Илон Маск: корабль Starship будет готов к первому орбитальному полёту уже в ноябре

Аэрокосмическая компания SpaceX на своей базе в Южном Техасе продолжает подготовку многоразового корабля Starship к первому в истории орбитальному тестовому полёту.

Об этом сообщил основатель компании миллиардер Илон Маск.

По его словам, вскоре после проведения первых статичных огневых испытаний вакуумной версии двигателя Raptor корабль Starship готов к первому тестовому полёту уже в следующем месяце, но для его проведения необходимо получить разрешение регулирующих органов.

Для проведения орбитальных полётов SpaceX необходимо получить одобрение Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Согласно имеющимся данным, FAA хочет видеть, что SpaceX приняла все необходимые меры безопасности, чтобы гарантировать минимальный риск в случае, если во время пуска возникнет какая-то нештатная ситуация.

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Как пишет Интерфакс-Украина, многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.

Запуск будет проведен со стартовой площадки компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.

В рамках первого полета ракета выполнит один орбитальный облет вокруг Земли. Затем корабль SN20 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.

SpaceX ранее в этом году уже проводила испытания своих космических кораблей, создаваемых для полетов на Луну. Однако они были только суборбитальными тестами.

Напомним, SpaceX планирует вывести на орбиту очередную партию из 51 интернет-спутника Starlink.

Как сообщалось, спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в 2022 году. Уже сейчас технология доступна к предзаказу.