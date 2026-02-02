Бизнес ослабил оценки деловой активности: почему предприниматели ожидают удорожания товаров и услуг

Начало года традиционно стало периодом "затишье" для украинской экономики. Согласно данным Индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), бизнес несколько снизил свои оценки. В январе индекс зафиксировался на отметке 41,3, что ощутимо меньше декабрьских 49,2. Однако этот показатель выше, чем был в январе прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Что мешает бизнесу расти?

Кроме привычной январской "прохлады" в продажах, на настроения предпринимателей давят реальные вызовы:

усиление атак на энергетическую и логистическую инфраструктуру;

энергетическую и логистическую инфраструктуру; нехватка энергоресурсов;

рост производственных затрат на альтернативные источники питания; ️

проблемы с логистикой; Дефицит квалифицированных специалистов; ️

усиление курсовых ожиданий.

"Предприятия промышленности более сдержанно, чем в предыдущем месяце, оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая масштабные разрушения производственных мощностей, высокие затраты на их восстановление, а также нехватку электроэнергии и квалифицированных работников", — говорится в отчете НБУ.

Кто чувствует себя хуже всего?

Наибольшее падение ожиданий показали торговля и строительство. Торговые компании завершили свой десятимесячный период оптимизма: секторальный индекс в январе составил 40 по сравнению с 52,2 в декабре 2025 (в январе 2025 - 40).

Строители столкнулись с традиционно сложными погодными условиями: секторальный индекс в январе составил 37,9 по сравнению с 47,6 в декабре 2025 (в январе 2025 - 37,2).

Сфера услуг хоть и снизила отметки, но остается наиболее стабильной по сравнению с другими секторами. Однако даже здесь ощущается давление из-за роста расходов на отопление и зарплаты. Секторальный индекс в январе составил 42,1 по сравнению с 49,8 в декабре 2025 (в январе 2025 - 41,1).

Что будет с ценами и работой?

К сожалению, прогнозы по ценам остаются неутешительными. Из-за удорожания закупок бизнес готовится пересматривать свои тарифы.

"На фоне ожидаемого ускорения темпов роста закупочных цен респонденты всех секторов ожидали дальнейшего подорожания цен/тарифов на собственную продукцию/услуги", — констатируют в НБУ.

Ситуация на рынке труда также остается неустойчивой. Большинство руководителей, особенно в промышленности, настроены на сокращение штата работников. Тем не менее, международная финансовая помощь и сдержанная инфляция дают надежду, что этот сложный период бизнес пройдет достойно.

Напомним, Индекс возобновления деловой активности (ИУДА) в декабре 2025 года возобновился после нулевого значения в ноябре и вырос до 0,03, вернувшись к уровню октября. Показатель улучшился во всех категориях предприятий, хотя для микробизнеса он продолжает оставаться отрицательным.