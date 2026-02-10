- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Укрзалізниця змінила маршрути поїздів через Сумську область: пересадки і розклад руху
Через нові безпекові протоколи і регулярну загрозу обстрілів об’єктів залізничної інфраструктури в Сумській області "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути низки поїздів. Пасажири зможуть можливість дістатися до потрібних міст зі зручними пересадками та скористатися новим поїздом Харків – Суми.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зокрема, поїзди № 45/46 та № 113/114 сполученням Ужгород — Харків тепер курсуватимуть південним шляхом через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин.
Новий щоденний рейс Харків – Суми
З 7 лютого призначено додатковий швидкий поїзд № 213/214, який забезпечує зв’язок між обласними центрами:
- Харків – Суми: відправлення о 09:00, прибуття о 12:17;
- Суми – Харків: відправлення о 12:57, прибуття о 16:01; зупинки – Люботин, Богодухів, Кириківка, Тростянець.
Саме цей поїзд є ключовим для пересадок в обох напрямках та стане в нагоді мешканцям Харківщини та Сумщини.
У Харкові з поїзда № 213/214 Суми – Харків можна здійснити пересадку на 7 поїздів далекого сполучення у напрямку Заходу та Півдня, це поїзди:
- № 45 Харків – Ужгород;
- № 93 Харків – Холм;
- № 1 Харків – Ворохта;
- № 123 Харків – Чернівці;
- № 7 Харків – Одеса;
- № 63 Харків – Перемишль;
- № 113 Харків – Ужгород.
У Сумах з поїзда № 213/214 Харків – Суми гарантована пересадка на поїзд № 775/776 Суми – Київ (14:00 → 19:31), у Києві доступні пересадки на понад 30 поїздів далекого сполучення до Львова, Трускавця, Ужгорода, Рахова, Івано-Франківська, Чернівців, Луцька, Рівного, Ковеля, Одеси, Миколаєва, Херсона, Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Кам'янця-Подільського, Перемишля, Холма.
Доїхати з Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача, Ніжина до Харкова можна поїздом № 144/143 Рахів – Суми з подальшою пересадкою на поїзд № 214/213 Суми – Харків.
Зворотно поїздом № 213/214 Харків – Суми з подальшою пересадкою на поїзд № 775/776 Суми – Київ.
В "Укрзалізниці" порадили пасажирам: "Під час пошуку квитків у застосунку або на сайті обирайте опцію "з пересадками", система підкаже оптимальні та доступні варіанти маршруту".
Нагадаємо,9 лютого "Укрзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів на Сумщині та Харківщині.