Між Харковом і Сумами запускають щоденний додатковий поїзд

З 7 лютого поїзд №213/214 Харків - Суми курсуватиме щоденно. Нове сполучення покликане покращити транспортну доступність Слобожанщини та забезпечити зручні пересадки на поїзди по Україні й за кордон.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Який розклад руху?

Відправлення з Харкова - о 09:00, прибуття до Сум - о 12:17.

Відправлення із Сум - о 12:56, прибуття до Харкова - о 16:01.

Поїзд робитиме зупинки у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці-Смородиному.

У складі - купейні та плацкартні вагони з місцями для сидіння. Для зручності пасажирів непарні місця розташовані біля вікна, парні - біля проходу.

У Харкові пасажири зможуть скористатися пересадками на поїзди до Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Ворохти, Івано-Франківська та Чернівців, а також на міжнародні маршрути до Холма і Перемишля.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спільно з Міністерством розвитку громад та територій України підготували проєкт змін до правил і тарифів на пасажирські перевезення. Ініціатива передбачає запровадження динамічного ціноутворення для квитків преміумсегмента, а також оновлення умов повернення коштів за квитки.