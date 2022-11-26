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Страны "Люблинского треугольника" призвали мир признать общей целью освобождения всей Украины

Страны "Люблинского треугольника" призвали мир признать общей целью освобождения всей Украины

26 ноября премьер-министр Украины Денис Шмигаль, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подписали совместное заявление по результатам встречи в Киеве в рамках "Люблинского треугольника".

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Так, в принятом заявлении говорится, что премьеры "призвали международное сообщество определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью".

Премьер-министры осудили системные военные преступления, совершенные российскими войсками в регионах Украины, включая умышленные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, а также принудительную депортацию российскими оккупантами тысяч граждан Украины, в том числе детей, с временно оккупированных территорий.

Также осуждены атаки вооруженных сил РФ вокруг украинских ядерных объектов и незаконный захват Запорожской АЭС.

Кроме того, осуждена и организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в рамках международно признанных границ Украины и попытка незаконной аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

Отмечается, что иностранные партнеры - премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер Литвы Ингрида Шимоните - подтвердили дальнейшее участие в восстановлении украинских городов, а также поддержали ускоренное введение международного реестра ущерба потери, нанесенные Украине из-за атак РФ.

В то же время они признали, что Россия должна выплатить ущерб за нанесенные разрушения.

Также главы европейских правительств пообещали и дальше осуществлять военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, особенно в условиях грядущей зимы.

В свою очередь, украинская сторона заверила, что будет поддерживать польский и литовский бизнес, в частности, в создании офисов и производственных мощностей в Украине. В то же время Шмигаль выразил благодарность коллегам за беспрецедентный уровень поддержки.

"Основное внимание на встрече в формате Люблинского треугольника сосредоточили на вопросах безопасности. Мы определили несколько приоритетных задач. Первая и безоговорочная - это победа Украины в войне, восстановление территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах. Я получил заверения от своих коллег, что Литва и Литва и Польша будут с нами до нашей победе", - подчеркнул Денис Шмигаль.

Отметим, Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признани  России государством-спонсором терроризма

Автор:
Светлана Манько