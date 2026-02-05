"Укрзалізниця" пропонує динамічні ціни на квитки преміум класу та нові правила повернення

"Укрзалізниця" спільно з Міністерством розвитку громад та територій України підготували проєкт змін до правил і тарифів на пасажирські перевезення. Ініціатива передбачає запровадження динамічного ціноутворення для квитків преміумсегмента, а також оновлення умов повернення коштів за квитки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Проєкт розроблено в умовах повномасштабної війни, коли залізнична інфраструктура та рухомий склад регулярно зазнають ворожих обстрілів, а компанія несе додаткові витрати на безпеку, відновлення та захист пасажирів.

З сьогоднішнього дня розпочинається 30-денне громадське обговорення у форматі онлайн. У цей період зацікавлені сторони можуть надсилати зауваження та пропозиції на електронну адресу, визначену для консультацій.

Динамічне ціноутворення у преміумсегменті

Пропонується змінити підхід до формування вартості квитків у вагонах СВ (люкс) та 1 класі поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні. Ціна квитка залежатиме від сезону, дня тижня, дати купівлі, а в перспективі — і від фактичної заповненості поїзда після впровадження відповідних ІТ-рішень.

Такий підхід відповідає практикам більшості європейських залізничних компаній і авіаперевізників.

Водночас вартість проїзду у плацкартних та купейних вагонах, а також у 2 класі "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні не змінюватиметься.

Також передбачено індексацію тарифів на вагони СВ (люкс) у міжнародних поїздах — орієнтовно на 20% з квітня. В інших класах міжнародних поїздів ціни залишаться без змін.

Оновлення правил повернення квитків

За даними "Укрзалізниці", майже 70% повернень квитків відбуваються за 4 дні до відправлення поїзда, при цьому значна частина таких квитків повторно не продається. Це призводить до ситуацій, коли квитки відсутні у продажу, але поїзди відправляються з неповною завантаженістю.

У зв’язку з цим пропонується запровадити диференційовану шкалу повернення коштів, залежно від часу відмови від поїздки:

за 15–20 діб до відправлення — 100% вартості;

за 10–14 діб — 90%;

за 5–9 діб — 75%;

за 1–4 доби — 50%;

менше ніж за 24 години — у середньому 30%, як і діє наразі.

Зміни умов повернення стосуватимуться усіх квитків і всіх типів вагонів, не лише преміумсегмента.

Водночас передбачається, що військовослужбовці та соціально вразливі категорії пасажирів, зокрема особи з інвалідністю, а також пасажири поїздів до прифронтових територій можуть бути виведені з-під дії нових правил. Відповідний механізм напрацьовуватиме "Укрзалізниця".

Очікується, що запропоновані зміни дозволять більш рівномірно розподіляти пасажиропотік, зменшити втрати від невикористаних квитків, а додаткові доходи спрямувати на ремонт рухомого складу, покращення сервісів і реалізацію соціальних програм.

Уряд дозволив переглянути тарифи

Кабінет міністрів постановою №1555 від 2 грудня 2025 року дозволив для реалізації програми "Укрзалізниці" з безкоштовних перевезень до 3000 км у 2026 році на людину переглянути тарифи на платні перевезення, у тому числі підвищити їх на вагони СВ та першого класу та зробити залежними від строків продажу та попиту.

Завдяки цим змінам компанія розраховує на запровадження з середини січня 2026 року динамічного ціноутворення на СВ та 1-й клас – ціноутворення в залежності від того, коли саме береться квиток та наскільки популярним є маршрут.

У постанові наведено більш широкий інструментарій компенсаторів програми "3000". Він, серед іншого, включає удосконалення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні та запровадження нових послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів, а також зміни умов повернення проїзних і перевізних документів та платежів за них.

Підвищення вартості квитка залежатиме від дня тижня та періоду року під час перевезення пасажирів у спеціальних пасажирських вагонах, вагонах-салонах, вагонах комерційних поїздів типу СВ, а також у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" та вагонах поїздів міжнародного сполучення.