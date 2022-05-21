Переходим в контрнаступление: Подоляк заявил о начале финальной стадии войны

Война в Украине входит в финальную фазу, в которой перед украинской армией стоит задача освободить оккупированные территории. Страна-агрессор РФ хочет перейти в затяжную фазу войны, но Украине это крайне невыгодно.

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Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире проекта FREEДОМ.

"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос – сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну. Они хотят окопаться на определенных частях территории, как они делали в 2015 году", – сказал Подоляк.

По его словам, российская армия действует очень примитивно и предсказуемо.

Оккупанты сначала зашли с уверенностью, что "мы тут за три дня всех поставим на колени". А сейчас захватчики делают то же, что в 2015 году. Они окопались на определенных территориях, начинают туда завозить своих клоунов из Крыма, с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, из России мигрантов, которые создают картинку для пропагандистских российских СМИ.

Как подчеркнул Подоляк, РФ хочет перейти в затяжную фазу войны, но Украине это крайне невыгодно.

"Украине нужно деблокировать все наши области, включая Донецкую и Луганскую. Украине нужно выгнать всех этих "странных ребят" подальше. Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и, к сожалению, мы будем терять своих людей... Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", – сказал Подоляк.

Напомним, как ранее заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, характер войны изменился и не в пользу российских оккупантов. Сегодня на востоке Украины ВСУ ведут контрнаступательные действия, но боевые действия вряд ли закончатся до осени.

Отметим, что Вооруженные силы Украины активно поддерживают международные партнеры, передовая ей современное оружие, таким образом, вполне вероятно, что к концу лета украинская армия попытается выгнать Россию на позиции, которые она занимала до 24 февраля.