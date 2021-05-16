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В мире 30 минут назад

Компания Илона Маска отправила в космос очередную партию интернет-спутников (ВИДЕО)

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 18:56 по времени Восточного побережья США

Фото: скриншот видео Twitter/SpaceX Фото: скриншот видео Twitter/SpaceX
Фото: скриншот видео Twitter/SpaceX

Космическая компания американского миллиардера и изобретателя Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130.

Как сообщили в компании, запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) в 18:56 по времени Восточного побережья США (1:56 по Киеву).

Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу, расположенную в Атлантическом океане.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX успешно запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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Напомним, 15 апреля Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS).

В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.

Через две недели после победы SpaceX в отборе, Blue Origin подала жалобу на 50 страниц (по некоторым данным на 175 страниц).

Так, компания обвинила NASA в неправильной оценке некоторых деталей своего предложения относительно своего посадочного аппарата Blue Moon, который разрабатывают совместно с командой известных космических и оборонных подрядчиков (известная как National Team).

Решение NASA в компании Джеффа Безоса назвали "рискованным" и "ошибочным".

Впоследствии NASA приостановило соглашение со SpaceX на $3 млрд по высадке людей на Луну.

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