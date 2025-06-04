Павло Бойко: Найбільший ризик в інвестуванні — ніколи не ризикувати

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Павло Бойко, бізнесмен, інвестиційний консультант, приватний інвестор, засновник Gonzo Invest.

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Як давно ви почали інвестувати? Які поради ви б зараз дали собі в тому віці?

— Інвестиціями цікавився з дитинства. Ще в школі торгував. Писав дипломну роботу по фондовому ринку. Завжди був пов’язаний з торгівлею і бізнесом. Інвестувати в класичному розумінні — на фондовому ринку — почав у 2004 році. Наробив купу помилок, незважаючи на те, що прочитав масу книжок і максимально цим цікавився.

Якби я міг скористатися машиною часу і переміститися в минуле, то дав би собі таку пораду: найбільший ризик — ніколи не ризикувати. Порадив би максимально диверсифікувати свої інвестиції та використовувати виключно власні кошти. Не варто використовувати позичкові кошти, навіть якщо ви впевнені, що угода буде супер прибутковою.

Важливо — фундаментально аналізувати компанію, в яку ви хочете інвестувати: фінансові показники, кредиторську заборгованість, менеджмент компанії — розбирати її з усіх сторін, як власний бізнес.

Що раніше ви почнете інвестувати і що меншою буде сума інвестицій, то краще. Якщо почнете інвестувати в 12 років з 10 — 100 доларів, — набудете безцінного досвіду.

Назвіть декілька книг, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас вразили?

— Для мене книжки завжди були найважливішим джерелом знань. Вважаю, що книжки — це навіть важливіше, ніж профільна освіта. В середньому я читаю чотири — п’ять книжок на місяць. І так — протягом всього свого життя.

Вважаю, що для підлітка у 12 років (якби у нього був вибір) прочитати 500 книжок — важливіше, ніж отримати мільйон доларів.

Перша книга, яку я пораджу, — це "Розумний інвестор" Бенджаміна Грема. Автор книги — вчитель Уоррена Баффета. Книга написана більше 70 років тому, але вона не втратила своєї актуальності, тому що з часом не змінюються ні людська природа, ні закони економіки та фондового ринку.

Також порадив би почитати Філіпа Фішера (відомий американський економіст і професійний інвестор — Ред.).

Для загального розвитку — "Спогади біржового спекулянта" Едвіна Лефевра.

Дам ще одну важливу пораду: для того, щоб розумітися і грамотно інвестувати на фондовому ринку, треба мати дуже широкий кругозір — читати історичні, наукові книжки, книги по менеджменту. Для грамотного інвестування важливо розуміти історію країни, в яку ви інвестуєте. Не розуміючи, що відбувається в країні та що з нею буде в наступні 15—20 років, ви точно отримаєте меншу прибутковість.

Я, наприклад, інвестую лише в ті країни, де жив, де маю місцевих друзів.

Якщо, до прикладу, я інвестую в ритейл, то це тому, що свого часу керував ритейл-мережею в Україні та, відповідно, володію експертизою в цій сфері. Але якщо я нічого не розумію в IT, то не інвестую в IT-стартапи. Інвестувати потрібно в ту сферу, де ви маєте максимальний рівень компетенцій.

Фондовий ринок — це більше не про знання фондового ринку і його законів, хоча це дуже важливо, це ще і про знання бізнесу та всіх сфер, котрі з цим пов’язані.

А що робити тим, хто, можливо, не має широкого кругозору, але хоче інвестувати вже зараз?

— Спектр потенційних інструментів для інвестування досить широкий — нерухомість, золото, акції компаній, державні і корпоративні борги, земля, тощо. Перш за все варто оцінити можливі ризики і прибутковість кожного з цих інструментів. Можна, наприклад, проаналізувати історичні дані щодо дохідності кожного з цих інструментів за останні, скажімо, сто років. Так, наприклад, середня дохідність житлової нерухомості з корекцією на інфляцію складає 1% річних. На депозитах в середньому заробляють 3% річних, на облігаціях — 4%; на акціях — 6,5%.

Це історична дохідність. Але в окремі періоди на ринках цих інструментів може відбуватися що завгодно — сплески, падіння. Так, наприклад, людина, яка купувала нерухомість в Україні в 2008 році, в наступні п’ять років фіксувала збитки. Або ж, наприклад, якщо ви заходили на фондовий ринок США в 2000 році, то були приречені протягом 13 років отримувати нульову дохідність (попри те, що цей ринок протягом століття давав середню дохідність 10%).

Як показує практика, купівля акцій індексного біржового інвестиційного фонду (ETF) в 90% випадків дає дохідність вищу, ніж отримує індивідуальний інвестор, намагаючись самостійно обирати об’єкти для інвестування. Для самостійного інвестування на фондовому ринку потрібно мати певний рівень компетентності. І що цікаво — на фондовому ринку виграють не генії, а холоднокровні інвестори.

Найкращий інвестор — "мертвий" інвестор, котрий не відчуває емоцій, такий собі біоробот. Емоції на фондовому ринку приводять до жахливих наслідків. Навіть супер розумна людина може втрати все через емоції.

Тож для початківців є декілька варіантів дій. Перший — купити акції ETF—фонду. Другий — звернутися до професіоналів. Більшість професійних гравців все одно програють ринку. Але є окремі випадки, як, наприклад, компанія Уоррена Баффета, яка заробляє вдвічі більше за ринок вже протягом 60 років. Ринок щороку росте на 10%, Баффет заробляє 20%. Для довгострокового інвестора різниця в дохідності складає не два рази, а за рахунок складного процента — тисячі разів.

У які активи в Україні можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком?

— Купуйте, коли на вулицях ллється кров, навіть якщо вона ваша. Війна, криза — найкращий час для інвестицій. Найбільші капітали створювались під час війн і криз. Всі напевно знають Рокфеллера, Ротшильда, Уоррена Баффета — всі вони заробляли під час криз і потрясінь. Я заробив приблизно 70% свого капіталу під час потрясінь, мої найкращі угоди були під час війн і потрясінь.

Людська психологія влаштована так, що коли на ринку ейфорія, люди готові переплачувати в десятки-сотні разів більше, ніж реальна вартість активів. А коли на ринку паніка — вони продають все за безцінь.

Під час війни вигідно скуповувати борги держави і компаній. Ризиків багато. Але якщо ви купите максимально широкий портфель цінних паперів, то навіть якщо половина емітентів збанкрутує, ваша доходність все одно буде суттєво вища, ніж у спокійні часи.

А як пересічний громадянин може купити максимально широкий портфель цінних паперів?

— Звернутися до професіоналів.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

— Це була інвестиція на 25 тисяч доларів. На дворі був 2015—16 рік, Росія окупувала Крим, йшла війна на Донбасі. У світі дуже дешево коштувала сталь, а відповідно і підприємства з виробництва сталі. На цьому тлі Китай заливав трильойни доларів у будівництво нерухомості по всій країні. Відповідно, вважав я, з часом мав підвищуватись попит на сталь, тож самий час купляти сталеливарні підприємства.

Я розглядав Бразилію, Австралію, Індію, Україну. І дуже давно аналізував Авдіївський коксохімічний комбінат. Основний акціонер там — "Метінвест" Ріната Ахметова. В 2015—16 роках це підприємство, знаходячись під обстрілами росіян, потерпає від збитків. Світова преса пише про неминуче банкрутство комбінату. Нью—Йоркські банкіри, лондонські підприємці — всі продають акції цього підприємства.

В цей час я починаю агресивно скуповувати акції комбінату, бо розумію, що все, що розповідає преса, — або дезінформація, або замовні статті. Так, підприємство було дійсно збитковим, разом з тим частина прибутків просто приховувалась. Я розумів, що Ахметов для отримання західних кредитів, які йому потрібні були для проходження складного періоду, покаже реальну прибутковість компанії.

Тоді я купив за 25 тисяч доларів 0,4% найбільшого коксохімічного підприємства в Європі. І став акціонером підприємства разом з Ахметовим, у якого було 90% комбінату. Плюс — купую 1,5% підприємства для своїх інвесторів.

В результаті все відбувається краще, ніж я планував, — ціни на сировину і, відповідно, на акції компанії летять в космос. Завод стає супер прибутковим. В підсумку — на вкладені 25 тисяч доларів я заробив 1,5 млн доларів. На кожен інвестований долар я заробив 60 доларів. Це була офіційна угода, безпрецедентна для українського ринку.

Щоправда, там була купа нюансів. Спочатку я заробив X15. Потім Рінат Ахметов, скориставшись лазівкою в законодавстві, примусив мене продати мою частку. Я з ним судився. Виграв справу у Верховному суді. В результаті "Метінвест" уклав зі мною і моїми інвесторами мирову угоду, сплативши нам кошти. Тож фінальний підсумок — X60.

В цій угоді мені допомогли знання в галузі політики, міжнародної економіки і холоднокровність. Я знаю людей, які були в цій угоді, але з неї вийшли, бо зіграли емоції. Я починав купляти акції компанії по 12 центів, потім вони падали в ціні до 3 центів. І в цей момент я просто збільшував свою частку. Плюс — я їздив в регіон, де знаходиться підприємство, спілкувався з іншими гравцями на ринку, вивчав собівартість продукції комбінату, занурювався у дрібниці. Розібрав з усіх сторін цей бізнес і знав про нього все. Всі згадані фактори зробили цю угоду такою прибутковою.

Наскільки серйозні ризики інвестування в акції українських компаній?

— На жаль, ризики інвестування в українські компанії досить великий. Ці ризики незрівнянно вищі, ніж, наприклад, на американському чи польському фондовому ринку.

Багато хто вважає, що інвестувати в облігації надійніше, ніж в акції. Візьмемо, до прикладу, державні облігації США. Дійсно, за цими паперами не може бути банкрутства або просадки в ціні умовно в 10 разів. В той же час на ринку акцій на коротких періодах можна втратити 50% капіталу. І таке періодично буває — була свого часу і Велика депресія, і криза доткомів, і падіння 70—х років, іпотечна криза. Але довгостроково купуючи весь ринок акцій ви в середньому заробите в два рази більше, ніж на облігаціях. Довгостроково для мене більш надійно купувати американські компанії.

Те ж саме — з українськими компаніями. Якщо, наприклад, купувати виключно експортно-орієнтовані компанії, ті, де є або прозорий власник, або значна частка держави, то інвестиції в Україну виявляться менш ризикованими, ніж інвестиції в американський ринок. Так, купивши під час війни практично за безцінь 20 таких компаній в Україні, ви в 99% випадків отримаєте дохідність вищу, ніж на американському ринку акцій.

Я вважаю, що зараз інвестиції в Україну набагато менш ризиковані, ніж інвестиції в США. Звісно, я не інвестую все в Україну, і вважав би це божевіллям. Але зараз я не маю інвестицій в американські компанії, бо вважаю їх переоціненими. В моєму портфелі зараз американські боргові папери, акції українських та азійських компаній.

І не можна однозначно стверджувати, що облігації — це більш надійно, ніж акції. Все це працює на короткому часовому періоді. На довгому періоді — все інакше. Тому класичне розуміння ризику протирічить здоровому довгостроковому глузду.

Вважаю, що ніколи вже в нашому житті не буде кращих можливостей так дешево купувати українські активи, як зараз, під час війни.

В які активи в Україні, на вашу думку, не варто інвестувати під час війни?

— Я обожнюю Україну, але є об’єктивна реальність. Внутрішній ринок в Україні під час війни сильно просів. В моєму портфелі немає компаній, котрі орієнтовані на внутрішній ринок.

Разом з тим, минулого року найбільша в Європі компанія з управління активами з майже 2 трлн євро активів під управлінням Amundi назвала найбільш привабливими ринками боргових паперів — Аргентину і Україну. Компанія вклала в ці дві країни величезні кошти.

Які інвестиції в Україні можуть "вистрелити" після війни і вкладатися потрібно вже зараз?

— Найцікавіші в Україні — аграрії. Зараз можна купувати агрохолдинги дешевше, ніж коштує земля, якою вони володіють.

Але ж для цього потрібно мати можливість їх купувати. Як можна купити частку в агрохолдингу?

— Купити можна не всі. Але більшість з них продаються — у Варшаві, Лондоні, Парижі. Найпрозоріші і найнадійніші українські агрохолдинги продаються на європейських біржах.

Зараз в Україні вигідно купувати сільськогосподарську землю, але ще вигідніше купувати агрохолдинги на фондовому ринку. Купуючи акції українських компаній на європейських біржах ви набагато більш захищені, ніж при купівлі безпосередньо в Україні.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей, і які висновки зробили?

— Я втратив близько 350 тисяч доларів через надмірну самовпевненість. До 30 років я пройшов професійний шлях від продавця до керівника мережею супермаркетів. У мене були власні бізнеси, я створював лідерів ринку в Україні. Потім у мене все виходило на фондовому ринку. І в певний момент я вирішив створити бізнес, котрий я зможу масштабувати на західні ринки. Я відкрив фешн—магазини з біжутерією, окулярами, сумками в столичних торгових центрах — River Mall і Blockbuster.

У мене був розрахунок: я розуміюсь на ритейлі, люблю моду, в мене дружина дизайнер — тож наявні всі фактори майбутнього успіху. Але я не врахував той факт, що не "горю" цією справою. Я не буду, умовно, сидіти на вулицях Парижа і вивчати, хто в якому одязі ходить, як це робив власник холдингу Inditex, якому належить бренд Zara. Плюс — у мене не було великої експертності в сфері фешн.

До деяких моїх помилок додався ефект від пандемії коронавірусу. А далі — війна. Тож мої мрії про те, що я відпрацюю процес на Києві, потім — в регіонах, а потім — у Варшаві і Парижі, залишились мріями. Я вирішив, що у мене є супер ефективний фондовий ринок, я цим горю, і закрив цей проєкт, поніс збитки й забув про нього.

Ви неодноразово згадували про необхідність для інвестора уміти проаналізувати бізнес. Але ж то потребує певних знань і досвіду. Від початку нашої розмови хочу вас спитати: яка у вас освіта? Що вам допомагає ефективно аналізувати бізнеси?

— Вважаю, що самоосвіта набагато важливіша, ніж формальна освіта. Мені допомагає самоосвіта. Я "колекціоную" цікавих і розумних людей, намагаюсь з ними дружити.

А закінчував я Банківську академію та Інститут бізнесу і менеджменту. Маю дві вищі освіти. Але вважаю, що навіть якби цієї формальної освіти не було, то це нічого не змінило б.

Моя зона компетенції — фондовий ринок і створення брендів.

Які є компоненти у вашій формулі успіху?

— Людина може "вистрелити" за рахунок природних здібностей, комунікабельності, працездатності, інтелекта, холоднокровності. Багато можливостей дає публічність.

Яку роль в успіху грає везіння?

— Вважаю, що везіння відіграє велику роль в успіху. Але той, хто шукає тисячі можливостей, має і шансів на везіння більше. Так у мене було, зокрема, в ситуації з Авдіївським коксохімом. Це був унікальний шанс, який буває, можливо, пару разів за життя. Я його використав. Плюс — мені повезло. Могло скластися інакше. І це була би збиткова угода.

Кого ви вважаєте найкращим інвестором світу? Чому саме його?

— Уоррен Баффет. З моїх років 16-ти, ось уже 30 років поспіль він для мене є взірцем мудрої інвестиційної поведінки і життєвих цінностей, можливо окрім сім’ї.

Яка угода для вас є прикладом найприбутковішої інвестиції?

— Знову ж таки — це Уоррен Баффет. Він купив The Washington Post і заробив на цьому X40.

Вам важливіше бути багатим чи впливовим?

— Впливовим.

В плані грошей — немає ніякого сенсу мати мільярд доларів. У мене немає великих потреб. Я купую тільки б/в автомобілі. Я не купую собі нерухомість — у мене арендоване житло. Звісно, за середніми українськими мірками я витрачаю багато. Але вже давно я заробляю не заради витрат. Я витрачаю 5% від того, що заробляю. Може з часом витрачатиму 1% від того, що заробляю.

Вважаю, що заробляти гроші заради грошей — це безглуздо. Кайф життя — в іншому: в друзях, спілкуванні, допомозі своїй країні, щасливій сім’ї, вільному часі для подорожей.

Для мене публічність — це наркотик. Мені це подобається. Але я не хочу бути політиком, бо одразу втрачу свободу дій.

Ви згадали, що навіть не маєте власного житла. А чому так?

— Я орендую житло за 5% капіталу. Інвестуючи кошти, які міг би витратити на купівлю житла, я заробляю набагато більше. Отже, це вигідно мені просто математично.

Плюс — я час від часу змінюю житло. Наприклад, завтра мені потрібно буде пожити по роботі в Нью-Йорку, а потім — у Лондоні, або у Львові. Плюс — не хочу витрачати час на ремонт.

Але я купив батькам квартиру, дружина має житло. І дочці 100% куплю.

Вважаю, що для людини, яка заробила перші сто тисяч доларів, купівля квартири — це величезна помилка. Замість купівлі житла можна купити інструменти з фіксованою дохідністю, третину від доходу витрачати на оренду, і при цьому його капітал буде рости. А через деякий час лише на прибуток можна купити собі квартиру.

Я дуже раціональний. Наприклад, я купив перший автомобіль, коли вже мав можливість купити десять автомобілів.

Ви колись заробляли на чомусь сумнівному?

— Що ви називаєте сумнівним?

А що ви вважаєте сумнівним?

— Я б ніколи не заробляв на тому, що шкодить людині. Але межі шкідливого дуже розмиті. Будь—який продаж товарів, реклама — це маніпуляція. Наприклад, Coca-Cola — мега шкідлива річ. Споживчі кредити — це дуже шкідливо, але від них є користь. Тож це дуже філософське питання.

Відверто шкідливе або сумнівне я ніколи не продавав.

Звісно, я витісняв конкурентів, робив маніпулятивні реклами.

Чесність громадянина, чесність бізнесмена і чесніть політика — це різні речі.

Як бізнесмен та інвестор я робив речі, які для громадянина не зовсім правильні.

Але за мірками світу бізнесу та інвестицій — я супер романтик і чесна людина.

Останній раз, коли ви пошкодували про витрати?

— Не можу пригадати сходу.

У що ви ніколи не вкладетесь?

— У криптовалюту і все, що шкодить людям.

Гроші пахнуть?

— Так, гроші пахнуть.

Що дратує вас в інвесторах?

— Надмірна емоційність і недалекість. Але намагаюсь сприймати це філософськи.

Слово, яке для вас асоціюється з грошима?

— Фундамент, основа.

Який фінансовий міф не дає вам спокою?

— Міф про те, що депозити — це надійно.

Найкраще, що ви купили за копійки?

— Частку в Авдіївському коксохімічному комбінаті.

Який був найдорожчий урок у вашому житті?

— Здоров’я. Свого часу у мене виявили рак. Якби я прийшов на медичне обслідування на рік пізніше, то міг померти. Тому кожна людина має розуміти те головне, що визначає щастя в її житті. Перше — це здоров’я. Друге — знання. Третє — щаслива сім’я. Четверте — допомога людям.

Якби я мав машину часу, то перемістився би зараз в свої 20 років і сказав собі: «Паша, рви! Постійно щось роби! Не втрачай час! Не пливи за течією!».

Великий міф полягає в тому, що ми нібито можемо досягти чого завгодно. Але це не так. У кожного з нас є певні генетичні схильності. Так, наприклад, я ніколи не стану супер бігуном, а хтось не стане дуже багатим. Але якщо ми будемо витискати з себе максимум, то зможемо прожити життя своєї мрії. Тож потрібно постійно себе розвивати, з часом це стане частиною вашої особистості, і життя буде набагато кращим. Все залежить тільки від вас.