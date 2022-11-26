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Країни "Люблінського трикутника" закликали світ визнати спільною метою звільнення всієї України

Країни "Люблінського трикутника" закликали світ визнати спільною метою звільнення всієї України

26 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте підписали спільну заяву за результатами зустрічі у Києві у рамках “Люблінського трикутника”.

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Так,  в ухваленій заяві йдеться про те, що прем’єри "закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою".

Прем'єр-міністри засудили системні військові злочини, вчинені російськими військами в регіонах України, включно з навмисними нападами на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, а також примусову депортацію російськими окупантами тисяч громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Також засуджено атаки збройних сил РФ навколо українських ядерних об’єктів та незаконне захоплення Запорізької АЕС.

Крім того, засуджено і організацію Росією незаконних так званих референдумів у регіонах у межах міжнародно визнаних кордонів України та спробу незаконної анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

Зазначається, що іноземні партнери - прем'єр Польщі Матеуш Моравецький та прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте - підтвердили подальшу участь у відновленні українських міст, а також підтримали прискорене запровадження міжнародного реєстру збитків щодо втрат, завданих Україні через атаки РФ.

Водночас вони визнали, що Росія має сплатити збитки за спричинені руйнування.

Також очільники європейських урядів пообіцяли й надалі здійснювати військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, особливо в умовах прийдешньої зими.

Своєю чергою, українська сторона запевнила, що підтримуватиме польський і литовський бізнеси, зокрема, у створенні офісів і виробничих потужностей в Україні. Водночас Шмигаль висловив вдячність колегам за безпрецедентний рівень підтримки.

"Основну увагу на зустрічі у форматі Люблінського трикутника зосередили на питаннях безпеки. Ми визначили декілька пріоритетних завдань. Перше і беззаперечне — це перемога України у війні, відновлення територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах. Я отримав запевнення від своїх колег, що Литва та Польща будуть з нами до нашої перемоги", - підкреслив Денис Шмигаль.

Зазначимо, Європейський парламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Автор:
Світлана Манько