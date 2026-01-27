Россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области: есть раненые

Российские войска атаковали дронами пассажирский поезд Барвенково – Львов – Чоп Харьковской области. Известно о двух раненых.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Дроны РФ ударили по пассажирскому поезду

По предварительным данным, российские войска атаковали пассажирский поезд тремя беспилотниками типа Shahed. Попадания зафиксированы перед тепловозом и в пассажирский вагон, в результате чего возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Все люди оперативно эвакуированы. Двое пассажиров получили ранения – их вывела из вагона бригада поезда и передала медикам. Пострадавшие госпитализированы.

Для эвакуированных пассажиров организуют резервные автобусы, а также транспорт для людей, ожидающих обратный рейс на станциях. На месте работают все экстренные службы – медики, спасатели и железнодорожники. Обеспечивается координация действий и помощь пассажирам.

"Удар по пассажирскому поезду – это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия с лета 2025 года начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую железнодорожную инфраструктуру в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.