"Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів 11 лютого

"Укрзалізниця" продовжує забезпечувати перевезення з урахуванням безпекової ситуації в регіонах. Станом на 11 лютого в окремих областях діють тимчасові зміни в організації руху.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Сумщина та Чернігівщина

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові коригування графіків.

Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.

Приміські — до/з станції Кролевець.

На Чернігівщині тимчасово призупинено рух поїздів сполученням Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.

Харківщина

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки.

Перевезення пасажирів на цьому напрямку здійснюється автобусними трансферами з забезпеченою стиковкою з поїздами.

Запоріжжя

У регіоні діє посилений контроль безпекової обстановки. Залежно від ситуації застосовується або пропуск поїздів по маршруту, або організація автобусних об’їздів. Пасажирів просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад та працівників вокзалів.

Вчора через нові безпекові протоколи в Сумській області "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути низки поїздів. Пасажири зможуть можливість дістатися до потрібних міст зі зручними пересадками та скористатися новим поїздом Харків – Суми.