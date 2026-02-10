Запланована подія 2

Укрзалізниця змінила маршрути поїздів через Сумську область: пересадки і розклад руху

Через нові безпекові протоколи і регулярну загрозу обстрілів об’єктів залізничної інфраструктури в Сумській області "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути низки поїздів. Пасажири зможуть можливість дістатися до потрібних міст зі зручними пересадками та скористатися новим поїздом Харків – Суми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зокрема, поїзди № 45/46 та № 113/114 сполученням Ужгород — Харків тепер курсуватимуть південним шляхом через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин.

Новий щоденний рейс Харків – Суми

З 7 лютого призначено додатковий швидкий поїзд № 213/214, який забезпечує зв’язок між обласними центрами:

  • Харків – Суми: відправлення о 09:00, прибуття о 12:17; 
  • Суми – Харків: відправлення о 12:57, прибуття о 16:01; зупинки – Люботин, Богодухів, Кириківка, Тростянець.

Саме цей поїзд є ключовим для пересадок в обох напрямках та стане в нагоді мешканцям Харківщини та Сумщини. 

У Харкові з поїзда № 213/214 Суми – Харків можна здійснити пересадку на 7 поїздів далекого сполучення у напрямку Заходу та Півдня, це поїзди:

  • № 45 Харків – Ужгород; 
  • № 93 Харків – Холм; 
  • № 1 Харків – Ворохта; 
  • № 123 Харків – Чернівці; 
  • № 7 Харків – Одеса; 
  • № 63 Харків – Перемишль; 
  • № 113 Харків – Ужгород.

У Сумах з поїзда № 213/214 Харків – Суми гарантована пересадка на поїзд № 775/776 Суми – Київ (14:00 → 19:31), у Києві доступні пересадки на понад 30 поїздів далекого сполучення до Львова, Трускавця, Ужгорода, Рахова, Івано-Франківська, Чернівців, Луцька, Рівного, Ковеля, Одеси,  Миколаєва, Херсона, Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Кам'янця-Подільського, Перемишля, Холма.

Доїхати з Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача, Ніжина до Харкова можна поїздом № 144/143 Рахів – Суми з подальшою пересадкою на поїзд № 214/213 Суми – Харків.

Зворотно поїздом № 213/214 Харків – Суми з подальшою пересадкою на поїзд № 775/776 Суми – Київ.

В "Укрзалізниці" порадили пасажирам: "Під час пошуку квитків у застосунку або на сайті обирайте опцію "з пересадками", система підкаже оптимальні та доступні варіанти маршруту".

Нагадаємо,9 лютого "Укрзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів на Сумщині та Харківщині.

Автор:
Тетяна Ковальчук