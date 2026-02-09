Запланована подія 2

Через обстріли можливі затримки поїздів на Сумщині та Харківщині

Укрзалізниця
Поїзди курсують із затримками / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів в окремих регіонах України станом на 9 лютого. Через безпекову ситуацію в низці областей можливі затримки рейсів та зміни у схемах перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

На Сумщині та Чернігівщині зафіксовано нові обстріли залізничної інфраструктури. Внаслідок атак пошкоджено локомотив і контактну мережу. Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях.

Поїзди сполученням Суми — Київ і Суми — Харків можуть курсувати із затримками, також можливі оперативні зміни в регіональному та приміському сполученні.

На Харківщині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд на цій ділянці забезпечується за допомогою автобусного об’їзду.

У Запорізькому регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від обстановки поїзди можуть як пропускатися звичайним маршрутом, так і замінюватися автобусними трансферами. Пасажирів просять уважно стежити за інструкціями поїзних бригад та вокзальних стюардів.

Нагадаємо, 7 лютого “Укрзалізниця” також повідомляла, що після складної ночі зафіксовано низку затримок на Івано-Франківщині та Чернігівщині.

Автор:
Тетяна Гойденко