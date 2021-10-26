Apple выпустила новую операционную систему

Компания Apple выпустила свою новую операционную систему для компьютеров — macOS Monterey. Презентация состоялась на конференции WWDC`21.

Как сообщает The Verge, некоторые новые функции, такие как Universal Control и SharePlay, будут доступны не сразу, компания добавит их уже со следующими обновлениями.

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Список моделей, которые могут получить обновление:

По информации издания, некоторые компьютеры, которые получили прошлое обновление, останутся без macOS Monterey. Среди них MacBook 2015 года, MacBook Air 2013 года, MacBook Pro 2013 (Late) и iMac 2014 года.

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Чтобы найти обновление, нужно открыть "Настройки", затем — "Обновление ПО" и кликнуть "Обновить сейчас".

При этом настоятельно рекомендуется сделать резервную копию.

Напомним, 18 октября Apple представила новую линейку своих цифровых и вычислительных продуктов. Среди новинок — третье поколение наушников AirPods, новые супермощные чипы и новый MacBook.

За месяц до этого компания показала новые модели iPhone, а также смарт-часы Apple Watch 7 поколения и новый IPad mini.