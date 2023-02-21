"Борьба за свободу будет длиться долго, будет еще много трагедий": Байден выступил с речью о войне в Украине и анонсировал санкции против РФ

Президент США Джозеф Байден выступил 21 февраля с речью в Варшаве. Американский лидер еще раз подчеркнул, что Вашингтон всегда будет поддерживать Украину и будет оказывать помощь разного рода, чтобы украинцы могли защитить себя от российской агрессии. В то же время, он отметил, что Украина борется за свободу — и это длительный процесс, который не обходится без жертв.

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Delo.ua выбрало самое главное из речи президента США.

— "Защита свободы - это не то, что можно сделать быстро. Это длительный процесс. Украина борется против нашествия войны, это может еще долго продолжаться. И будет еще много трагедий. Союзники будут поддерживать Украину в борьбе за независимость".

— На этой неделе США объявят новые санкции против России.

— "Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию и захватывать Россию, как сказал Путин сегодня. Мы хотим жить в мире, мы не ваши враги".

— "Путин думал, что демократия слабая, но вместо этого он наткнулся на железную волю свободных стран. Он наткнулся на мужественного человека в лице президента Зеленского".

— "Путин хочет захватить новые земли, но любовь украинцев к своей стране все равно победит. Сегодня на кону стоит свобода".

— "Путин хотел финляндизации Украины, а получил натонизацию Финляндии и Швеции"

— Страны Запада мобилизовались и снизили свою зависимость от российских энергоресурсов.

— "Автократы понимают только одно слово - "нет". Нет, ты не можешь захватить мою страну. Нет, ты не можешь украсть мою свободу".

Байден выступил с речью в Королевском замке, который был подсвечен в цвета украинского флага

Завершая речь, Байден призвал продолжать поддерживать Украину во имя будущего новых поколений.

В Польшу президент США прибыл из Киева, куда приезжал накануне с неанонсированным визитом. Одним из результатов встречи американских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским стало выделение Украине нового пакета военной помощи. Также еще $10 млн выделяют на предоставление экстренной помощи для украинской энергетической инфраструктуры.