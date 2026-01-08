Запланована подія 2

В 2025 году по железной дороге перевезено 28 миллионов пассажиров: какие направления были самыми популярными

Укрзализныця
"Укрзализныця" перевезла 28 миллионов пассажиров за прошлый год. / Укрзалізниця

Прошедший 2025 год стал очередным доказательством несокрушимости "Укрзализныци". Несмотря на постоянные попытки врага повредить энергосети и инфраструктуру, поезда дальнего сообщения перевезли 28 миллионов пассажиров. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба подчеркивает значение этого успеха: "В нынешних условиях железная дорога стала одним из важнейших видов логистики в стране - когда авиасообщение не работает, именно она обеспечивает передвижение людей, доставку гуманитарных грузов, поддержку экономики и государственных институций. Железная дорога сегодня - это об устойчивости государства и способности страны функционировать в самых сложных условиях".

Самые популярные маршруты года

Украинцы продолжают активно путешествовать внутри страны и за ее пределы. Самыми популярными внутренними маршрутами оставались Киев-Львов, а также сообщение столицы с прифронтовыми Харьковом и Днепром и обратно. Наибольший спрос имели поезда:

  • №128 Запорожье - Львов;
  • №724/725 Киев — Харьков;
  • №722/723 Киев — Харьков.

В международном сообщении абсолютное лидерство сохраняют поезда в польский Перемышль (№705/706 и №715/716).

Путешествия для детей и социальные маршруты

Особое значение имели социальные маршруты: более 300 тысяч жителей прифронтовых регионов Востока и Юга смогли отдохнуть и оздоровиться в украинских горах.

Железная дорога стала по-настоящему "семейной". В 2025 году пассажирами стали 1,9 миллиона детей, а детские вагоны почти постоянно имели 100-процентную заполненность. Не оставили дома и четвероногих друзей: за год в путешествиях по Украине сопровождали своих хозяев 240 тысяч домашних животных.

Дипломатия на рельсах

Укрзализныця продолжает выполнять функцию главного дипломатического коридора. Для официальных иностранных делегаций, которые посещали Украину с поддержкой, в 2025 году было организовано рекордное количество рейсов – 2 200. Это подтверждает статус железной дороги как безопасного и надежного партнера для всего мира.

Напомним, 8 января "Укрзализныця" открывает продажу на поезда отправлением с 22 января. Билеты будут поступать в продажу постепенно.

Автор:
Татьяна Ковальчук