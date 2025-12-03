Удар по Одесщине: дроны повлекли за собой пожар на энергетическом объекте

Ночью 3 декабря российские дроны снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины. В результате удара в Одесском районе вспыхнул пожар и было повреждено оборудование. Ранение получил работник предприятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Ночью в результате атаки беспилотников в Одесском районе возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование. К сожалению, ранение получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщил он.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, а спасатели ликвидировали пожар и продолжают восстановительные работы.

Правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения Одесской области.

Напомним, в ночь на 2 декабря российская армия нанесла массированный удар по Одесской области и повредила энергетический объект компании ДТЭК.