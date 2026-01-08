У 2025 році залізницею перевезено 28 мільйонів пасажирів: які напрямки були найпопулярнішими

Минулий 2025 рік став черговим доказом незламності "Укрзалізниці". Попри постійні спроби ворога пошкодити енергомережі та інфраструктуру, потяги далекого сполучення перевезли 28 мільйонів пасажирів. Це на 200 тисяч більше, ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба підкреслює значення цього успіху: "У нинішніх умовах залізниця стала одним із найважливіших видів логістики в країні — коли авіасполучення не працює, саме вона забезпечує пересування людей, доставку гуманітарних вантажів, підтримку економіки та державних інституцій. Залізниця сьогодні — це про стійкість держави і здатність країни функціонувати в найскладніших умовах".

Найпопулярніші маршрути року

Українці продовжують активно подорожувати всередині країни та за її межі. Найпопулярнішими внутрішніми маршрутами залишалися Київ — Львів, а також сполучення столиці з прифронтовими Харковом і Дніпром та у зворотному напрямку. Найбільший попит мали поїзди:

№128 Запоріжжя — Львів ;

№724/725 Київ — Харків ;

№722/723 Київ — Харків .

У міжнародному сполученні абсолютне лідерство зберігають поїзди до польського Перемишля (№705/706 та №715/716).

Подорожі для дітей та соціальні маршрути

Особливе значення мали соціальні маршрути: понад 300 тисяч мешканців прифронтових регіонів сходу та півдня змогли відпочити та оздоровитися в українських горах.

Залізниця стала по-справжньому "сімейною". У 2025 році пасажирами стали 1,9 мільйона дітей, а дитячі вагони майже постійно мали 100-відсоткову заповненість. Не залишили вдома і чотирилапих друзів: за рік у подорожах Україною супроводжували своїх господарів 240 тисяч домашніх тварин.

Дипломатія на рейках

Укрзалізниця продовжує виконувати функцію головного дипломатичного коридору. Для офіційних іноземних делегацій, які відвідували Україну з підтримкою, у 2025 році було організовано рекордну кількість рейсів — 2 200. Це підтверджує статус залізниці як безпечного та надійного партнера для всього світу.

Нагадаємо, 8 січня "Укрзалізниця" відкриває продаж на поїзди відправленням з 22 січня. Квитки надходитимуть у продаж поступово.