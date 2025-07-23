Денис Сычков, Horizon Capital: Скорее всего цены на недвижимость будут положительно реагировать на окончание войны

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесмены, топ-менеджеры, инвесторы. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Денис Сычков, принципал Horizon Capital, ведущей инвестиционной компании в Центрально-Восточной Европе, управляющей шестью фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более 1,6 млрд долларов США и более 30-летним инвестиционным опытом в регионе.

Как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Здесь важно определиться, что такое инвестирование. Для многих людей сбережение средств – это уже определенная инвестиция. Еще с юного возраста я был финансово дисциплинированным, у меня всегда была определенная норма сбережения средств. Использовать более сложные финансовые инструменты начал, наверное, уже после начала профессиональной деятельности. Последние пять лет я активно инвестирую в ценные бумаги – евробонды, акции публичных компаний.

Что касается советов себе – скажу так: диверсификация – это все! Я всегда ответственно к этому относился, у меня не было значительных провалов или слишком провальных решений. Понятно, что в трейдинге бывали неудачные сделки, но это часть профессионального риска.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— Я покупал украинские еврооблигации, когда они торговались около 18 центов за доллар. Это был 2023 год. В настоящее время они выросли примерно до 40 центов за доллар. В определенные моменты в начале 2025 года цена бумаг достигала отметки 45-47 центов. И это довольно удачная инвестиция – за год я заработал больше 2X.

В моем портфеле акций многие ставки успешно сыграли. В частности, заработал 4X на компании Meta в 2022 году.

В целом по моему портфелю в 2024 году доходность составила 33%, а в 2023-м – 58%. В 2025 году было несколько ошибочных ставок, поэтому доходность пока не столь высока.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— Ориентировочно треть своих активов я держу в публичных бумагах. Из этой трети 80% – это длинные позиции, в которые я проинвестировал и держу долго. 20% – более короткие позиции, которыми я могу активно торговать. Обычно это давало мне дополнительно плюс 7-12% к рынку.

Но в апреле я зашел в инвестицию с большим левериджем, чем обычно себе позволяю. Взял на себя больший риск по украинским бумагам – Ferrexpo, Астарта. В результате на падающем рынке за месяц я потерял около 40% стоимости портфеля. Когда инвестируешь на публичном рынке, нужно быть к этому готовым.

Как ваш портфель выглядит сейчас?

— Несмотря на то, что ключевые индексы (такие как Nasdaq Composite, S&P 500 и другие) восстановились, я до сих пор проигрываю рынку. Неудачный квартал. Это мне стоило наверное 10-15% доходности.

Как, по-вашему, должен выглядеть оптимальный портфель инвестиций?

— Для каждого ответ будет свой. Он зависит, во-первых, от целей и стратегии инвестирования. Во-вторых, – от аппетита к риску. В моем портфеле около трети – это еврооблигации, треть – акции, остальное – это недвижимость и ликвидный кэш. По состоянию на сегодняшний день у меня в портфеле больше украинского риска, чем мне хотелось бы, и я планирую его откалибровать. У меня недвижимость в Украине, украинские еврооблигации, часть ценных бумаг – украинских компаний.

В какие активы в Украине можно инвестировать во время войны с минимальным риском?

— Наименее рискованный и понятный инструмент – ОВГЗ.

Еврооблигации Украины – существенно более волатильный и относительно сложный инструмент, розничному инвестору их сложнее приобрести. Но потенциально он дает хорошую доходность.

В какие украинские активы не стоит инвестировать во время войны?

— Это не связано с фактором войны – я скептически отношусь ко всему, что связано с WEB 3.0. Не понимаю фундаментальную ценность этого класса активов, это какие-то спекулятивные истории, не соответствующие моему риск-профилю.

Я не инвестирую в крипту, от слова совсем. Не делаю новых инвестиций в недвижимость, есть только те, которые были сделаны еще до войны. Недвижимость сейчас не очень ликвидный и не очень интересный класс активов.

Как, по-вашему, выглядит формула успеха в инвестициях?

— Во-первых, инвестор должен ясно понимать, зачем он инвестирует и что хочет получить в результате. Следует сформировать четкий запрос и стратегию инвестирования, которая будет отвечать этому запросу.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором мира? Почему именно его?

— У меня не будет оригинального ответа – это, безусловно, Уоррен Баффет, с его фантастической способностью системно переигрывать рынок. Надо понимать, что розничному инвестору с относительно небольшими суммами инвестиций переигрывать рынок значительно легче, чем крупным институтам, фактически маркет-мейкерам этого рынка. Тот факт, что большому институту удается это делать, еще больше вдохновляет.

Какая сделка для вас является примером наиболее прибыльной инвестиции?

— Поскольку я профессионально работаю в инвестиционном фонде, и мы в частности совершаем сделки M&A, то у меня много транзакций в поле зрения. Примером крутых историй являются инвестиции в банковский сектор Украины в 2006-2007 годах, например, продажа Индекс Банка группе Crédit Agricole за 13 капиталов.

Меня в целом вдохновляет Private Equity 80-х годов, когда Private Equity покупали большие корпорации, дробили их на части и потом продавали. Этакий старый добрый капитализм.

Какие из ваших инвестиций были скорее везением, а не результатом расчетов? Какую роль везение играет в инвестировании?

— Как и в бизнесе – очень большую. Инвестирование, как и предпринимательство, связано с неопределенностью. Поэтому везение, безусловно, является составной частью процесса инвестирования.

Можете привести пример инвестиций, когда вам скорее повезло, чем вы просчитали будущий результат?

— В Duolingo я заработал 4X, и это было в большей степени везением, чем результатом детального расчета.

При этом, например, я продолжаю играть против роста Palantir Technologies, который все продолжает расти, и я никак не могу для себя это обосновать. Ритейл-инвестиции – они такие.

Есть ли у вас примеры инвестиций, когда вы фактически спустили деньги на ветер?

— У меня так выглядит, в частности, моя ставка против Palantir Technologies.

Но при инвестировании нужно быть психологически готовым к потерям. И все советчики, которые рассказывают в социальных сетях, что инвестиции – это всегда супер рост, просто манипулируют. Следует понимать, что доходность напрямую связана с риском. Если вы хотите получать высокую доходность, то нужно быть готовым к тому, что реализуются какие-либо негативные сценарии.

Держите ли вы какие-то средства "под подушкой", не инвестируя их?

— Безусловно. Это просто вопрос наличия ликвидных средств. Особенно это актуально после стресса периода начала полномасштабного вторжения.

Во что вы никогда не вложитесь?

— В крипту.

Что для вас деньги ?

— Это инструмент, чтобы делать свою жизнь и жизнь своих близких немного комфортнее и счастливее.

Для вас деньги пахнут?

—Для меня – да. Для меня карьерные успехи и профессиональные амбиции важнее, чем просто деньги.

Какой был самый дорогой урок в вашей жизни?

— Это, безусловно, полномасштабное вторжение, повлиявшее на многие процессы и в целом изменившее инвестиционный климат в стране, что сделало определенные сделки невозможными. Это были большие потрясения, но я не могу сказать, что к этому можно было подготовиться.

Есть ли какие-то мифы на тему инвестиций, которые, по вашему мнению, нужно развенчивать?

— Я не верю, например, в какие-то там телеграм-каналы, которые мистическим способом подают вам сигнал, как правильно торговать. Это нонсенс. Люди, которым удается системно зарабатывать, фокусируются на том, чтобы системно зарабатывать, а не строить инфопродукт вокруг этого.

Я бы не верил во все эти истории людей, пишущих книги о том, как заработать миллионы. Это поиск простых решений, которых нет. Ибо инвестирование – это системная работа, связанная с риском. Ваша доходность напрямую коррелирует с рисками, которые вы берете на себя.

Я не думаю, что кто-нибудь будет публично делиться 100% работающими подходами. Это во-первых. А во-вторых, 100% работающих подходов вообще не бывает.

Назовите несколько книг или информационных ресурсов, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам.

— Я помню, как в детстве читал Теодора Драйзера "Трилогия желания", включающую книги "Финансист", "Титан" и "Стоик". Она не дает практических навыков, но дает правильное восприятие капитализма, успеха и возможностей.

Регулярно читаю профильные медийные ресурсы – Bloomberg, Financial Times и другие, чтобы быть в контексте происходящего.

Нравится профильный ресурс об инвестициях Seeking Alpha.

Из украинских ресурсов интересен "Последний капиталист".

Дайте три самых главных, по вашему мнению, совета для инвесторов.

— Не ищите простых решений – их нет!

Принимайте риск, будьте готовы к нему!

И не огорчайтесь из-за краткосрочных неудач!