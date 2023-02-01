Зеленський планує зустрітися з Байденом у Польщі, - ЗМІ

Президент США Джо Байден може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві чи Жешуві, де вони проведуть переговори щодо подальшої підтримки України у її боротьбі з країною-агресором РФ.

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Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Зазначається, що Зеленський представить мирний план і закликає до проведення міжнародної конференції, присвяченої Україні.

Він також повернеться до теми гарантій безпеки Києва. Серед країн-гарантів, окрім США, були б також, зокрема, Канада, Туреччина, Великобританія, Ізраїль, Німеччина та Польща.

Повідомляється, що план має містити 10 пунктів та визнавати територіальну цілісність України включно з Кримом.

Також у плані питання створення військового трибуналу та гарантій безпеки для України.

Крім того, до мирного плану увійдуть положення про ядерну безпеку щодо Запорізької АЕС та продовольчу безпеку.

Наразі поїздка Байдена в Україну не розглядається з міркувань безпеки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден планує візит до Європи на річницю повномасштабної війни в Україні.

Як очікується, він відвідає Польщу – ключового союзника НАТО, де зараз розміщені тисячі американських військовослужбовців. Також Польща є центром для постачання західної зброї в Україну, і там військовослужбовці США також навчають українських військових.

Нагадаємо, що 21 грудня Зеленський в ході візиту до Вашингтона провів зустіч з американським президентом Джозефом Байденом та спільну пресконференцію з ним, після чого виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

Під час візиту українського лідера, зокрема, США оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів. До нього увійде система протиповітряної оборони Patriot.