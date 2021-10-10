SpaceX планирует запустить в космос еще полсотни интернет-спутников

Американская космическая компания SpaceX, владельцем которой является миллиардер Илон Маск, планирует в середине октября вывести на орбиту очередную партию из 51 интернет-спутника Starlink, сообщает Spaceflight Now.

По данным агентства, ракету-носитель Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink планируют запустить со стартовой площадки на авиабазе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии вместо космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

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При этом, дату запуска SpaceX пока не объявила. Это будет уже 32-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 тысячи 789 космических аппаратов.

На сегодняшний день компания Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем — из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Напомним, в мае SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130.

Перед этим компания Илона Маска SpaceX успешно запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как сообщалось, спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем, 2022, году. Уже сейчас технология доступна к предзаказу.