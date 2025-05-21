Любомир Остапів: Щоб мати фінансову свободу, дати дітям гідну освіту і купити нерухомість, часто недостатньо відкладати лиш 10% доходу

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Любомир Остапів, український фінансист, підприємець, громадський діяч, популяризатор фінансової грамотності. Він є засновником освітнього проєкту "Сімейний бюджет", метою якого є підвищення фінансової обізнаності серед українців. Автор кількох книг, присвячених управлінню особистими фінансами, малому бізнесу та фінансовій грамотності для дітей.

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Пане Любомир, як давно ви почали інвестувати? Які поради ви б зараз дали собі в тому віці?

— Я в фінансах вже 20 років. Почав свою повноцінну фінансову кар’єру в компанії "Великої четвірки" Deloitte & Touche. Свої перші інвестиції я зробив у 2007 році. Це була компанія Dragon Capital, яка всі ці роки є на ринку. Я вклав кошти в їхні інвестиційні фонди.

Якби я зараз давав поради собі — двадцятилітньому юнаку, то я би порадив розібратися з тим, як інвестувати в найкращі бізнеси нашої планети. Вже на той час це було можливо. Українці більш-менш масово почали це робити року з 2020-го. Американці роблять це понад сто років.

З якої мінімальної суми варто починати інвестувати?

— Думаю, починати можна навіть зі ста доларів. Транзакційні витрати — мізерні, рахунок — безкоштовний, комісія при купівлі складає один долар. Цілком можна на сто доларів купити фонд, який інвестуватиме в S&P 500. Тож інвестувати можна і з невеликими сумами, не обов’язково для цього мати десятки чи сотні тисяч доларів. Звісно, більшість людей, коли починають інвестувати, вже мають тисячу - дві - п’ять. Але можна і з менших сум почати.

Якщо інвестувати в індекси, про які ви говорите, через які платформи це можуть зробити українці під час повномасштабної війни?

— Є помилкове уявлення, що нібито Національний банк України заборонив інвестувати за кордон під час війни. НБУ не забороняв інвестування, він заборонив SWIFT-перекази. Як це виглядало до війни: людина робила SWIFT-переказ зі свого українського банку прямо на рахунок іноземного брокера. Зараз це дійсно заборонено. Але саме інвестування не заборонено. Більше того, НБУ дозволяє перекази на платіжні системи — Wise, Revolut та багато інших — через картки. Там є обмеження — 100 тисяч гривень на місяць в одному банку, це близько 2300 доларів. А якщо людина має рахунки, наприклад, в двох банках, — то це вже 4600 доларів на місяць.

Ці кошти, як і раніше, можна інвестувати через платформу Interactive Brokers, яка є найбільш популярна серед українців. Друга за популярністю платформа — Freedom Finance, яка зареєстрована на Кіпрі. Ми говоримо саме про кіпрську платформу, а не ту, що в Україні під санкціями. І є ще декілька менш популярних платформ для інвестування за кордон.

На сьогодні процес інвестування для українців став менш зручним через обмеження з боку НБУ. Але що стосується, наприклад, комісій — я би не сказав, що щось змінилось в гіршу сторону. До прикладу, комісія за грошовий переказ з monobank, Приватбанку, ПУМБ на Revolut — або відсутня, або складає 0,15% від суми переказу. Далі — комісія за купівлю цінних паперів на Interactive Brokers складає 1 долар.

А чи можливо переказати кошти безпосередньо зі свого банківського рахунку на Interactive Brokers, минуючи Revolut?

— До війни можна було, зараз — ні. Зараз це потрібно робити лише через європейську платіжну систему — посередника.

Чи правильно розумію: якщо я відкрию рахунки в п’яти банках, то матиму можливість переказувати за кордон кошти в межах до 500 тисяч гривень на місяць? Це буде законно?

— Так, це буде законно в рамках лімітів НБУ. Мушу зазначити, що більшість банків не дозволяють такі транзакції через власні внутрішні політики. Серед банків, які дозволяють, — monobank, Приватбанк, ПУМБ, Банк Власний рахунок, і ще кілька банків.

А чому інші банки не дуже хочуть цим займатись?

— Мені складно сказати. Можливо це пов’язано з технічними проблемами.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей, і які висновки зробили?

— Свого часу начитавшись правильної інвестиційної літератури я інвестував на українському ринку акцій. Під час кризи 2008 — 2009 років я не панікував. Але я не вийшов з українських акцій в 2010 році, коли на виборах президента України переміг Віктор Янукович. Мій інвестиційний портфель складався з акцій таких компаній як Авдіївський коксохімічний завод, Алчевський металургійний комбінат, Укрнафта, Мотор Січ.

В той час як світові ринки в період з 2009 по 2015 рік суттєво відновились, український ринок в той період фактично впав у кому. Відповідно, я втратив не лише на падінні акцій, але ще й на девальвації гривні, коли почалася перша фаза війни в 2014 році.

Загальні втрати, якщо порахувати з курсовими різницями, склали понад 30 тисяч доларів. Це був болючий досвід, коли політичні ризики і недосконалість системи ударили по правильних принципах інвестування. Бо з точки зору принципів інвестування я все робив правильно, довгостроково. Але ніхто тоді не міг подумати, що все, що є на українському ринку, впаде в ціні, деякі компанії взагалі підуть з ринку, а гривня девальвує в рази.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

— Свого часу я заробив понад 20% річних у доларах на українських ОВДП. Це був, по-моєму, 2019 рік, коли до гривневої дохідності держоблігацій на рівні 16—18% річних додався ще й ефект від ревальвації гривні до долара. До того ж, цей дохід ще й не обкладався податками. Це значною мірою була удача. Але варто пам’ятати, що українські ОВДП були і залишаються надійним інструментом. І окрім гривневих держоблігацій є ще папери в доларах і євро.

Ще один приклад успішних інвестицій стосується більш довгострокових інструментів. Так, я роблю рівно те саме, що рекомендую своїм клієнтам. Маю портфель на Interactive Brokers. Він глобально диверсифікований. Роблю я це достатньо методично. І головний успіх полягає в тому, що я роблю це вже понад сім років. За цей період портфель суттєво виріс. Дохідність портфеля складає 7—10% річних в доларах.

Наскільки часто в інвестуванні може спрацювати ефект везіння?

— Я бачу це часто, коли люди обирають для інвестування акції окремих компаній, наприклад Nvidia, які менш ніж за два роки виросли в ціні в два з половиною рази. Я схильний вважати, що подібні приклади — це швидше везіння.

Мої клієнти інвестують також в стартапи. І є історії значного успіху. Але ніколи не можна точно сказати, яка частка успіху — результат правильного інвестиційного аналізу, а яка — результат удачі.

Як, на вашу думку, має виглядати структура оптимально збалансованого інвестиційного портфеля?

— Структура портфеля сильно залежатиме від розміру капіталу інвестора і його апетиту до ризику. Плюс треба враховувати згадані вище обмеження щодо інвестування в Україні. Своїм клієнтам я завжди показую дослідження, яке проводить швейцарський банк UBS щодо структури капіталу заможних людей, — воно добре ілюструє підходи до управління багатством. Так от, половина збалансованого портфеля — це акції та облігації, причому акції — це 30—35% загального портфеля, облігації — 15—20%.

Два наступні класи активів у портфелі — це бізнес і нерухомість. Це ще приблизно 40%.

І лише 10% — це різного роду альтернативні інвестиції: крипта, золото, хедж-фонди, навіть інвестиції в твори мистецтва, тощо.

Щоправда, далеко не для кожного пересічного інвестора потрібні інвестиції в бізнес, бо це досить важка і капіталоємка справа.

Як виглядає структура вашого особистого портфеля?

— Левова частка моїх активів, більше 50%, — це фондовий ринок. І левова частка з цієї левової частки — пасивний портфель. В основному це індексні фонди акцій.

Також у нас з дружиною є комерційна нерухомість. Є сільськогосподарські земельні ділянки, які здаються в оренду агрохолдингам. Маємо ліквідні заощадження — кеш та депозити. Трішки крипти. І є ще інвестиція в автомобілі таксі.

На вашу думку, в які активи в Україні можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком?

— В Україні мені подобається земля і нерухомість. Щодо землі сільськогосподарського призначення — я не бачу особливих ризиків для інвестицій, окрім землі в прифронтових регіонах. Найбільш затребувані черноземи — центральна Україна: Вінницька, Черкаська, Полтавська, Хмельницька області. В цих регіонах земля дорожча, але, як на мене, вона все одно суттєво недооцінена порівняно з землею в Європі. Це актив, який дає стабільний дохід від оренди. Плюс — землю обробляють агрохолдинги, які є доларовими експортерами, тому вони мають можливість індексувати орендну плату.

Щодо інвестицій в нерухомість. На жаль, часто українці вважають, що будь-яка нерухомість це надійна інвестиція. Але це далеко не так. Наприклад, нерухомість "на котловані" не має нічого спільного з надійними інвестиціями. Інвестиції в готельну нерухомість, яка зараз активно рекламується, — це щось середнє між інвестиціями в нерухомість і бізнесом. А от класичний варіант купівлі квартири десь у Вінниці чи Ужгороді і здача її в оренду — це приклад надійної інвестиції, яка навіть під час війни приносить дохід.

А наскільки така інвестиція прибуткова?

— Якщо говорити про середній орендний грошовий потік від вторинної нерухомості в містах в умовно безпечних регіонах, то така нерухомість дає дохід 4 — 8% річних в доларах.

Але, наскільки я розумію, поріг входу в таку інвестицію досить високий.

— Звісно, що за 10 тисяч доларів на вторинному ринку нерухомості ви нічого не купите.

У що не варто зараз інвестувати в Україні?

— Я бачив багато інвесторів, які втратили гроші, позичаючи підприємцям. Інвестиції в бізнес у формі капіталу чи позики — це складна і дуже ризикова інвестиція. І на жаль багато бізнесів під час війни прогоріли. Тож треба мабуть визнати, що це більшою мірою робота банків та небанківських фінансових установ. Самостійно цим займатися я би не рекомендував. Ми не говоримо про інвесторів, які хочуть відкрити свій бізнес, бо це інша історія.

Я не зовсім розумію, як це відбувається: як інвестор може вкластися в такий бізнес? Це ще ж і не очевидний шлях. Де мені шукати бізнес, в який я міг би вкластися і прогоріти?

— Це найчастіше відбувається через друзів, знайомих, однокласників. Крім того, в Україні є платформи, де бізнеси шукають кошти.

Якщо говорити про франшизи відомих брендів — наскільки це ризиковані зараз інвестиції в Україні?

— Це достатньо ризиковані інвестиції. Крім того, треба розділяти активне і пасивне інвестування у франшизи. Якщо це активне інвестування, коли інвестор хоче займатися розвитком франшизи і буде контролювати цей бізнес, — тут ризики нижчі. Якщо ж ви хочете просто пасивно віддати комусь гроші для відкриття франшизної точки, — я в це не вірю.

Чи були у вас випадки, коли ви витратили гроші даремно? На що ви їх витратили?

— Коли в Україні запустилася перша краудфандингова платформа "Позика", я позичив гроші підприємниці, яка на ту платформу прийшла для розвитку фермерського господарства. У мене з нею був навіть договір, де було зазначено, що заставою за позикою є дві корови. Я не робив повноцінну перевірку її бізнесу, бо це мала зробити платформа. В результаті підприємиця кошти не повернула. З’ясувалося, що на ній було дуже багато боргів уже на той момент, коли вона прийшла на платформу. Врешті-решт та платформа закрилася. А я втратив гроші на рівному місці. Це була не критична для мене сума, але відчутна.

Кого ви вважаєте найкращим інвестором світу? Чому саме його?

— У нас з вами завжди є Воррен Баффет, який десятиліттями на ринку. Його компанія Berkshire Hathaway показує стабільні результати і є дуже прибутковою. Один з варіантів, як можна інвестувати з Ворреном Баффетом, — просто купити акції його компанії.

Яка угода для вас є прикладом найприбутковішої інвестиції?

— Відома історія: багато українців, які починали інвестувати в 2017—2019 роках, часто вкладалися в технологічний сектор. Є різноманітні інвестиційні фонди, які відстежують індекс Nasdaq-100, надаючи інвесторам можливість інвестувати у 100 найбільших нефінансових компаній, що котируються на біржі Nasdaq. Один з найбільших таких фондів — американський ETF Invesco QQQ. Інвестори, які купляли індекси фонду QQQ, могли заробити до 17% річних. Ця стратегія дуже гарно спрацювала в тому числі для деяких українців. Я би не орієнтував читачів на те, що там завжди буде подібна дохідність. Але в цілому можливість інвестувати в найкращі американські технологічні компанії існує. І вона достатньо прозоро реалізована.

Чи є сума, яку ви тримаєте "під подушкою" і не інвестуєте?

— Так, звісно. Це частина сімейного резервного фонду. І частина цього фонду — це просто кеш.

Яким має бути розмір такого резервного фонду?

— Шість місяців витрат родини — це і є мінімальна «подушка» безпеки. Багато сімей під час війни бажають мати "подушку" хоча би на один рік витрат. Це я вважаю абсолютно виправданим і правильним рішенням. Така "подушка" безпеки має зберігатися у високонадійних високоліквідних активах.

Ви колись заробляли на чомусь сумнівному?

— Є відомий вислів: "Репутацію заробляють 20 років, а можна зруйнувати за один день!". У мене 20 років роботи в фінансах є. Мене всі, хто цікавиться персональними інвестиціями, знають. Тому для мене моя репутація — дуже цінний нематеріальний актив. Я нею ні в якому разі ризикувати не буду. Тому з жодними там скамами чи мемкоїнами не зв’язуюсь.

У нас є великий ютьюб-канал "Сімейний бюджет". І ми часто відмовляємо рекламодавцям. Місія "Сімейного бюджету" — допомагати українцям ухвалювати розумні фінансові рішення. Тож абсолютно неприйнятним було би рекламувати якісь сумнівні сірі криптопроєкти.

Оскільки ми заговорили про досвід і репутацію — що для вас важливіше: бути багатим чи впливовим?

— Я так питання не ставлю. І взагалі, бути багатим — це не про гроші. Це про використання цих грошей для повноцінного життя.

Ваше відношення до криптовалют?

— В крипті дуже багато міфів про те, що можна швидко розбагатіти. В мене є клієнти, які дійсно розбагатіли на крипті. Але той факт, що криптою активно цікавляться українські підлітки, — це проблема. Тут треба на рівні фінансової грамотності працювати. Крипта може складати невелику частину інвестиційного портфеля — до 10%. Інша справа, крипта — це не тільки про інвестиції. Це також платіжний засіб. І багато українців під час війни оцінили цю перевагу. За рівнем використання криптовалют Україна входить в ТОП-10 у світі. І це не тому, що це прекрасна інвестиція, а тому що це зручний засіб платежу.

Як на мене, це й далі розвиватиметься. Ми бачимо, що в Європі крипторинок регулюється, є вже криптокартки, якими безпосередньо можна розраховуватися, і є українські компанії, які ці картки повипускали. Ця сфера називається FinTech і вона точно буде зростати.

Є ще третій аспект крипти — блокчейн. Це, на мою думку, проривна технологія. Вона вже активно використовується у фінансовій сфері. Це — і смарт-контракти, і токенізація активів, це і способи демократизації інвестування на біржах. Ця сфера активно розвивається. І тут є простір для інвестицій.

А як ви прокоментуєте той факт, що "сусідами" України в топ-рейтингу з використання криптовалют є переважно не дуже економічно успішні країни світу?

— Я би тут не говорив про якийсь негативний "відтінок" крипти. Це все одно що сказати: "Всі автомобілі погані, бо злочинці теж використовують автомобілі". В дійсності крипта поширена і в Європі, і в США. Велика криптобіржа Coinbase знаходиться саме в США і є публічною компанією. Я думаю, що одна з причин знаходження України в топ рейтингу з використання крипти полягає в тому, що наша країна — одна з лідерів розвитку інженерної думки. Багато компаній, які розробляли технології, що використовуються зараз по всьому світу, мають українське коріння.

Ви згадали про фінансові міфи. Назвіть міф, який ви найбільше хотіли би розвінчати.

— Основні шкідливі міфи, якими часто хворіють підлітки, — це про різні чудесні способи швидко розбагатіти, зокрема на криптовалютах. Але як правило таким чином гроші просто втрачаються. Якщо ж ти хочеш дуже багато заробити, то зроби свій стартап, зроби свій ютьюб-проєкт, напиши пісню — і шансів заробити буде більше, ніж в різних мемкоїнах і пірамідах.

Ми, до речі, активно боремося з цим міфом, намагаючись розвивати фінансову грамотність українців. У нас є великий проєкт iPlan Teens, в рамках якого ми проводимо курси для підлітків, співробітничаємо з різними ютьюберами. З цим міфом в плані освіти можна працювати.

Наступний міф полягає в тому, що нібито індивідуальний інвестор може перегнати умовного Воррена Баффета чи JP Morgan. Так от, JP Morgan провів дослідження, де показав, що за 20 років індекс S&P 500 приніс інвесторам середньорічний дохід 8%, а пересічний індивідуальний інвестор заробляв за цей період в середньому 4% річних.

Третій міф. Багато книг і фінансових консультантів як мантру повторюють пораду про необхідність відкладати 10% доходу. Це, звичайно, краще, ніж нічого. Але насправді ця цифра дуже індивідуальна. Для багатьох людей, щоб мати фінансову свободу, дати дітям гідну освіту, купити нерухомість, — відкладати 10% доходу недостатньо. Я би радив трохи глибше до цього підходити, аналізуючи свої активи, доходи і фінансові цілі.

Назвіть декілька книг, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас вразили?

— Ми на "Сімейному бюджеті" робимо регулярні огляди книг. З умовно обов’язкової програми, в тому числі для дітей, рекомендую книги Бодо Шефера "Пес на ім'я Мані, або Абетка грошей", а також "Кіра й таємниця бублика".

З останніх книг, які мені дуже сподобались, — "Помри з нулем. Як отримати максимум від своїх грошей і життя" Білла Перкінса.

Також порекомендую власні книги—бестселери: "Любов та бюджет. Домашні фінанси для сімейних пар на шляху до фінансової свободи" і "Малюк і бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей". Їхня перевага в тому, що вони для українців написані.

У що ви більше ніколи не вкладетесь?

— В позики без заставити. А ще я ніколи не інвестував у споживчі кредити, бо вважаю, що це зло. І не хочу мати з цим справи навіть як інвестор.

Слово, яке для вас асоціюється з грошима?

— Інструмент.

Гроші пахнуть?

— Так.

Який був найдорожчий урок у вашому житті?

— Мабуть це — український фондовий ринок.

Що дратує вас в інвесторах?

— Самовпевненість.

Найкраще, що ви купили за копійки?

— Підписки на навчальні курси і на Netflix.

Які ваші основні поради щодо інвестування?

— Кожна людина, перш ніж будувати будинок, повинна мати архітектурний проєкт. Якщо це будинок для сім’ї, то вся сім’я має бути в курсі того, хто що хоче, бо це спільний проєкт. Не варто сильно економити на матеріалах, бо дім, збудований на піску або з соломи, довго не простоїть.

В довгострокових інвестиціях варто пам’ятати, що не буває такого, щоб сьогодні ти кинув зерна в землю, а вже завтра зібрав урожай. Якісь рослини проростають і дають плоди буквально за місяць, а якісь радують врожаєм лише через роки.