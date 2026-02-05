"Укрзализныця" предлагает динамические цены на билеты премиум класса и новые правила возврата

"Укрзализныця" совместно с Министерством развития общин и территорий Украины подготовили проект изменений к правилам и тарифам на пассажирские перевозки. Инициатива предусматривает введение динамичного ценообразования для билетов премиумсегмента, а также обновление условий возврата средств за билеты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Проект разработан в условиях полномасштабной войны, когда железнодорожная инфраструктура и подвижной состав регулярно испытывают вражеские обстрелы, а компания несет дополнительные расходы на безопасность, восстановление и защиту пассажиров.

С сегодняшнего дня начинается 30-дневное общественное обсуждение в формате онлайн. В этот период заинтересованные стороны могут направлять замечания и предложения по электронному адресу, определенному для консультаций.

Динамическое ценообразование в премиумсегменте

Предлагается изменить подход к формированию стоимости билетов в вагонах СВ (люкс) и 1 класс поезда "Интерсити" во внутреннем сообщении. Цена билета будет зависеть от сезона, дня недели, даты покупки, а в перспективе и от фактической заполненности поезда после внедрения соответствующих ИТ-решений.

Такой подход отвечает практикам большинства европейских железнодорожных компаний и авиаперевозчиков.

В то же время, стоимость проезда в плацкартных и купейных вагонах, а также во 2 классе "Интерсити" во внутреннем сообщении не будет меняться.

Также предусмотрена индексация тарифов на вагоны СВ (люкс) в международных поездах — ориентировочно на 20% с апреля. В других классах международных поездов цены останутся по-прежнему.

Обновление правил возврата билетов

По данным "Укрзализныци", почти 70% возвратов билетов проходят за 4 дня до отправления поезда, при этом значительная часть таких билетов повторно не продается. Это приводит к ситуациям, когда билеты отсутствуют в продаже, но поезда отправляются с неполной загруженностью.

В этой связи предлагается ввести дифференцированную шкалу возврата средств в зависимости от времени отказа от поездки:

за 15–20 суток до отправки – 100% стоимости;

за 10–14 суток – 90%;

за 5–9 суток – 75%;

за 1–4 суток – 50%;

менее чем за 24 часа — в среднем 30%, как и сейчас.

Изменения условий возврата будут касаться всех билетов и всех типов вагонов, не только премиумсегмента.

В то же время предполагается, что военнослужащие и социально уязвимые категории пассажиров, в том числе лица с инвалидностью, а также пассажиры поездов в прифронтовые территории могут быть выведены из-под действия новых правил. Соответствующий механизм будет нарабатывать "Укрзализныця".

Предполагаемые изменения позволят более равномерно распределять пассажиропоток, уменьшить потери от неиспользованных билетов, а дополнительные доходы направить на ремонт подвижного состава, улучшение сервисов и реализацию социальных программ.

Правительство разрешило пересмотреть тарифы

Кабинет министров постановлением №1555 от 2 декабря 2025 года разрешил для реализации программы "Укрзализныци" по бесплатным перевозкам до 3000 км в 2026 году на человека пересмотреть тарифы на платные перевозки, в том числе повысить их на вагоны СВ и первого класса и сделать зависимыми от сроков продаж и спроса.

Благодаря этим изменениям компания рассчитывает на введение с середины января 2026 года динамического ценообразования на СВ и 1-й класс – ценообразование в зависимости от того, когда именно берется билет и насколько популярен маршрут.

В постановлении приведен более широкий инструментарий компенсаторов программы "3000". Он, в частности, включает усовершенствование тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом в международном и внутреннем сообщении и введение новых услуг, связанных с перевозкой пассажиров, а также изменения условий возврата проездных и перевозочных документов и платежей за них.

Повышение стоимости билета зависит от дня недели и периода года при перевозке пассажиров в специальных пассажирских вагонах, вагонах-салонах, вагонах коммерческих поездов типа СВ, а также в вагонах первого класса скоростных поездов категории "Интерсити" и "Интерсити+" и вагонах поездов международного сообщения.