IT и Телеком 40 минут назад

Илон Маск решил открыть собственный университет в Техасе

Илон Маск решил открыть свой собственный университет. Новое учебное заведение будет называться "Институт технологии и науки"

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил в Техасе создать свой собственный университет. На своей странице в Twitter он написал, что новое учебное заведение будет называться "Институт технологии и науки".

Об этом пишет  РИА Новости.

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"Я подумываю открыть новый университет — Институт технологии и науки Техаса", — заявил Маск.

Предприниматель уверен, что вуз будет обречен на то, чтобы вызвать всеобщее восхищение. Дело в том, что его название по-английски записывается как Texas Institute of Technology & Science, а в сокращенном варианте созвучно сленговому наименованию женской груди.

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Глава Tesla уже пообещал по этому случаю "эпичный мерч".

Твит Маска уже набрал более 222 тысяч отметок "Мне нравится", а также свыше 23 тысяч комментариев.

Маск, отвечая на вопрос своего подписчика, отметил, что у него есть все средства для осуществления задуманного. Ведь ранее предприниматель был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.

Напомним, Илон Маск продает свой особняк в Калифорнии за $31,99 млн.

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