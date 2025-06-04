Павел Бойко: Самый большой риск в инвестировании — никогда не рисковать

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Павел Бойко, бизнесмен, инвестиционный консультант, частный инвестор, основатель Gonzo Invest.

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Как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Инвестициями интересовался с детства. Еще в школе торговал. Писал дипломную работу по фондовому рынку. Всегда был связан с торговлей и бизнесом. Инвестировать в классическом понимании — на фондовом рынке — начал в 2004 году. Совершил кучу ошибок, несмотря на то, что прочитал массу книг и максимально этим интересовался.

Если бы я мог воспользоваться машиной времени и переместиться в прошлое, то дал бы себе такой совет: самый большой риск — никогда не рисковать. Посоветовал бы максимально диверсифицировать свои инвестиции и использовать собственные средства. Не стоит использовать заемные средства, даже если вы уверены, что сделка будет супер прибыльной.

Важно — фундаментально анализировать компанию, в которую вы хотите инвестировать: финансовые показатели, кредиторскую задолженность, менеджмент компании — разбирать ее со всех сторон, как собственный бизнес.

Чем раньше вы начнете инвестировать и чем меньше будет сумма инвестиций, тем лучше. Если начнете инвестировать в 12 лет с 10 – 100 долларов, — приобретете бесценный опыт.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— Для меня книги всегда были самым важным источником знаний. Считаю, что книги — это даже важнее профильного образования. В среднем я читаю четыре – пять книг в месяц. И так — на протяжении всей своей жизни.

Считаю, что для подростка в 12 лет (если бы у него был выбор) прочесть 500 книг — важнее, чем получить миллион долларов.

Первая книга, которую я посоветую, — это "Умный инвестор" Бенджамина Грэма. Автор книги — учитель Уоррена Баффета. Книга написана более 70 лет назад, но она не потеряла своей актуальности, потому что со временем не меняются ни человеческая природа, ни законы экономики и фондового рынка.

Также посоветовал бы почитать Филиппа Фишера (известный американский экономист и профессиональный инвестор – Ред.).

Для общего развития — "Воспоминания биржевого спекулянта" Эдвина Лефевра.

Дам еще один важный совет: для того, чтобы разбираться и грамотно инвестировать на фондовом рынке, нужно иметь очень широкий кругозор — читать исторические, научные книги, книги по менеджменту. Для грамотного инвестирования важно понимать историю страны, в которую вы инвестируете. Не понимая, что происходит в стране и что с ней будет в последующие 15—20 лет, вы получите меньшую доходность.

Я, например, инвестирую только в те страны, где жил, где у меня есть местные друзья.

Если, к примеру, я инвестирую в ритейл, то это потому, что в свое время руководил ритейл-сетью в Украине и, соответственно, владею экспертизой в этой сфере. Но если я ничего не понимаю в IT , то не инвестирую в IT -стартапы.

Фондовый рынок — это больше не о знании фондового рынка и его законов, хотя это очень важно, это еще и о знании бизнеса и всех сфер, которые с этим связаны.

А что делать тем, кто, возможно, не имеет широкого кругозора, но хочет инвестировать уже сейчас?

— Спектр потенциальных инструментов для инвестирования достаточно широк — недвижимость, золото, акции компаний, государственные и корпоративные долги, земля и т.д. Прежде всего следует оценить возможные риски и прибыльность каждого из этих инструментов. Можно, например, проанализировать исторические данные о доходности каждого из этих инструментов за последние сто лет. Так, к примеру, средняя доходность жилой недвижимости с коррекцией на инфляцию составляет 1% годовых. На депозитах в среднем зарабатывают 3% годовых, на облигациях — 4%; на акциях — 6,5%.

Это историческая доходность. Но в отдельные периоды на рынках этих инструментов может происходить что угодно — всплески, падения. Так, например, человек, покупавший недвижимость в Украине в 2008 году, в следующие пять лет фиксировал убытки. Или, например, если вы заходили на фондовый рынок США в 2000 году, то были обречены в течение 13 лет получать нулевую доходность (несмотря на то, что этот рынок в течение столетия давал среднюю доходность 10%).

Как показывает практика, покупка акций индексного биржевого инвестиционного фонда (ETF) в 90% случаев дает доходность выше, чем получает индивидуальный инвестор, пытаясь самостоятельно выбирать объекты для инвестирования. Для самостоятельного инвестирования на фондовом рынке необходимо иметь определенный уровень компетентности. И что интересно — на фондовом рынке выигрывают не гении, а хладнокровные инвесторы.

Лучший инвестор — "мертвый" инвестор, не испытывающий эмоций, такой себе биоробот. Эмоции на фондовом рынке приводят к ужасающим последствиям. Даже супер умный человек может потерять все из-за эмоций.

Для начинающих есть несколько вариантов действий. Первый — купить акции ETF–фонда. Второй — обратиться к профессионалам. Большинство профессиональных игроков все равно проигрывают рынку. Но есть частные случаи, как, например, компания Уоррена Баффета, которая зарабатывает вдвое больше рынка уже в течение 60 лет. Рынок каждый год растет на 10%, Баффет зарабатывает 20%. Для долгосрочного инвестора разница в доходности составляет не два раза, а за счет сложного процента — тысячи раз.

В какие активы в Украине можно инвестировать во время войны с минимальным риском?

— Покупайте, когда на улицах льется кровь, даже если она ваша. Война, кризис — самое лучшее время для инвестиций. Крупнейшие капиталы создавались во время войн и кризисов. Все наверняка знают Рокфеллера, Ротшильда, Уоррена Баффета — все они зарабатывали во время кризисов и потрясений.

Человеческая психология устроена так, что когда на рынке эйфория, люди готовы переплачивать в десятки-сотни раз больше реальной стоимости активов. А когда на рынке паника — они продают все за бесценок.

Во время войны выгодно скупать долги государства и компаний. Рисков много. Но если вы купите максимально широкий портфель ценных бумаг, то даже если половина эмитентов разорится, ваша доходность все равно будет существенно выше, чем в спокойные времена.

А как рядовой гражданин может купить максимально широкий портфель ценных бумаг?

— Обратиться к профессионалам.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— Это была инвестиция в 25 тысяч долларов. На дворе был 2015-16 год, Россия оккупировала Крым, шла война на Донбассе. В мире очень дешево стоила сталь, и, соответственно, предприятия по производству стали. На этом фоне Китай заливал триллионы долларов в строительство недвижимости по всей стране. Соответственно, считал я, со временем должен повышаться спрос на сталь, поэтому самое время покупать сталелитейные предприятия.

Я рассматривал Бразилию, Австралию, Индию, Украину. И очень давно анализировал Авдеевский коксохимический комбинат. Основной акционер там — "Метинвест" Рината Ахметова. В 2015—16 годах это предприятие находилось под обстрелами россиян и страдало от убытков. Мировая пресса писала о неизбежном банкротстве комбината. Нью-Йоркские банкиры, лондонские предприниматели — все продавали акции этого предприятия.

В это время я начинаю агрессивно скупать акции комбината, потому что понимаю, что все, что рассказывает пресса, — или дезинформация, или заказные статьи. Да, предприятие было действительно убыточным, вместе с тем часть доходов просто скрывалась. Я понимал, что Ахметов для получения западных кредитов, которые ему нужны были для прохождения сложного периода, покажет реальную прибыльность компании.

Тогда я купил за 25 тысяч долларов 0,4% крупнейшего коксохимического предприятия в Европе. И стал акционером предприятия вместе с Ахметовым, у которого было 90% комбината. Плюс — купил 1,5% предприятия для своих инвесторов.

В результате все происходит лучше, чем я планировал — цены на сырье и, соответственно, на акции компании улетают в космос. Завод становится супер прибыльным. В итоге — на вложенные 25 тысяч долларов я заработал 1,5 млн долларов. На каждый инвестированный доллар я заработал 60 долларов. Это было официальное соглашение, беспрецедентное для украинского рынка.

Правда, там была куча нюансов. Сначала я заработал X15. Затем Ринат Ахметов, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, заставил меня продать мою долю. Я с ним судился. Выиграл дело в Верховном суде. В результате "Метинвест" заключил со мной и моими инвесторами мировое соглашение, уплатив нам деньги. Итак, финальный итог — X 60.

В этом соглашении мне помогли знания в области политики, международной экономики и хладнокровие. Я знаю людей, которые были в этом соглашении, но из него вышли, потому что сыграли эмоции. Я начинал покупать акции компании по 12 центов, потом они падали в цене до 3 центов. И в этот момент я просто увеличивал свою долю. Плюс — я ездил в регион, где находится предприятие, общался с другими игроками на рынке, изучал себестоимость продукции комбината, погружался в мелочи. Разобрал со всех сторон этот бизнес и знал о нем все. Все упомянутые факторы сделали это соглашение таким прибыльным.

Насколько серьезны риски инвестирования в акции украинских компаний?

— К сожалению, риски инвестирования в украинские компании достаточно велики. Эти риски несравненно выше, чем, например, на американском или польском фондовом рынке.

Многие считают, что инвестировать в облигации надежнее, чем в акции. Возьмем, например, государственные облигации США. Действительно, по этим бумагам не может быть банкротства или просадки в цене условно в 10 раз. В то же время на рынке акций на коротких периодах можно потерять 50% капитала. И такое периодически бывает — была в свое время и Великая депрессия, и кризис доткомов, и падение 70-х годов, ипотечный кризис. Но долгосрочно покупая весь рынок акций вы в среднем заработаете в два раза больше, чем на облигациях. Долгосрочно для меня надежнее покупать американские компании.

То же — с украинскими компаниями. Если, например, покупать исключительно экспортно-ориентированные компании, где есть либо прозрачный собственник, либо значительная доля государства, то инвестиции в Украину окажутся менее рискованными, чем инвестиции в американский рынок. Так, купив во время войны практически за бесценок 20 таких компаний в Украине, вы в 99% случаев получите доходность выше, чем на американском рынке акций.

Я считаю, что сейчас инвестиции в Украину гораздо менее рискованны, чем инвестиции в США. Конечно, я не инвестирую все в Украину, и считал бы это безумием. Но сейчас у меня нет инвестиций в американские компании, потому что считаю их переоцененными. В моем портфеле сейчас американские долговые бумаги, акции украинских и азиатских компаний.

И нельзя однозначно утверждать, что облигации — это более надежно, чем акции. Все это работает на коротком временном периоде. На длинном периоде — все иначе. Поэтому классическое понимание риска противоречит здравому долгосрочному смыслу.

Считаю, что никогда уже в нашей жизни не будет лучше возможностей так дешево покупать украинские активы, как сейчас, во время войны.

В какие активы в Украине, по вашему мнению, не стоит инвестировать во время войны?

— Я обожаю Украину, но есть объективная реальность. Внутренний рынок в Украине во время войны сильно просел. В моем портфеле нет компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Вместе с тем, в прошлом году крупнейшая в Европе компания по управлению активами Amundi с почти 2 трлн евро активов под управлением назвала наиболее привлекательными рынками долговых бумаг — Аргентину и Украину. Компания вложила в эти две страны большие средства.

Какие инвестиции в Украину могут "выстрелить" после войны и вкладываться нужно уже сейчас?

— Самые интересные в Украине — аграрии. Сейчас можно покупать агрохолдинги дешевле, чем стоит земля, которой они владеют.

Но ведь для этого нужно иметь возможность их покупать. Как можно купить долю в агрохолдинге?

— Купить можно не все. Но большинство из них продаются — в Варшаве, Лондоне, Париже. Самые прозрачные и надежные украинские агрохолдинги продаются на европейских биржах.

Сейчас в Украине выгодно покупать сельскохозяйственную землю, но выгоднее покупать агрохолдинги на фондовом рынке. Покупая акции украинских компаний на европейских биржах, вы гораздо более защищены, чем при покупке непосредственно в Украине.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— Я потерял около 350 тысяч долларов из-за чрезмерной самоуверенности. До 30 лет я прошел профессиональный путь от продавца до руководителя сети супермаркетов. У меня были собственные бизнесы, я создавал лидеров рынка в Украине. Потом у меня все получалось на фондовом рынке. И в какой-то момент я решил создать бизнес, который я смогу масштабировать на западных рынках. Я открыл фэшн-магазины с бижутерией, очками, сумками в столичных торговых центрах — River Mall и Blockbuster.

У меня был расчет: я разбираюсь в ритейле, люблю моду, у меня жена дизайнер — поэтому есть все факторы будущего успеха. Но я не учел тот факт, что не "горю" этим делом. Я не буду, условно, сидеть на улицах Парижа и изучать, кто в какой одежде ходит, как это делал владелец холдинга Inditex, которому принадлежит бренд Zara. Плюс — у меня не было большой экспертности в сфере фэшн.

К некоторым моим ошибкам добавился эффект от пандемии коронавируса. А потом — война. Так что мои мечты о том, что я отработаю процесс на Киеве, затем — в регионах, а потом — в Варшаве и Париже, остались мечтами. Я решил, что у меня есть супер эффективный фондовый рынок, я этим горю, и закрыл этот проект, понес убытки и забыл о нем.

Вы неоднократно упоминали о необходимости инвестора уметь проанализировать бизнес. Но ведь это требует определенных знаний и опыта. С начала нашего разговора хочу вас спросить: какое у вас образование? Что помогает вам эффективно анализировать бизнесы?

— Считаю, что самообразование намного важнее формального образования. Мне помогает самообразование. Я "коллекционирую" интересных и умных людей, стараюсь с ними дружить.

А заканчивал я Банковскую академию и Институт бизнеса и менеджмента. Имею два высших образования. Но считаю, что даже если бы этого формального образования не было, то это ничего не изменило бы.

Моя зона компетенции — фондовый рынок и создание брендов.

Какие компоненты в вашей формуле успеха?

— Человек может "выстрелить" за счет естественных способностей, коммуникабельности, работоспособности, интеллекта, хладнокровия. Много возможностей дает публичность.

Какую роль в успехе играет везение?

— Считаю, что везение играет большую роль в успехе. Но тот, кто ищет тысячи возможностей, имеет и шансов на везение больше. Так у меня было, в частности, в ситуации с Авдеевским коксохимом. Это был уникальный шанс, который бывает, может быть, пару раз в жизни. Я его использовал. Плюс — мне повезло. Могло сложиться иначе. И это была бы убыточная сделка.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором в мире? Почему именно его?

— Уоррен Баффет. С моих лет 16, вот уже 30 лет он для меня является образцом мудрого инвестиционного поведения и жизненных ценностей, возможно, кроме семьи.

Какая сделка для вас является примером наиболее прибыльной инвестиции?

— Опять же — это Уоррен Баффет. Он купил The Washington Post и заработал на этом X40.

Вам важнее быть богатым или влиятельным?

— Влиятельным.

В плане денег нет никакого смысла иметь миллиард долларов. У меня нет больших потребностей. Я покупаю только б/у автомобили. Я не покупаю себе недвижимость — у меня арендованное жилье. Конечно, по средним украинским меркам я трачу много. Но уже давно я зарабатываю не ради расходов. Я трачу 5% от того, что зарабатываю. Может со временем буду тратить 1% от того, что зарабатываю.

Считаю, что зарабатывать деньги ради денег — это глупо. Кайф жизни — в другом: в друзьях, общении, помощи своей стране, счастливой семье, свободном времени для путешествий.

Для меня публичность — это наркотик. Мне это нравится. Но я не хочу быть политиком, потому что сразу потеряю свободу действий.

Вы сказали, что даже не имеете собственного жилья. Почему так?

— Я арендую жилье за 5% капитала. Инвестируя средства, которые мог бы потратить на покупку жилья, я зарабатываю гораздо больше. Это выгодно мне просто математически.

Плюс — я время от времени меняю жилье. Например, завтра мне нужно будет пожить по работе в Нью-Йорке, а затем в Лондоне или во Львове. Плюс — не хочу тратить время на ремонт.

Но я купил родителям квартиру, жена имеет жилье. И дочке 100% куплю.

Считаю, что для человека, заработавшего первые сто тысяч долларов, покупка квартиры — это огромная ошибка. Вместо покупки жилья можно купить инструменты с фиксированной доходностью, треть от дохода тратить на аренду, и при этом капитал будет расти. А спустя некоторое время только на прибыль можно купить себе квартиру.

Я очень рационален. К примеру, я купил первый автомобиль, когда уже имел возможность купить десять автомобилей.

Вы когда-нибудь зарабатывали на чем-то сомнительном?

— Что вы называете сомнительным?

А что вы считаете сомнительным?

— Я бы никогда не зарабатывал на том, что вредит человеку. Но границы вредного очень размыты. Любая продажа товаров, реклама — это манипуляция. Например, Coca-Cola — мега вредная вещь. Потребительские кредиты — это очень вредно, но от них есть и польза. Это очень философский вопрос.

Откровенно вредное или сомнительное я никогда не продавал.

Конечно, я вытеснял конкурентов, делал манипулятивные рекламы.

Честность гражданина, честность бизнесмена и честность политика — это разные вещи.

Как бизнесмен и инвестор я делал вещи, которые для гражданина не совсем правильные.

Но по меркам мира бизнеса и инвестиций — я супер романтик и честный человек.

Последний раз, когда вы пожалели о расходах?

— Не могу припомнить сходу.

Во что вы никогда не вложитесь?

— В криптовалюту и все, что вредит людям.

Деньги пахнут?

— Да, деньги пахнут.

Что раздражает вас в инвесторах?

— Чрезмерная эмоциональность и глупость. Но стараюсь воспринимать это философски.

Слово, которое ассоциируется для вас с деньгами?

— Фундамент, основа.

Какой финансовый миф не дает вам покоя?

— Миф о том, что депозиты — это надежно.

Лучшее, что вы купили за копейки?

— Долю в Авдеевском коксохимическом комбинате.

Какой был самый дорогой урок в вашей жизни?

— Здоровье. В свое время у меня обнаружили рак. Если бы я пришел на медицинское обследование годом позже, то мог умереть. Поэтому каждый человек должен понимать то главное, что определяет счастье в его жизни. Первое — это здоровье. Второе — знания. Третье — счастливая семья. Четвертое — помощь людям.

Если бы я имел машину времени, то переместился бы сейчас в свои 20 лет и сказал себе: «Паша, рви! Постоянно что-нибудь делай! Не теряй время! Не плыви по течению!».

Большой миф заключается в том, что мы можем достичь чего угодно. Но это не так. У каждого из нас есть определенные генетические склонности. Так, например, я никогда не стану супер бегуном, а кто-то не станет слишком богатым. Но если мы будем выжимать из себя максимум, то сможем прожить жизнь своей мечты. Поэтому нужно постоянно себя развивать, со временем это станет частью вашей личности, и жизнь будет гораздо лучше. Всё зависит только от вас.