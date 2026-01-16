Бизнес ожидает оживление деловой активности в 2026 году

Украинский бизнес ожидает роста деловой активности в 2026 году на фоне улучшения инфляционных ожиданий и усиления курсовых прогнозов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса руководителей компаний, проведенного в IV квартале 2025 года, опубликованные НБУ.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 102,1% против 102,5% в III квартале, что свидетельствует о сохранении общего позитивного настроения бизнеса в развитии в течение следующих 12 месяцев.

Респонденты сдержанно оценили будущие объемы производства товаров и услуг, в то же время подтвердили положительные ожидания финансово-экономического состояния собственных предприятий, объемов реализации и инвестиций в машины и оборудование.

Баланс ответов на ожидаемые объемы производства в экономике составил минус 1,8%, что является лучшим показателем по сравнению с минус 6,1% в предыдущем квартале. Роста производства ожидали предприятия восьми областей, прежде всего в сферах энерго- и водоснабжения, а также крупные компании, ориентированные на внутренний рынок.

Инфляционные ожидания бизнеса несколько улучшились: прогнозируемая годовая инфляция на ближайшие 12 месяцев снизилась до 11,1% с 11,4% в III квартале. Доля респондентов, ожидающих инфляцию более 15%, сократилась до 17,9%.

Основным проинфляционным фактором для бизнеса остаются военные действия и их последствия, а также высокие затраты на производство и курсовые колебания. В то же время впервые за пять кварталов ослабли ожидания роста мировых цен и в третий раз подряд влияния влияния налоговых изменений.

Курсовые ожидания незначительно ухудшились: средний прогноз курса гривны на ближайшие 12 месяцев составляет 44,27 грн/долл. США против 44,11 грн/долл. США в предварительном опросе. Две трети респондентов ожидают курс выше 43,50 грн/долл. США.

Оценки текущего финансово-экономического состояния предприятий остаются сдержанно отрицательными, однако ожидания на год вперед сохраняются положительными. Наибольший оптимизм демонстрируют предприятия энерго и водоснабжения, перерабатывающей промышленности и строительства.

Бизнес также ожидает роста инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, в то время как инвестиции в строительные работы оцениваются сдержанно. Доля компаний, планирующих привлекать банковские кредиты, выросла до 35,8%, при этом предпочтение отдается кредитам в национальной валюте. Наибольшим препятствием для кредитования остаются высокие процентные ставки.

Ожидания по занятости стали менее пессимистическими: баланс ответов по количеству работников повысился до минус 3,8%. В то же время дефицит кадров, ограниченные производственные мощности, высокие цены на энергоносители и риски безопасности остаются ключевыми факторами, сдерживающими развитие бизнеса.

Заметим, интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в 2025 году составил 2,70 балла из 5 возможных, немного превысив показатель 2024 года (2,49 балла). Таким образом, значение индекса почти восстановилось до уровня второй половины 2021 года, в преддверии полномасштабного российского вторжения.