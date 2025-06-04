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Бизнес
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Павел Бойко: Самый большой риск в инвестировании — никогда не рисковать

Павел Бойко
Павел Бойко, бизнесмен, инвестиционный консультант, частный инвестор, основатель Gonzo Invest

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы.

Сегодня наш спикер — Павел Бойко, бизнесмен, инвестиционный консультант, частный инвестор, основатель Gonzo Invest.

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Как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Инвестициями интересовался с детства. Еще в школе торговал. Писал дипломную работу по фондовому рынку. Всегда был связан с торговлей и бизнесом. Инвестировать в классическом понимании  на фондовом рынке  начал в 2004 году. Совершил кучу ошибок, несмотря на то, что прочитал массу книг и максимально этим интересовался.

Если бы я мог воспользоваться машиной времени и переместиться в прошлое, то дал бы себе такой совет: самый большой риск — никогда не рисковать. Посоветовал бы максимально диверсифицировать свои инвестиции и использовать собственные средства. Не стоит использовать заемные средства, даже если вы уверены, что сделка будет супер прибыльной.

Важно  фундаментально анализировать компанию, в которую вы хотите инвестировать: финансовые показатели, кредиторскую задолженность, менеджмент компании  разбирать ее со всех сторон, как собственный бизнес.

Чем раньше вы начнете инвестировать и чем меньше будет сумма инвестиций, тем лучше. Если начнете инвестировать в 12 лет с 10  100 долларов, — приобретете бесценный опыт.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— Для меня книги всегда были самым важным источником знаний. Считаю, что книги — это даже важнее профильного образования. В среднем я читаю четыре – пять книг в месяц. И так  на протяжении всей своей жизни.

Считаю, что для подростка в 12 лет (если бы у него был выбор) прочесть 500 книг — важнее, чем получить миллион долларов.

Первая книга, которую я посоветую, — это "Умный инвестор" Бенджамина Грэма. Автор книги  учитель Уоррена Баффета. Книга написана более 70 лет назад, но она не потеряла своей актуальности, потому что со временем не меняются ни человеческая природа, ни законы экономики и фондового рынка.

Также посоветовал бы почитать Филиппа Фишера (известный американский экономист и профессиональный инвестор – Ред.).

Для общего развития — "Воспоминания биржевого спекулянта" Эдвина Лефевра.

Дам еще один важный совет: для того, чтобы разбираться и грамотно инвестировать на фондовом рынке, нужно иметь очень широкий кругозор — читать исторические, научные книги, книги по менеджменту. Для грамотного инвестирования важно понимать историю страны, в которую вы инвестируете. Не понимая, что происходит в стране и что с ней будет в последующие 15—20 лет, вы получите меньшую доходность.

Я, например, инвестирую только в те страны, где жил, где у меня есть местные друзья.

Если, к примеру, я инвестирую в ритейл, то это потому, что в свое время руководил ритейл-сетью в Украине и, соответственно, владею экспертизой в этой сфере. Но если я ничего не понимаю в IT , то не инвестирую в IT -стартапы.

Фондовый рынок — это больше не о знании фондового рынка и его законов, хотя это очень важно, это еще и о знании бизнеса и всех сфер, которые с этим связаны.

А что делать тем, кто, возможно, не имеет широкого кругозора, но хочет инвестировать уже сейчас?

— Спектр потенциальных инструментов для инвестирования достаточно широк — недвижимость, золото, акции компаний, государственные и корпоративные долги, земля и т.д. Прежде всего следует оценить возможные риски и прибыльность каждого из этих инструментов. Можно, например, проанализировать исторические данные о доходности каждого из этих инструментов за последние сто лет. Так, к примеру, средняя доходность жилой недвижимости с коррекцией на инфляцию составляет 1% годовых. На депозитах в среднем зарабатывают 3% годовых, на облигациях  4%; на акциях  6,5%.

Это историческая доходность. Но в отдельные периоды на рынках этих инструментов может происходить что угодно  всплески, падения. Так, например, человек, покупавший недвижимость в Украине в 2008 году, в следующие пять лет фиксировал убытки. Или, например, если вы заходили на фондовый рынок США в 2000 году, то были обречены в течение 13 лет получать нулевую доходность (несмотря на то, что этот рынок в течение столетия давал среднюю доходность 10%).

Как показывает практика, покупка акций индексного биржевого инвестиционного фонда (ETF) в 90% случаев дает доходность выше, чем получает индивидуальный инвестор, пытаясь самостоятельно выбирать объекты для инвестирования. Для самостоятельного инвестирования на фондовом рынке необходимо иметь определенный уровень компетентности. И что интересно  на фондовом рынке выигрывают не гении, а хладнокровные инвесторы.

Лучший инвестор — "мертвый" инвестор, не испытывающий эмоций, такой себе биоробот. Эмоции на фондовом рынке приводят к ужасающим последствиям. Даже супер умный человек может потерять все из-за эмоций.

Для начинающих есть несколько вариантов действий. Первый  купить акции ETF–фонда. Второй  обратиться к профессионалам. Большинство профессиональных игроков все равно проигрывают рынку. Но есть частные случаи, как, например, компания Уоррена Баффета, которая зарабатывает вдвое больше рынка уже в течение 60 лет. Рынок каждый год растет на 10%, Баффет зарабатывает 20%. Для долгосрочного инвестора разница в доходности составляет не два раза, а за счет сложного процента  тысячи раз.

В какие активы в Украине можно инвестировать во время войны с минимальным риском?

— Покупайте, когда на улицах льется кровь, даже если она ваша. Война, кризис — самое лучшее время для инвестиций. Крупнейшие капиталы создавались во время войн и кризисов. Все наверняка знают Рокфеллера, Ротшильда, Уоррена Баффета — все они зарабатывали во время кризисов и потрясений.

Человеческая психология устроена так, что когда на рынке эйфория, люди готовы переплачивать в десятки-сотни раз больше реальной стоимости активов. А когда на рынке паника  они продают все за бесценок.

Во время войны выгодно скупать долги государства и компаний. Рисков много. Но если вы купите максимально широкий портфель ценных бумаг, то даже если половина эмитентов разорится, ваша доходность все равно будет существенно выше, чем в спокойные времена.

А как рядовой гражданин может купить максимально широкий портфель ценных бумаг?

 Обратиться к профессионалам.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— Это была инвестиция в 25 тысяч долларов. На дворе был 2015-16 год, Россия оккупировала Крым, шла война на Донбассе. В мире очень дешево стоила сталь, и, соответственно, предприятия по производству стали. На этом фоне Китай заливал триллионы долларов в строительство недвижимости по всей стране. Соответственно, считал я, со временем должен повышаться спрос на сталь, поэтому самое время покупать сталелитейные предприятия.

Я рассматривал Бразилию, Австралию, Индию, Украину. И очень давно анализировал Авдеевский коксохимический комбинат. Основной акционер там — "Метинвест" Рината Ахметова. В 2015—16 годах это предприятие находилось под обстрелами россиян и страдало от убытков. Мировая пресса писала о неизбежном банкротстве комбината. Нью-Йоркские банкиры, лондонские предприниматели — все продавали акции этого предприятия.

В это время я начинаю агрессивно скупать акции комбината, потому что понимаю, что все, что рассказывает пресса, — или дезинформация, или заказные статьи. Да, предприятие было действительно убыточным, вместе с тем часть доходов просто скрывалась. Я понимал, что Ахметов для получения западных кредитов, которые ему нужны были для прохождения сложного периода, покажет реальную прибыльность компании.

Тогда я купил за 25 тысяч долларов 0,4% крупнейшего коксохимического предприятия в Европе. И стал акционером предприятия вместе с Ахметовым, у которого было 90% комбината. Плюс — купил 1,5% предприятия для своих инвесторов.

В результате все происходит лучше, чем я планировал — цены на сырье и, соответственно, на акции компании улетают в космос. Завод становится супер прибыльным. В итоге  на вложенные 25 тысяч долларов я заработал 1,5 млн долларов. На каждый инвестированный доллар я заработал 60 долларов. Это было официальное соглашение, беспрецедентное для украинского рынка.

Правда, там была куча нюансов. Сначала я заработал X15. Затем Ринат Ахметов, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, заставил меня продать мою долю. Я с ним судился. Выиграл дело в Верховном суде. В результате "Метинвест" заключил со мной и моими инвесторами мировое соглашение, уплатив нам деньги. Итак, финальный итог — X 60.

В этом соглашении мне помогли знания в области политики, международной экономики и хладнокровие. Я знаю людей, которые были в этом соглашении, но из него вышли, потому что сыграли эмоции. Я начинал покупать акции компании по 12 центов, потом они падали в цене до 3 центов. И в этот момент я просто увеличивал свою долю. Плюс  я ездил в регион, где находится предприятие, общался с другими игроками на рынке, изучал себестоимость продукции комбината, погружался в мелочи. Разобрал со всех сторон этот бизнес и знал о нем все. Все упомянутые факторы сделали это соглашение таким прибыльным.

Насколько серьезны риски инвестирования в акции украинских компаний?

— К сожалению, риски инвестирования в украинские компании достаточно велики. Эти риски несравненно выше, чем, например, на американском или польском фондовом рынке.

Многие считают, что инвестировать в облигации надежнее, чем в акции. Возьмем, например, государственные облигации США. Действительно, по этим бумагам не может быть банкротства или просадки в цене условно в 10 раз. В то же время на рынке акций на коротких периодах можно потерять 50% капитала. И такое периодически бывает — была в свое время и Великая депрессия, и кризис доткомов, и падение 70-х годов, ипотечный кризис. Но долгосрочно покупая весь рынок акций вы в среднем заработаете в два раза больше, чем на облигациях. Долгосрочно для меня надежнее покупать американские компании.

То же — с украинскими компаниями. Если, например, покупать исключительно экспортно-ориентированные компании, где есть либо прозрачный собственник, либо значительная доля государства, то инвестиции в Украину окажутся менее рискованными, чем инвестиции в американский рынок. Так, купив во время войны практически за бесценок 20 таких компаний в Украине, вы в 99% случаев получите доходность выше, чем на американском рынке акций.

Я считаю, что сейчас инвестиции в Украину гораздо менее рискованны, чем инвестиции в США. Конечно, я не инвестирую все в Украину, и считал бы это безумием. Но сейчас у меня нет инвестиций в американские компании, потому что считаю их переоцененными. В моем портфеле сейчас американские долговые бумаги, акции украинских и азиатских компаний.

И нельзя однозначно утверждать, что облигации — это более надежно, чем акции. Все это работает на коротком временном периоде. На длинном периоде  все иначе. Поэтому классическое понимание риска противоречит здравому долгосрочному смыслу.

Считаю, что никогда уже в нашей жизни не будет лучше возможностей так дешево покупать украинские активы, как сейчас, во время войны.

В какие активы в Украине, по вашему мнению, не стоит инвестировать во время войны?

Я обожаю Украину, но есть объективная реальность. Внутренний рынок в Украине во время войны сильно просел. В моем портфеле нет компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Вместе с тем, в прошлом году крупнейшая в Европе компания по управлению активами Amundi с почти 2 трлн евро активов под управлением назвала наиболее привлекательными рынками долговых бумаг — Аргентину и Украину. Компания вложила в эти две страны большие средства.

Какие инвестиции в Украину могут "выстрелить" после войны и вкладываться нужно уже сейчас?

 Самые интересные в Украине — аграрии. Сейчас можно покупать агрохолдинги дешевле, чем стоит земля, которой они владеют.

Но ведь для этого нужно иметь возможность их покупать. Как можно купить долю в агрохолдинге?

 Купить можно не все. Но большинство из них продаются  в Варшаве, Лондоне, Париже. Самые прозрачные и надежные украинские агрохолдинги продаются на европейских биржах.

Сейчас в Украине выгодно покупать сельскохозяйственную землю, но выгоднее покупать агрохолдинги на фондовом рынке. Покупая акции украинских компаний на европейских биржах, вы гораздо более защищены, чем при покупке непосредственно в Украине.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— Я потерял около 350 тысяч долларов из-за чрезмерной самоуверенности. До 30 лет я прошел профессиональный путь от продавца до руководителя сети супермаркетов. У меня были собственные бизнесы, я создавал лидеров рынка в Украине. Потом у меня все получалось на фондовом рынке. И в какой-то момент я решил создать бизнес, который я смогу масштабировать на западных рынках. Я открыл фэшн-магазины с бижутерией, очками, сумками в столичных торговых центрах  River Mall и Blockbuster.

У меня был расчет: я разбираюсь в ритейле, люблю моду, у меня жена дизайнер — поэтому есть все факторы будущего успеха. Но я не учел тот факт, что не "горю" этим делом. Я не буду, условно, сидеть на улицах Парижа и изучать, кто в какой одежде ходит, как это делал владелец холдинга Inditex, которому принадлежит бренд Zara. Плюс — у меня не было большой экспертности в сфере фэшн.

К некоторым моим ошибкам добавился эффект от пандемии коронавируса. А потом  война. Так что мои мечты о том, что я отработаю процесс на Киеве, затем — в регионах, а потом — в Варшаве и Париже, остались мечтами. Я решил, что у меня есть супер эффективный фондовый рынок, я этим горю, и закрыл этот проект, понес убытки и забыл о нем.

Вы неоднократно упоминали о необходимости инвестора уметь проанализировать бизнес. Но ведь это требует определенных знаний и опыта. С начала нашего разговора хочу вас спросить: какое у вас образование? Что помогает вам эффективно анализировать бизнесы?

Считаю, что самообразование намного важнее формального образования. Мне помогает самообразование. Я "коллекционирую" интересных и умных людей, стараюсь с ними дружить.

А заканчивал я Банковскую академию и Институт бизнеса и менеджмента. Имею два высших образования. Но считаю, что даже если бы этого формального образования не было, то это ничего не изменило бы.

Моя зона компетенции  фондовый рынок и создание брендов.

Какие компоненты в вашей формуле успеха?

 Человек может "выстрелить" за счет естественных способностей, коммуникабельности, работоспособности, интеллекта, хладнокровия. Много возможностей дает публичность.

Какую роль в успехе играет везение?

Считаю, что везение играет большую роль в успехе. Но тот, кто ищет тысячи возможностей, имеет и шансов на везение больше. Так у меня было, в частности, в ситуации с Авдеевским коксохимом. Это был уникальный шанс, который бывает, может быть, пару раз в жизни. Я его использовал. Плюс  мне повезло. Могло сложиться иначе. И это была бы убыточная сделка.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором в мире? Почему именно его?

 Уоррен Баффет. С моих лет 16, вот уже 30 лет он для меня является образцом мудрого инвестиционного поведения и жизненных ценностей, возможно, кроме семьи.

Какая сделка для вас является примером наиболее прибыльной инвестиции?

 Опять же  это Уоррен Баффет. Он купил The Washington Post и заработал на этом X40.

Вам важнее быть богатым или влиятельным?

 Влиятельным.

В плане денег нет никакого смысла иметь миллиард долларов. У меня нет больших потребностей. Я покупаю только б/у автомобили. Я не покупаю себе недвижимость  у меня арендованное жилье. Конечно, по средним украинским меркам я трачу много. Но уже давно я зарабатываю не ради расходов. Я трачу 5% от того, что зарабатываю. Может со временем буду тратить 1% от того, что зарабатываю.

Считаю, что зарабатывать деньги ради денег  это глупо. Кайф жизни  в другом: в друзьях, общении, помощи своей стране, счастливой семье, свободном времени для путешествий.

Для меня публичность  это наркотик. Мне это нравится. Но я не хочу быть политиком, потому что сразу потеряю свободу действий.

Вы сказали, что даже не имеете собственного жилья. Почему так?

 Я арендую жилье за 5% капитала. Инвестируя средства, которые мог бы потратить на покупку жилья, я зарабатываю гораздо больше. Это выгодно мне просто математически.

Плюс  я время от времени меняю жилье. Например, завтра мне нужно будет пожить по работе в Нью-Йорке, а затем в Лондоне или во Львове. Плюс  не хочу тратить время на ремонт.

Но я купил родителям квартиру, жена имеет жилье. И дочке 100% куплю.

Считаю, что для человека, заработавшего первые сто тысяч долларов, покупка квартиры  это огромная ошибка. Вместо покупки жилья можно купить инструменты с фиксированной доходностью, треть от дохода тратить на аренду, и при этом капитал будет расти. А спустя некоторое время только на прибыль можно купить себе квартиру.

Я очень рационален. К примеру, я купил первый автомобиль, когда уже имел возможность купить десять автомобилей.

Вы когда-нибудь зарабатывали на чем-то сомнительном?

 Что вы называете сомнительным?

А что вы считаете сомнительным?

— Я бы никогда не зарабатывал на том, что вредит человеку. Но границы вредного очень размыты. Любая продажа товаров, реклама — это манипуляция. Например, Coca-Cola — мега вредная вещь. Потребительские кредиты — это очень вредно, но от них есть и польза. Это очень философский вопрос.

Откровенно вредное или сомнительное я никогда не продавал.

Конечно, я вытеснял конкурентов, делал манипулятивные рекламы.

Честность гражданина, честность бизнесмена и честность политика — это разные вещи.

Как бизнесмен и инвестор я делал вещи, которые для гражданина не совсем правильные.

Но по меркам мира бизнеса и инвестиций  я супер романтик и честный человек.

Последний раз, когда вы пожалели о расходах?

— Не могу припомнить сходу.

Во что вы никогда не вложитесь?

— В криптовалюту и все, что вредит людям.

Деньги пахнут?

 Да, деньги пахнут.

Что раздражает вас в инвесторах?

— Чрезмерная эмоциональность и глупость. Но стараюсь воспринимать это философски.

Слово, которое ассоциируется для вас с деньгами?

 Фундамент, основа.

Какой финансовый миф не дает вам покоя?

 Миф о том, что депозиты  это надежно.

Лучшее, что вы купили за копейки?

— Долю в Авдеевском коксохимическом комбинате.

Какой был самый дорогой урок в вашей жизни?

 Здоровье. В свое время у меня обнаружили рак. Если бы я пришел на медицинское обследование годом позже, то мог умереть. Поэтому каждый человек должен понимать то главное, что определяет счастье в его жизни. Первое  это здоровье. Второе  знания. Третье  счастливая семья. Четвертое  помощь людям.

Если бы я имел машину времени, то переместился бы сейчас в свои 20 лет и сказал себе: «Паша, рви! Постоянно что-нибудь делай! Не теряй время! Не плыви по течению!».

Большой миф заключается в том, что мы можем достичь чего угодно. Но это не так. У каждого из нас есть определенные генетические склонности. Так, например, я никогда не стану супер бегуном, а кто-то не станет слишком богатым. Но если мы будем выжимать из себя максимум, то сможем прожить жизнь своей мечты. Поэтому нужно постоянно себя развивать, со временем это станет частью вашей личности, и жизнь будет гораздо лучше. Всё зависит только от вас.