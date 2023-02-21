"Боротьба за свободу буде тривалою, буде ще багато трагедій": Байден виступив з промовою щодо війни в Україні та анонсував санкції проти РФ

Президент США Джозеф Байден 21 лютого виступив з промовою у Варшаві. Американський лідер вкотре підкреслив, що Вашингтон завжди буде підтримувати Україну та надаватиме допомогу різного роду, щоб українці могли захистити себе від російської агресії. Водночас він зауважив, що Україна бориться за свободу — і це тривалий процес, який не обходиться без жертв.

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Delo.ua вибрало найголовніше із промови президента США.

— "Захист свободи — це не те, що можна зробити швидко. Це тривалий процес. Україна бориться проти навали війни, це може ще довго тривати. І буде ще багато трагедій. Союзники будуть підтримувати Україну в боротьбі за незалежність".

— Цього тижня США оголосять нові санкції проти Росії.

— "Я хочу звернутися до російського народу: США та європейські країни не хочуть знищити Росію. Ми не плануємо нападати на Росію і захоплювати Росію, як сказав Путін сьогодні. Ми хочемо жити у світі, ми не ваші вороги".

— "Путін думав, що демократія слабка, але натомість він натрапив на залізну волю вільних країн. Він натрапив на мужню людину в особі президента Зеленського".

— "Путін хоче захопити нові землі, але кохання українців до своєї країни все одно переможе. Сьогодні на кону стоїть свобода".

— "Путін хотів фінляндизації України, а натомість отримав натоїзацію Фінляндії та Швеції"

— Країни Заходу мобілізувалися та знизили свою залежність від російських енергоресурсів.

— "Автократи розуміють лише одне слово – "ні". Ні, ти не можеш захопити мою країну. Ні, ти не можеш вкрасти мою свободу".

Байден виступив із промовою в Королівському замку, який підсвітили в кольори українського прапору

Завершуючи промову, Байден закликав продовжувати підтримувати Україну заради майбутнього нових поколінь.

До Польщі президент США прибув з Києва, куди він приїздив напередодні з неанонсованим візитом. Одним із результатів зустрічі американського лідерів з президентом України Володимиром Зеленським стало виділення Україні нового пакету військової допомоги. Також ще $10 млн виділяють на надання екстреної допомоги для української енергетичної інфраструктури.