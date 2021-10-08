Корпорация Apple прекращает продажи флагманов iPhone 12

Эппл официально заявила об остановке продаж Айфон 12 Pro и Айфон 12 Pro Max. Причина — в выходе на рынок новых iPhone 13, в частности iPhone 13 Pro Max, и незначительные изменения, которые получили новые смартфоны. Пока что вы еще можете приобрести девайс версии 2021 года, но это продлится буквально несколько месяцев — корпорация прекратит их сборку и будет допродавать запасы.

Чем новинки 13 поколения лучше предшественников?

Главные усовершенствования в смартфонах 2021 года коснулись практически всех характеристик. Они стали компактнее при сохранении диагонали дисплей (за счет уменьшения челки), а потому удобнее ложатся в руку. Их экраны стали ярче, красочнее, картинка более насыщенной и глубокой. Только частота обновления изображения до 120 Гц чего стоит.

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Дальше — больше. Новый процессор A15 Bionic получил на 50% большую мощность по сравнению с предшественником. Его производительность выросла, он стал шустрее и превосходно справляется с режимом многозадачности. Вы можете запускать новейшие игры с максимальной детализацией изображения. Дополнительные возможности дает последняя операционная система iOS 15.

В сфере создания фото- и видеоконтента возможности гаджета стали шире. У него появились новые функции: например, фотографические шаблоны, новый режим Cinematic, который меняет автофокус и делает плавные переходы при видеосъемке разных объектов. В добавок к форматам записи видео, которые были в прошлой линейке, появился новый профессиональный ProRes.

С ним вы даже сможете создать рекламный ролик или короткометражный фильм. Теперь можно заниматься макрофотографией и делать фото с расстояния всего в 2 сантиметра — это первый в мире телефон, который поддерживает такую опцию.

Высоко оценили пользователи и тот факт, что автономное время работы выросло на 1,5-2,5 часа, в зависимости от модели.

Этого удалось добиться за счет использования энергоэффективных технологий, и даже при работе с самыми сложными задачами и просмотре видео в режиме HDR девайс потребляет меньше энергии.

Почему стоит выбрать Айфон 13?

Ключевое преимущество прошлого поколения — в цене. Традиционно, новинки будут стоить немного дороже, чем iPhone 12. Однако разница будет незначительной, буквально меньше 5-10% от стоимости. Цена флагманских и стандартных моделей iPhone 13, как и в прошлом поколении, зависит от комплектации: — чем больше объем накопительной памяти, тем больше придется выложить за телефон.

Что интересно, эксперты подсчитали, что себестоимость новых Айфон 13 значительно выше, чем у Айфон 12 — в них используются более дорогие комплектующие. Поэтому продажи нового поколения будут приносить корпорации меньше прибыли. Но пользователи от новых материалов только выигрывают.

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