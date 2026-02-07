"Укрзализныця" сообщила о задержках и ограничениях движения поездов

"Укрзализныця" сообщила об оперативном статусе движения поездов в отдельных регионах по состоянию на 7 февраля. После сложной ночи зафиксирован ряд задержек в Ивано-Франковской и Черниговской областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Также имели место кратковременные остановки поездов в безопасных зонах во время маневров вражеских беспилотников. В настоящее время движение поездов возобновлено, все рейсы следуют по маршрутам.

Харьковская область. Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск продолжает оставаться зоной повышенного риска. Проезд по этому участку обеспечивается автобусными трансферами. Дополнительные осложнения связаны с сильной гололедицей в Донецкой области. В Укрзализныце заверили, что поезд №101/102 дождется автобусов из Краматорска.

Запорожье. В регионе действует усиленный мониторинг ситуации безопасности. Базовый сценарий сегодня — автобусные трансферы между Днепром, Синельниковым и Запорожьем, которые помогает обеспечивать гуманитарная миссия "Подснежник".

Сумы. Региональные поезда будут направляться в Конотоп с повышенной бдительностью. Дальнейшее движение на север будет осуществляться в зависимости от ситуации. Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме и в случае прямой угрозы со стороны БПЛА будут останавливать поезда вблизи укрытий.

Укрзализныця призывает пассажиров следить за обновлениями на официальных ресурсах и включить push-уведомление в приложении компании.

