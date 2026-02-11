Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів 11 лютого

Укрзалізниця
Поїзди курсують із затримками / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" продовжує забезпечувати перевезення з урахуванням безпекової ситуації в регіонах. Станом на 11 лютого в окремих областях діють тимчасові зміни в організації руху.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Сумщина та Чернігівщина

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові коригування графіків.

  • Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.
  • Приміські — до/з станції Кролевець.
  • На Чернігівщині тимчасово призупинено рух поїздів сполученням Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.

Харківщина

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки.

Перевезення пасажирів на цьому напрямку здійснюється автобусними трансферами з забезпеченою стиковкою з поїздами.

Запоріжжя

У регіоні діє посилений контроль безпекової обстановки. Залежно від ситуації застосовується або пропуск поїздів по маршруту, або організація автобусних об’їздів. Пасажирів просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад та працівників вокзалів.

Вчора через нові безпекові протоколи в Сумській області "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути низки поїздів. Пасажири зможуть можливість дістатися до потрібних міст зі зручними пересадками та скористатися новим поїздом Харків – Суми.

Автор:
Тетяна Гойденко