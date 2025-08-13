На каких инвестиционных решениях заработали больше всего денег известные украинские бизнесмены, предприниматели и инвесторы

Delo.ua предлагает подборку самых громких финансовых достижений известных украинских бизнесменов, предпринимателей и инвесторов, с которыми общались журналисты в серии интервью для рубрики Smart Money.

В подборку вошли кейсы от: Ивана Компана, Артема Щербины, Петра Чернышева, Андрея Длигача, Сергея Фурсы, Тимофея Милованова, Андрея Журжия, Любомира Остапива, Дмитрия Карпиловского, Павла Бойко, Андрея Горохова, Дмитрия Богодухова, Романа Кушнира, Дениса Сычкова, Григория Овчаренко, Артура Лупашко, Евгения Донца, Антона Тараненко.

Иван Компан

Иван Компан — международный консультант по корпоративным финансам, соучредитель First Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

— Самое успешное мое инвестиционное решение, возможно не в абсолютных суммах, но в процентах роста стоимости, — это компания PJT Partners. До 2015 года это было подразделение компании Blackstone, самой успешной компании мира, занимающейся прямыми инвестициями. После обособления компания PJT Partners вышла на биржу, а владельцы ценных бумаг Blackstone получили "на сдачу" акции новосозданной компании. За девять лет акции подорожали в девять раз — с 21 до 176 долларов за акцию. Я считаю, что это отличный результат.

Предугадать, что будет с инвестицией, невозможно. Те, кто пытается угадать, в итоге рано или поздно проиграют. Но вы можете проанализировать компанию, насколько она фундаментально хороша или плоха. Это можно сделать. Есть инструменты, которые позволяют понять, в каком состоянии находится компания.

Если вы пришли к выводу, что компания качественная, вам нравится их продукт, стратегия, менеджмент, финансовое состояние, их отношение к инвесторам, то стоимость этой компании с годами, с высокой вероятностью, будет увеличиваться. Поэтому остается только дождаться, пока эта компания будет продаваться по разумной цене. Если вам удалось купить акции хорошей компании за приемлемую цену, то держите их до тех пор, пока компания остается хорошей.

Есть еще один хороший пример. На день рождения племянницы я подарил ей акции компании Oracle. Когда племянница достигла 18-летнего возраста, эти акции продали и заплатили за ее обучение. Рост стоимости акций за 18 лет составил восемь раз — с 12 до 92 долларов за акцию.

Артем Щербина

Артем Щербина — директор по инвестициям, глава офиса R&D инвестиционно-банковской компании Capital Times

— Фундамент личного капитала — это инвестиции в ОВГЗ в 2019 году. Тогда сложилась интересная ситуация — доходность по облигациям превышала 22% годовых. На этом фоне остановилась девальвация гривны. Я собрал отовсюду, где мог, средства и вложил в ОВГЗ. Уоррен Баффет тут бы сказал, что все яйца не стоит класть в одну корзину. Но это был именно тот кейс. Я взял на себя этот риск, потому что на тот момент понимал, что это за инструмент, и понимал экономическую среду. Таким образом, за год я заработал более 20% в гривне, плюс за счет ревальвации гривны я заработал дополнительно — суммарно в эквиваленте 27% годовых в долларе. На украинских облигациях я обыграл тогда S&P 500.

Такая ситуация была еще раз в Украине — это был уже военный 2023 год. Но тогда я не пошел в эту историю. Облигации тогда давали около 20% годовых, а курс гривны при этом был зафиксирован НБУ на уровне 36,6 доллара.

Кроме того, тогда появилась еще одна возможность для заработка — так называемые конвертационные депозиты. Это был отличный инструмент. Для тех, кто понимал, что происходит, и сумел этим воспользоваться, доходность доходила до 30% годовых в валюте.

Украина вообще очень часто дает хорошие и даже безопасные возможности для заработка. Потому этот фокус надо держать. Но если мы говорим о долгосрочном диапазоне, то, к сожалению, в Украине очень много нестабильности. Поэтому личный и клиентский капитал я в большей степени ориентирую на глобальные рынки.

Мой совет инвесторам — синергия понимания макроэкономической ситуации и финансового инструментария может дать много возможностей. Если есть понимание экономических процессов, направлений движения глобальной экономики или экономики конкретной страны, то можно изыскивать инвестиционный инструментарий, оптимально подходящий под особенности экономической ситуации.

Другими словами, сочетание макроэкономических знаний и денежной грамотности увеличивает шансы на заработок.

Петр Чернышев

Петр Чернышев — руководил компаниями Kyivstar и Carlsberg в Украине, а ныне — глава наблюдательного совета Киевского авиационного института

— В 2021 году я инвестировал 35 тысяч долларов в одну из портфельных компаний платформы ICLUB — Coterie. Это американская компания по производству премиальных детских подгузников. Полгода назад я вышел из инвестиции с доходом в 600 тысяч долларов. Это за четыре года. И это очень круто.

Андрей Длигач

Андрей Длигач — основатель группы компаний Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления

— Есть успешные стартапы и системные бизнесы. К примеру, финансово-технологическая компания Investudio, которая занимается сервисами технологизации инвестирования, созданием специальных инструментов инвестирования и сопровождения персональных инвестиций. Объем инвестиций составил сотни тысяч долларов. Компания активно развивается с 2020 года, работает на нескольких рынках. Начиналось как стартап, а сейчас это системный бизнес. За четыре года капитализация компании выросла в десять раз.

В 2018 году я проинвестировал в бизнес-сообщество Board. Размер инвестиций составил несколько сот тысяч долларов. За счет правильного контроля и распределения влияния в партнерских отношениях за последние три года получили рост капитализации в четыре раза. Масштабирование бизнеса происходит за счет максимальной открытости и развития партнерской модели. При этом минимизация рисков такого бизнеса происходит благодаря тому, что все входящие в партнерство доверяют ценности и принятие решений этическому комитету, который пользуется абсолютным доверием.

Кроме инвестиций в equity, я инвестирую в другие сферы, в частности в крипту, в цифровизацию медицины, в фондовые рынки. В американский фондовый рынок, не украинский. Хотя я работаю над тем, чтобы в Украине был создан цивилизованный большой фондовый рынок, сам я инвестирую пока в американский фондовый рынок. Потому что там есть гарантированный стратегический рост, там есть резервный фонд, пенсионный фонд, семейный фонд. Все это в основном американский фондовый рынок.

Сергей Фурса

Сергей Фурса — заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital

— Удачным кейсом я могу считать, например, покупку в 2018-2019 годах еврооблигаций Укрэксимбанка. Риски облигаций этого банка оказались значительно ниже по сравнению с корпоративными ценными бумагами других эмитентов в Украине, а также суверенных бумаг. По этим бумагам не может быть дефолта из-за очень специфического характера работы этого банка.

Укрэксимбанк никогда не пойдет на жесткую реструктуризацию, они будут платить, в отличие от других корпоративных эмитентов или государства.

Что касается доходности этой инвестиции, то следует понимать, что доходность в долларах на уровне (10%+) это уже хорошо. Более высокая доходность облигаций — это скорее исключение из правила, сопровождающееся более высокими рисками.

Очень удачными оказались инвестиции в ОВГЗ в 2015-2016 годах. Доходность по бумагам доходила до 18 – 20% и цены росли.

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов — президент Киевской школы экономики, ассоциированный профессор экономики Питтсбургского университета, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

— Ничего особенного нет. Все гораздо скучнее. Люди часто ищут быстрого заработка, но у меня никогда такого не было. Я просто пытаюсь системно инвестировать максимально возможную часть своих доходов, оптимизируя при этом расходы.

Андрей Журжий

Андрей Журжий — предприниматель и инвестор, юрист, основатель и CEO инвестиционной REIT-компании Inzhur

— У меня нет такого кейса, где я одномоментно заработал много денег. Я бы все-таки начинал с того, что лучшая инвестиция — это инвестиция в себя. Потому что то, чем мы сегодня занимаемся — компания Inzhur занимается коллективными инвестициями в недвижимость — это сумма элементов, которыми я занимался в тот или иной период своей жизни.

То есть, сначала были инвестиции в себя с точки зрения исследования рынка — что такое asset management, что такое компания по управлению активами, что такое управление активами вообще — и в результате мы построили какой-то небольшой бизнес. Далее разбирались, что такое ценные бумаги, что такое торговля ценными бумагами — тоже построили бизнес. Затем последовал запрос на инвестирование, пассивные инвестиции в недвижимость — в результате мы начали строить коммерческие объекты для торговых сетей.

В какой-то момент мы поняли, что стоимость сети построенных нами 30 коммерческих объектов выше суммы стоимости каждого из них отдельно. И было бы хорошо не распродавать объекты, а копить их. И, наверное, есть достаточное количество людей, которые так же хотели получать пассивный доход от инвестирования в коммерческую недвижимость. Так мы интуитивно, не зная о существовании REIT (Real Estate Investment Trust) как модели бизнеса, пришли к созданию компании по совместному инвестированию в коммерческую недвижимость. И уже позже, когда мы приняли это решение, выяснилось, что это огромный рынок, и можно какие-то вещи не придумывать, а просто подсмотреть и перенять опыт, который есть.

Моя лучшая инвестиция — это инвестиция в знания и опыт. Думаю, подобные инвестиции окупаются тысячекратно. Инвестиции в себя обычно не требуют больших денег. Это скорее вопрос желания, времени и усилий. Извините, кто-угодно может этим заниматься. Но вопрос в том, сколько усилий и времени вы готовы уделить развитию своих навыков, и способны ли вы принимать те или иные решения.

Любомир Остапив

Любомир Остапив — украинский финансист, предприниматель, общественный деятель, популяризатор финансовой грамотности, основатель образовательного проекта "Семейный бюджет"

— В свое время я заработал более 20% годовых в долларах на украинских ОВГЗ. Это был, по-моему, 2019 год, когда к гривневой доходности гособлигаций на уровне 16—18% годовых добавился еще и эффект ревальвации гривны к доллару. К тому же этот доход еще и не облагался налогами. Это во многом была удача. Но следует помнить, что украинские ОВГЗ были и остаются надежным инструментом. И кроме гривневых гособлигаций есть еще бумаги в долларах и евро.

Еще один пример успешных инвестиций касается более долгосрочных инструментов. Так, я делаю ровно то же, что рекомендую своим клиентам. Есть портфель на Interactive Brokers. Он глобально диверсифицирован. Делаю я это достаточно методично. И главный успех состоит в том, что я делаю это уже более семи лет. За этот период портфель существенно вырос. Доходность портфеля составляет 7-10% годовых в долларах.

Дмитрий Карпиловский

Дмитрий Карпиловский — основатель и управляющий партнер инвестиционного сообщества "УкрИнвестКлуб"

— В 2024 году у меня было шесть выходов из украинской доходной недвижимости. Средняя доходность по этим проектам за 2024 год — более 36% годовых в долларах. Во время войны в относительно бедной стране это выглядит фантастическим результатом.

Если говорить об удачных сделках, где я приумножил вложенные средства в разы, то лучшие результаты были в криптовалюте. Самый большой "плюс", который я фиксировал по результатам одной сделки, — около полумиллиона долларов. Больших сделок я не помню.

Но, чтобы считать честно, нужно делать это на определенной временной дистанции. Ибо в течение года может везти или не везти. Но это совершенно не показатель успеха инвестиции.

Если на сегодняшний день в Украине пассивный инвестор зарабатывает 20% годовых в валюте, он красавчик. Такой результат недостижим для абсолютного большинства инвесторов.

Павел Бойко

Павел Бойко — бизнесмен, инвестиционный консультант, частный инвестор, основатель Gonzo Invest

— Это была инвестиция в 25 тысяч долларов. На дворе был 2015-16 год, Россия оккупировала Крым, шла война на Донбассе. В мире очень дешево стоила сталь, а соответственно и предприятия по производству стали. На этом фоне Китай заливал триллионы долларов в строительство недвижимости по всей стране. Соответственно, считал я, со временем должен повышаться спрос на сталь, поэтому самое время покупать сталелитейные предприятия.

Я рассматривал Бразилию, Австралию, Индию, Украину. И очень давно анализировал Авдеевский коксохимический комбинат. Основной акционер там — "Метинвест" Рината Ахметова. В 2015—16 годах это предприятие, находясь под обстрелами россиян, страдает от убытков. Мировая пресса пишет о неизбежном банкротстве комбината. Нью-Йоркские банкиры, лондонские предприниматели все продают акции этого предприятия.

В это время я начинаю агрессивно скупать акции комбината, потому что понимаю, что все, что рассказывает пресса, — или дезинформация, или заказные статьи. Да, предприятие было действительно убыточным, вместе с тем часть доходов просто скрывалась. Я понимал, что Ахметов для получения западных кредитов, которые ему нужны были для прохождения сложного периода, покажет реальную прибыльность компании.

Тогда я купил за 25 тысяч долларов 0,4% крупнейшего коксохимического предприятия в Европе. И стал акционером предприятия вместе с Ахметовым, у которого было 90% комбината. Плюс покупаю 1,5% предприятия для своих инвесторов.

В результате все происходит лучше, чем я планировал, — цены на сырье и, соответственно, на акции компании улетают в космос. Завод становится супер прибыльным. В итоге — на вложенные 25 тысяч долларов я заработал 1,5 млн долларов. На каждый инвестированный доллар я заработал 60 долларов. Это было официальное соглашение, беспрецедентное для украинского рынка.

Правда, там была куча нюансов. Поначалу я заработал X15. Затем Ринат Ахметов, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, заставил меня продать мою долю. Я с ним судился. Выиграл дело в Верховном суде. В результате "Метинвест" заключил со мной и моими инвесторами мировое соглашение, уплатив нам деньги. Итак, финальный итог — X60.

В этом соглашении мне помогли знания в области политики, международной экономики и хладнокровие. Я знаю людей, которые были в этом соглашении, но из него вышли, потому что сыграли эмоции. Я начинал покупать акции компании по 12 центов, потом они падали в цене до 3 центов. И в этот момент я просто увеличивал свою долю. Плюс — я ездил в регион, где находится предприятие, общался с другими игроками на рынке, изучал себестоимость продукции комбината, погружался в мелочи. Разобрал со всех сторон этот бизнес и знал о нем все. Все упомянутые факторы сделали это соглашение таким прибыльным.

Андрей Горохов

Андрей Горохов — генеральный директор инвесткомпании umgi, работающей по модели private equity и специализирующейся на сотрудничестве со средним бизнесом, фокусируясь на Европейских рынках

— В первую очередь, это инвестиции в себя. Я продолжаю все время учиться. Везде, где я работаю, есть большие библиотеки. Мне больше нравятся книги.

В свои 30 лет я проинвестировал в образование в бизнес школе INSEAD и получил образование Executive MBA. Это была лучшая инвестиция стоимостью около 120 тысяч евро.

Следующей моей инвестицией в образование была программа Executive MBA в Гарвардской бизнес-школе стоимостью около 70 тысяч долларов.

Антон Тараненко

Антон Тараненко — международный девелопер, СЕО ANTA Group

— Первый весомый выигрыш я получил в Дубае: инвестировал в недвижимость, ища возможности для диверсификации активов. В Украине уже была недвижимость, и я не хотел увеличивать здесь портфель.

В 2022 году был очень популярен Дубай. Я купил там несколько объектов, которые принесли мне хорошую прибыль. Один из объектов подорожал неплохо. Когда мы его продали, тогда запустили новый проект на Бали, чтобы диверсифицировать средства.

В недвижимость важно заходить в правильное время. Есть так называемый формат pre-sale, когда официально продажи еще не стартовали, информацию распространяют по закрытым каналам. Тогда можно купить на 15-20% дешевле, чем объявленная стоимость на старте продаж с разницей в 30-40% с ценой на финальной стадии. На этом можно неплохо заработать.

В Дубае на тот момент мы покупали по супер выгодной цене — на вложении 50%. Общая стоимость 20% выигрыша за два года.

Однако лучше всего удалось заработать в Турции. С началом вторжения многие начали диверсифицировать активы, вкладывать в недвижимость за рубежом. Одной из самых популярных была Анталия (Турция), где квартиры стоили не так много.

Ты покупаешь по $100 тысяч и за два года продаешь за $180 тысяч. Я заходил в инвестицию, покупая много квартир у одного из застройщиков. И прибыль составила 80% на каждой квартире. Со временем начали сами строить.

Дмитрий Богодухов

Дмитрий Богодухов — основатель и руководитель группы компаний AccessFinance, специализирующейся на финансовых услугах, включая кредитование и лизинг для физических лиц и бизнеса

— По всем направлениям, в которые мы инвестировали, наибольшую прибыль принес автолизинг. Он оказался не только стабильным источником дохода, но и одним из наименее рискованных. Это удивительно устойчивая модель — прогнозируемая, понятная и управляемая, которая продолжает работать даже тогда, когда другие направления буксуют.

В то же время, мы видим большой потенциал в потребительском кредитовании. Банки не успевают закрывать все запросы клиентов, а микрозаймы потеряли доверие среди них. Поэтому ниша средне- и долгосрочных кредитов практически пуста. Такая же ситуация и в сфере финансирования малого бизнеса: спрос высок, а конкуренция почти отсутствует.

Роман Кушнир

Роман Кушнир — инвестор, финансовый эксперт, основатель компании Агро ЭТФ

— Безусловно, инвестиции в украинскую землю. Это рынок, который, на мой взгляд, должен рассматривать каждый украинский инвестор. Я серьезно начал работать в этом направлении с 2023 года — до сих пор считаю это решение одним из лучших.

Чтобы было понятно, на некоторых участках за год-полтора стоимость выросла на 100–150%. Это больше, чем приносила крипта или хайповый актив.

Например, один из первых участков я купил по 45 тысяч гривен за гектар. В тот момент это было около $1200. Сейчас такая земля уже стоит около 3000 долларов. То есть рост в 2,5–3 раза меньше, чем за два года.

Денис Сычков

Денис Сычков — принципал Horizon Capital, ведущей инвестиционной компании в Центрально-Восточной Европе.

— Я покупал украинские еврооблигации, когда они торговались около 18 центов за доллар. Это был 2023 год. В настоящее время они выросли примерно до 40 центов за доллар. В определенные моменты в начале 2025 года цена бумаг достигала отметки 45-47 центов. И это довольно удачная инвестиция — через год я заработал больше 2X.

В моем портфеле акций многие ставки успешно сыграли. В частности, заработал 4X на компании Meta в 2022 году.

В целом по моему портфелю в 2024 году доходность составила 33%, а в 2023-м – 58%. В 2025 году было несколько ошибочных ставок, поэтому доходность пока не столь высока.

Григорий Овчаренко

Григорий Овчаренко — управляющий активами группы ICU в Украине

— Таких примеров достаточно много. Что интересно, в отличие от предыдущих финансово-экономических кризисов, во время полномасштабной войны в Украине мы не понесли никаких потерь. Это произошло в том числе из-за лучшего риск-менеджмента, а также вследствие качественного изменения поведения украинских владельцев компаний. Если во время предыдущих кризисов владельцы бизнесов часто пытались избежать своих обязательств, то во время войны ситуация коренным образом изменилась. Украинский бизнес и финансовый сектор в частности повзрослел.

Что касается примеров лучших инвестиций, то лично для меня наиболее эффективной инвестицией является инвестиция в образование. У меня есть три высших образования. И каждая из них приносила мне 10 Х отдачу на вложенные ресурсы и открывала новые возможности для общения и заработка. Поэтому я доношу до всех важность хорошего образования, в том числе, стараюсь дать хорошее образование собственным детям.

Для тех, кто не может позволить себе дорогостоящее обучение, есть много хороших бесплатных курсов, которыми можно воспользоваться.

Многие иностранные высшие учебные заведения открывали для общего доступа свои лекции. Практически по любому направлению существует возможность пройти бесплатные курсы. По собственному опыту скажу, что это дает значительный толчок в развитии карьеры. И главное — придает уверенности.

Артур Лупашко

Артур Лупашко — основатель группы компаний Ribas Hotels Group

— Это будет о недвижимости, когда за два года цена объекта выросла почти вдвое. Когда ты следишь за рынком, то уже можешь угадывать те проекты, которые будут успешными. Речь идет о гостиничной недвижимости.

Среди положительных кейсов также биткоин, который мы начинали покупать по $24-25 тыс., и систематически докупаем.