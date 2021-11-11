IT и Телеком 1 час назад

Apple добавила в iOS 15.2 функцию передачи данных после смерти пользователя

С помощью нового инструмента пользователь сможет назначить пять доверенных контактов Legacy Contact, уполномоченных наследовать все личные данные

Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

10 ноября корпорация Apple выпустила вторую публичную бета-версию обновления iOS 15.2, частью которого стала новая функция под названием Digital Legacy ("Цифровое наследство"). Как сообщает The Verge, она обеспечивает возможность передачи данных после смерти.

Apple впервые анонсировала инструмент на июньской конференции разработчиков WWDC21. С его помощью пользователь сможет назначить пять доверенных контактов Legacy Contact, уполномоченных наследовать все личные данные, включая фото и видео в личном хранилище iCloud.

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Как отмечают в издании, Digital Legacy упрощает процедуру наследования данных пользователей Apple — наследники смогут получить доступ, имея на руках копию свидетельства о смерти пользователя и ключ доступа.

По информации The Verge, до этого получить доступ было практически невозможно. В пользовательском соглашении iCloud четко указано, что информация погибшего считается конфиденциальной и не разглашается.

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При этом даже решение суда, подтверждающее право наследования, не гарантировало близким родственникам умершего пользователя доступ к его данным, за что Apple нередко критиковали родственники умерших.

Так, по информации CNN, в 2016 году отец погибшего молодого человека несколько месяцев просил Apple помочь ему получить доступ к данным на устройстве, однако в компании отказались, ссылаясь на условия соглашения.

На iPhone и iPad функция Digital Legacy станет общедоступна с выходом финальных версий обновлений iOS 15.2 и iPadOS 15.2. Она будет доступна и на Mac, но в какое именно обновление будет поддержка функциональности, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что руководство Facebook планирует привлечь искусственный интеллект к модерации профилей умерших пользователей.

Напомним, в октябре корпорация Apple выпустила свою новую операционную систему для компьютеров — macOS Monterey.

 

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