Илон Маск рассказал, когда начнут чипировать людей (ВИДЕО)

Американский миллиардер, изобретатель и меценат Илон Маск рассказал о возможных сроках клинических испытаний микрочипов Neuralink.

Как сообщает Business Insider, по мнению Маска, Neuralink начнет испытания чипов на людях в 2022 году. Об этом он заявил в прямом эфире на саммите CEO Council Conference, организованном The Wall Street Journal.

По информации издания, компания Neuralink, которая занимается технологией мозгового интерфейса, несколько лет разрабатывает чип, который будет имплантироваться в мозг для одновременной записи и стимуляции мозговой активности.

Это устройство предназначено для использования в медицине, в частности, для лечения серьезных травм спинного мозга и неврологических расстройств.

Илон Маск заявил, что Neuralink показал хорошие результаты во время испытаний с обезьянами.

"Сейчас мы проводим много тестов, подтверждая, что сама процедура надежная, а устройство Neuralink при необходимости можно безопасно извлечь. Мы надеемся, что вскоре устройство станет доступным первым участникам клинических испытаний – людям с тяжелыми травмами спинного мозга, такими как тетраплегия, квадриплегия", – рассказал изобретатель.

Илон Маск отметил, что в 2022 году ожидается одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

По его словам, "стандарты Neuralink для имплантации устройства значительно выше, чем требует FDA". В то же время Маск предупредил, что не уверен в указанных сроках.

"Я не говорю, что мы точно можем это сделать, но я уверен в том, что это возможно", – написал он в Twitter.

Стоит отметить, что в феврале 2021 года Маск говорил о начале клинических испытаний чипов Neuralink на людях к концу 2021 года, а в 2019 – к концу 2020 года.

В апреле компания Neuralink показала видео, на котором обезьяна играла в пинг-понг на ПК с помощью устройства Neuralink, контролируя процесс силой мысли.

Neuralink – не единственная компания, разрабатывающая технологию интерфейса мозга. В июле 2021 года биотехнологическая фирма Synchron, состоящая из 20 человек, получила одобрение FDA для начала тестирования на людях.

Напомним, 10 ноября корпорация Apple выпустила вторую публичную бета-версию обновления iOS 15.2, частью которого стала новая функция под названием Digital Legacy ("Цифровое наследство").

Новая функция обеспечивает возможность передачи данных после смерти.