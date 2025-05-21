Любомир Остапив: Чтобы иметь финансовую свободу, дать детям достойное образование и купить недвижимость, часто недостаточно откладывать лишь 10% дохода

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Любомир Остапив, украинский финансист, предприниматель, общественный деятель, популяризатор финансовой грамотности. Он является основателем образовательного проекта "Семейный бюджет", целью которого является повышение финансовой осведомленности среди украинцев. Автор нескольких книг, посвященных управлению личными финансами, малому бизнесу и финансовой грамотности для детей.

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Любомир, как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Я в финансах уже 20 лет. Начал свою полноценную финансовую карьеру в компании "Большой четверки" Deloitte&Touche. Свои первые инвестиции я сделал в 2007 году. Это была компания Dragon Capital, которая все эти годы остается на рынке. Я вложил средства в их инвестиционные фонды.

Если бы я сейчас давал советы себе двадцатилетнему юноше, то я бы посоветовал разобраться с тем, как инвестировать в лучшие бизнесы нашей планеты. Уже в то время это было возможно. Украинцы более или менее массово начали это делать с 2020-го года. Американцы делают это более ста лет.

С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?

— Думаю, начинать можно даже со ста долларов. Транзакционные расходы — мизерные, счет — бесплатный, комиссия при покупке составляет один доллар. Вполне можно на сто долларов купить фонд, который будет инвестировать в S&P 500. Так что инвестировать можно и с небольшими суммами, не обязательно для этого иметь десятки или сотни тысяч долларов. Конечно, большинство людей, когда начинают инвестировать, уже имеют тысячу – две – пять. Но можно и с меньших сумм начать.

Если инвестировать в индексы, о которых вы говорите, с помощью каких платформ это могут сделать украинцы во время полномасштабной войны?

— Есть ошибочное представление, что якобы Национальный банк Украины запретил инвестировать за границу во время войны. НБУ не запрещал инвестирование, он запретил SWIFT-переводы. Как это выглядело до войны: человек делал SWIFT-перевод из своего украинского банка прямо на счет иностранного брокера. Сейчас это действительно запрещено. Но само инвестирование не запрещено. Более того, НБУ разрешает переводы на платежные системы — Wise, Revolut и многие другие — через карты. Там есть ограничения — 100 тысяч гривен в месяц в одном банке, это около 2300 долларов. А если человек имеет счета, например, в двух банках — это уже 4600 долларов в месяц.

Эти средства по-прежнему можно инвестировать через платформу Interactive Brokers, которая наиболее популярна среди украинцев. Вторая по популярности платформа — Freedom Finance, которая зарегистрирована на Кипре. Мы говорим именно о кипрской платформе, а не о той, что в Украине под санкциями. И есть еще несколько менее популярных платформ для инвестирования за границу.

На сегодняшний день процесс инвестирования для украинцев стал менее удобным из-за ограничений со стороны НБУ. Но что касается, например, комиссий, я бы не сказал, что что-то изменилось в худшую сторону. К примеру, комиссия за денежный перевод из monobank, ПриватБанка, ПУМБ на Revolut — либо отсутствует, либо составляет 0,15% от суммы перевода. Далее — комиссия за покупку ценных бумаг на Interactive Brokers составляет 1 доллар.

Возможно ли перевести средства непосредственно со своего банковского счета на Interactive Brokers, минуя Revolut?

— До войны можно было, сейчас нет. Сейчас это нужно делать только через европейскую платежную систему-посредника.

Правильно ли понимаю: если я открою счета в пяти банках, то буду иметь возможность переводить за границу средства в пределах до 500 тысяч гривен в месяц? Это будет законно?

— Да, это будет законно в рамках лимитов НБУ. Должен отметить, что большинство банков не разрешают такие транзакции из-за собственных внутренних политик. Среди банков, которые разрешают, — monobank, Приватбанк, ПУМБ, Банк Власний рахунок, и еще несколько банков.

А почему другие банки не очень-то хотят этим заниматься?

— Мне сложно сказать. Возможно, это связано с техническими проблемами.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— В свое время, начитавшись правильной инвестиционной литературы, я инвестировал на украинском рынке акций. Во время кризиса 2008-2009 годов я не паниковал. Но я не вышел из украинских акций в 2010 году, когда на выборах президента победил Виктор Янукович. Мой инвестиционный портфель состоял из акций таких компаний как Авдеевский коксохимический завод, Алчевский металлургический комбинат, Укрнафта, Мотор Сич.

В то время как мировые рынки в период с 2009 по 2015 годы существенно восстановились, украинский рынок в тот период фактически впал в кому. Соответственно, я потерял не только на падении акций, но еще и через девальвацию гривны, когда началась первая фаза войны в 2014 году.

Общие потери, если посчитать с курсовыми разницами, составили более 30 тысяч долларов. Это был болезненный опыт, когда политические риски и несовершенство системы ударили по правильным принципам инвестирования. Потому что с точки зрения принципов инвестирования я делал все правильно, долгосрочно. Но никто тогда не мог подумать, что все на украинском рынке упадет в цене, некоторые компании вообще уйдут с рынка, а гривна девальвирует в разы.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— В свое время я заработал более 20% годовых в долларах на украинских ОВГЗ. Это был, по-моему, 2019 год, когда к гривневой доходности гособлигаций на уровне 16—18% годовых добавился еще и эффект ревальвации гривни к доллару. К тому же этот доход еще и не облагался налогами. Это в значительной степени была удача. Но следует помнить, что украинские ОВГЗ были и остаются надежным инструментом. И кроме гривневых гособлигаций есть еще бумаги в долларах и евро.

Еще один пример успешных инвестиций касается более долгосрочных инструментов. Так, я делаю ровно то же, что рекомендую своим клиентам. Имею портфель на Interactive Brokers. Он глобально диверсифицирован. Делаю я это достаточно методично. И главный успех состоит в том, что я делаю это уже более семи лет. За этот период портфель существенно вырос. Доходность портфеля составляет 7-10% годовых в долларах.

Как часто в инвестировании может сработать эффект везения?

— Я вижу это часто, когда люди выбирают для инвестирования акции отдельных компаний, например Nvidia , которые менее чем за два года выросли в цене в два с половиной раза. Я склонен считать, что подобные примеры — это скорее везение.

Мои клиенты инвестируют также в стартапы. И есть истории значительного успеха. Но никогда нельзя точно сказать, какая доля успеха — результат правильного инвестиционного анализа, а какая — результат удачи.

Как, по-вашему, должна выглядеть структура оптимально сбалансированного инвестиционного портфеля?

— Структура портфеля будет сильно зависеть от размера капитала инвестора и его аппетита к риску. Плюс нужно учитывать вышеуказанные ограничения по инвестированию в Украине. Своим клиентам я всегда показываю исследование, которое проводит швейцарский банк UBS относительно структуры капитала состоятельных людей, оно хорошо иллюстрирует подходы к управлению богатством. Так вот, половина сбалансированного портфеля — это акции и облигации, причем акции — это 30-35% общего портфеля, облигации — 15-20%.

Два следующих класса активов в портфеле — это бизнес и недвижимость. Это еще примерно 40%.

И только 10% — разного рода альтернативные инвестиции: крипта, золото, хедж-фонды, даже инвестиции в произведения искусства и т.д.

Правда, далеко не для каждого рядового инвестора нужны инвестиции в бизнес, потому что это достаточно тяжелое и капиталоемкое дело.

Как выглядит структура вашего личного портфеля?

— Львиная доля моих активов, более 50%, это фондовый рынок. И львиная доля из этой львиной части — пассивный портфель. В основном, это индексные фонды акций.

Также у нас с супругой есть коммерческая недвижимость. Есть сельскохозяйственные земельные участки, сдаваемые в аренду агрохолдингам. Есть ликвидные сбережения — кэш и депозиты. Немного крипты. И есть еще инвестиция в авто такси.

На ваш взгляд, в какие активы в Украине можно инвестировать во время войны с минимальным риском?

— В Украине мне нравится земля и недвижимость. Что касается земли сельскохозяйственного назначения, то я не вижу особых рисков для инвестиций, кроме земель в прифронтовых регионах. Наиболее востребованные черноземы — центральная Украина: Винницкая, Черкасская, Полтавская, Хмельницкая области. В этих регионах земля дороже, но, мне кажется, она все равно существенно недооценена по сравнению с землей в Европе. Это актив, дающий стабильный доход от аренды. Плюс — землю возделывают агрохолдинги, являющиеся долларовыми экспортерами, поэтому они имеют возможность индексировать арендную плату.

Относительно инвестиций в недвижимость. К сожалению, часто украинцы считают, что любая недвижимость — надежная инвестиция. Но это далеко не так. К примеру, недвижимость "на котловане" не имеет ничего общего с надежными инвестициями. Инвестиции в гостиничную недвижимость, которая сейчас активно рекламируется, это нечто среднее между инвестициями в недвижимость и бизнесом. А вот классический вариант покупки квартиры в условной Виннице или Ужгороде и сдача ее в аренду — это пример надежной инвестиции, которая даже во время войны приносит доход.

А насколько такая инвестиция прибыльна?

— Если говорить о среднем арендном денежном потоке от вторичной недвижимости в городах в условно безопасных регионах, то такая недвижимость дает доход 4—8% годовых в долларах.

Но, как я понимаю, порог входа в такую инвестицию достаточно высок.

— Конечно, за 10 тысяч долларов на вторичном рынке недвижимости вы ничего не купите.

Во что не стоит сейчас инвестировать в Украину?

— Я видел много инвесторов, потерявших деньги, одалживая предпринимателям. Инвестиции в бизнес в форме капитала или ссуды — это сложная и очень рисковая инвестиция. И, к сожалению, многие бизнесы во время войны прогорели. Поэтому следует признать, что это в большей степени работа банков и небанковских финансовых учреждений. Самостоятельно этим заниматься я бы не рекомендовал. Мы не говорим об инвесторах, которые хотят открыть свой бизнес, потому что это другая история.

Я не совсем понимаю, как это происходит: как инвестор может вложиться в такой бизнес? Это еще и не очевидный путь. Где мне искать бизнес, в который я мог бы вложиться и прогореть?

— Это чаще всего происходит через друзей, знакомых, одноклассников. Кроме того, в Украине есть платформы, на которых бизнесы ищут средства.

Если говорить о франшизах известных брендов — насколько это рискованные сейчас инвестиции в Украине?

— Это достаточно рискованные инвестиции. Кроме того, нужно разделять активное и пассивное инвестирование во франшизы. Если это активное инвестирование, когда инвестор хочет заниматься развитием франшизы и будет контролировать бизнес, здесь риски ниже. Если же вы хотите просто пассивно отдать кому-то деньги для открытия франшизной точки, я в это не верю.

Были ли у вас случаи, когда вы потратили деньги зря? На что вы их потратили?

— Когда в Украине запустилась первая краудфандинговая платформа "Позика", я одолжил деньги предпринимательнице, которая на эту платформу пришла для развития фермерского хозяйства. У меня с ней был даже договор, где было указано, что залогом по ссуде есть две коровы. Я не делал полноценную проверку ее бизнеса, потому что это должна была сделать платформа. В результате предприниматель средства не вернула. Выяснилось, что на ней было очень много долгов уже на тот момент, когда она пришла на платформу. В конце концов, платформа закрылась. А я потерял деньги на ровном месте. Это была не критичная для меня сумма, но ощутимая.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором в мире?

— У нас с вами всегда есть Уоррен Баффет, десятилетиями остающийся на рынке. Его компания Berkshire Hathaway показывает стабильные результаты и очень прибыльна. Один из вариантов, как можно инвестировать с Уорреном Баффетом, — просто купить акции его компании.

Какая сделка для вас является примером наиболее прибыльной инвестиции?

— Известная история: многие украинцы, которые начинали инвестировать в 2017—2019 годах, часто вкладывались в технологический сектор. Есть различные инвестиционные фонды, отслеживающие индекс Nasdaq-100, предоставляя инвесторам возможность инвестировать в 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на бирже Nasdaq. Один из крупнейших таких фондов — американский ETF Invesco QQQ. Инвесторы, покупавшие индексы фонда QQQ, могли заработать до 17% годовых. Эта стратегия очень хорошо сработала, в том числе, для некоторых украинцев. Я бы не ориентировал читателей на то, что там всегда будет подобная доходность. Но в целом возможность инвестировать в самые лучшие американские технологические компании существует. И она достаточно прозрачно реализована.

Есть ли сумма, которую вы держите "под подушкой" и не инвестируете?

— Да, конечно. Это часть семейного резервного фонда. Часть этого фонда — это просто кэш.

Каким должен быть размер такого резервного фонда?

— Шесть месяцев расходов семьи — это и есть минимальная "подушка" безопасности. Многие семьи во время войны желают иметь подушку хотя бы на один год расходов. Это я считаю абсолютно оправданным и верным решением. Такая подушка безопасности должна храниться в высоконадежных высоколиквидных активах.

Вы когда-нибудь зарабатывали на чем-то сомнительном?

— Есть известное выражение: "Репутацию зарабатывают 20 лет, а можно разрушить за один день!". У меня 20 лет работы в финансах. Меня все, кто интересуется персональными инвестициями, знают. Поэтому для меня моя репутация очень ценный нематериальный актив. Я ею ни в коем случае рисковать не буду. Поэтому ни с какими там скамами или мемкоинами не связываюсь.

У нас есть большой ютюб-канал "Семейный бюджет". И мы часто отказываем рекламодателям. Миссия "Семейного бюджета" — помогать украинцам принимать разумные финансовые решения. Поэтому совершенно неприемлемо было бы рекламировать какие-то сомнительные серые криптопроекты.

Поскольку мы заговорили об опыте и репутации, что для вас важнее: быть богатым или влиятельным?

— Я так вопрос не ставлю. И вообще быть богатым — это не о деньгах. Это об использовании этих денег для полноценной жизни.

Ваше отношение к криптовалютам?

— В крипте очень много мифов о том, как можно быстро разбогатеть. У меня есть клиенты, которые действительно разбогатели на крипте. Но тот факт, что криптой активно интересуются украинские подростки, это проблема. Здесь нужно на уровне финансовой грамотности работать. Крипта может составлять небольшую часть инвестиционного портфеля — до 10%.

Другое дело, крипта — это не только об инвестициях. Это также платежное средство. И многие украинцы во время войны оценили это преимущество. По уровню использования криптовалют Украина входит в ТОП-10 в мире. И это не потому, что это прекрасная инвестиция, а потому, что это удобное средство платежа.

По-моему, это и дальше будет развиваться. Мы видим, что в Европе крипторынок регулируется, есть уже криптокарты, которыми можно рассчитываться, и есть украинские компании, которые эти карты выпустили. Эта сфера называется FinTech и она точно будет расти.

Есть еще третий аспект крипты — блокчейн. Это, на мой взгляд, прорывная технология. Она уже активно используется в финансовой сфере. Это — и смарт-контракты, и токенизация активов, это и способы демократизации инвестирования на биржах. Эта область активно развивается. И здесь есть простор для инвестиций.

А как вы прокомментируете тот факт, что "соседями" Украины в топ-рейтинге по использованию криптовалют являются преимущественно не очень экономически успешные страны мира?

— Я бы здесь не говорил о каком-то негативном "оттенке" крипты. Это все равно что сказать: "Все автомобили плохие, потому что преступники тоже используют автомобили". В действительности крипта распространена и в Европе, и в США. Крупная криптобиржа Coinbase находится как раз в США и является публичной компанией. Я думаю, что одна из причин нахождения Украины в топ рейтинге по использованию крипты состоит в том, что наша страна — одна из лидеров развития инженерной мысли. Многие компании, разрабатывавшие технологии, используемые сейчас по всему миру, имеют украинские корни.

Вы упомянули о финансовых мифах. Назовите миф, который вы больше всего хотели бы развенчать.

— Основные вредные мифы, которыми часто болеют подростки, — это разные чудесные способы быстро разбогатеть, в частности на криптовалютах. Но, как правило, таким образом деньги просто теряются. Если же ты хочешь очень много заработать, то сделай свой стартап, сделай свой ютюб-проект, напиши песню — и шансов заработать будет больше, чем в разных мемкоинах и пирамидах.

Мы, кстати, активно боремся с этим мифом, пытаясь развивать финансовую грамотность украинцев. У нас есть большой проект iPlan Teens, в рамках которого мы проводим курсы для подростков, сотрудничаем с разными ютюберами. С этим мифом в плане образования можно работать.

Следующий миф состоит в том, что якобы индивидуальный инвестор может перегнать условного Уоррена Баффета или JP Morgan. Так вот, JP Morgan провел исследование, где показал, что за 20 лет индекс S&P 500 принес инвесторам среднегодовой доход 8%, а рядовой индивидуальный инвестор зарабатывал за этот период в среднем 4% годовых.

Третий миф. Многие книги и финансовые консультанты как мантра повторяют совет о необходимости откладывать 10% дохода. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но на самом деле эта цифра очень индивидуальна. Для многих людей, чтобы иметь финансовую свободу, дать детям достойное образование, купить недвижимость — откладывать 10% дохода недостаточно. Я бы советовал немного глубже подходить к этому, анализируя свои активы, доходы и финансовые цели.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— Мы на "Семейном бюджете" делаем регулярные обзоры книг. Из условно обязательной программы, в том числе для детей, рекомендую книги Бодо Шефера "Пес по имени Мани, или Алфавит денег", а также "Кира и тайна баранки".

Из последних книг, которые мне очень понравились, — "Умри с нулем. Как получить максимум от своих денег и жизни" Билла Перкинса.

Также порекомендую собственные книги-бестселлеры: "Любовь и бюджет. Домашние финансы для семейных пар на пути к финансовой свободе" и "Малыш и бюджет. Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей". Их преимущество в том, что они написаны для украинцев.

Во что вы больше никогда не вложитесь?

— В ссуды без залога. А еще я никогда не инвестировал в потребительские кредиты, считаю, что это зло. И не хочу иметь с этим дело даже как инвестор.

Слово, которое ассоциируется для вас с деньгами?

— Инструмент.

Деньги пахнут?

— Да.

Каков был самый дорогой урок в вашей жизни?

— Наверное, это — украинский фондовый рынок.

Что раздражает вас в инвесторах?

— Самоуверенность.

Лучшее, что вы купили за копейки?

— Подписки на обучающие курсы и на Netflix.

Каковы ваши основные советы по инвестированию?

— Каждый человек, прежде чем строить дом, должен иметь архитектурный проект. Если это дом для семьи, то вся семья должна быть в курсе того, кто что хочет, потому что это общий проект. Не стоит сильно экономить на материалах, потому что дом, построенный на песке или из соломы, долго не простоит.

В долгосрочных инвестициях следует помнить, что не бывает такого, чтобы сегодня ты бросил зерна в землю, а завтра собрал урожай. Какие-то растения прорастают и дают плоды буквально за месяц, а какие-то радуют урожаем лишь через годы.