"Укрзалізниця" повідомила про затримки та обмеження руху поїздів

“Укрзалізниця” повідомила про оперативний статус руху поїздів в окремих регіонах станом на 7 лютого. Після складної ночі зафіксовано низку затримок на Івано-Франківщині та Чернігівщині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Також мали місце короткочасні зупинки поїздів у безпечних зонах під час маневрів ворожих безпілотників. Наразі рух поїздів відновлено, всі рейси прямують за маршрутами.

Харківщина. Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд на цій ділянці забезпечується автобусними трансферами. Додаткові ускладнення пов’язані з сильною ожеледицею на Донеччині. В Укрзалізниці запевнили, що поїзд №101/102 дочекається автобусів із Краматорська.

Запоріжжя. У регіоні діє посилений моніторинг безпекової ситуації. Базовий сценарій на сьогодні — автобусні трансфери між Дніпром, Синельниковим і Запоріжжям, які допомагає забезпечувати гуманітарна місія "Проліска".

Сумщина. Регіональні поїзди прямуватимуть до Конотопа з підвищеною пильністю. Подальший рух на північ здійснюватиметься залежно від безпекової ситуації. Моніторингові групи Укрзалізниці працюють у посиленому режимі та в разі прямої загрози з боку БПЛА зупинятимуть поїзди поблизу укриттів.

Укрзалізниця закликає пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах та увімкнути push-сповіщення в застосунку компанії.

Додамо, у результаті пошкоджень атомні електростанції були вимушені знизити потужність генерації.