!

І не засмучуйтесь через короткострокові невдачі!