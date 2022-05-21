Переходимо у контрнаступ: Подоляк заявив про початок фінальної стадії війни

Війна в Україні входить у фінальну фазу, де перед українською армією стоїть завдання звільнити окуповані території. Країна-агресор РФ хоче перейти до затяжної фази війни, але Україні це вкрай невигідно.

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Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі проекту FREEДІМ.

"Ми зараз входимо у фінальну фазу, питання - скільки часу вона займатиме. Вона може затягнутися трошки, тому що росіяни, за всіх гучних заяв, сконцентрували залишки своїх ресурсів і хочуть перейти в так звану позиційну війну. Вони хочуть окопатися на певних частинах території, як вони робили у 2015 році", – сказав Подоляк.

За його словами, російська армія діє дуже примітивно та передбачувано.

Окупанти спочатку зайшли з упевненістю, що "ми тут за три дні всіх поставимо навколішки". А зараз загарбники роблять те саме, що у 2015 році. Вони окопалися на певних територіях, починають туди завозити своїх клоунів із Криму, з окупованих частин Донецької та Луганської областей, із Росії мігрантів, які створюють картинку для пропагандистських російських ЗМІ.

Як підкреслив Подоляк, РФ хоче перейти до затяжної фази війни, але Україні це вкрай невигідно.

"Україні потрібно деблокувати всі наші області, включаючи Донецьку та Луганську. Україні потрібно вигнати всіх цих "дивних хлопців" подалі. Ця фаза війни, яка називатиметься фазою контрнаступу, буде досить жорсткою для нас, і, на жаль, ми втрачатимемо своїх людей ...Але нам доведеться цю криваву фазу звільнення своїх територій у будь-якому разі прожити", – сказав Подоляк.

Як раніше заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, характер війни змінився і не на користь російських окупантів. Сьогодні на сході України ЗСУ ведуть контрнаступальні дії, але бойові дії навряд чи закінчаться до осені.

Зазначимо, що Збройні сили України активно підтримують міжнародні партнери, передаючи їй сучасну зброю, таким чином цілком імовірно, що до кінця літа українська армія спробує вигнати Росію на позиції, які вона займала до 24 лютого.