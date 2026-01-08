Запланована подія 2

"Укрзалізниця" попередила про зміни розкладу поїздів та сповільнення низки рейсів: причини

118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди поїдуть за зміненим розкладом / Укрзалізниця

8 січня "Укрзалізниця" відкриває продаж на поїзди відправленням з 22 січня. Квитки надходитимуть у продаж поступово.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

 Зазначається, що близько 70% внутрішніх рейсів доступні в застосунку УЗ вже з 08:00, усі міжнародні — з 09:00, а решта — до кінця дня.

В "Укрзалізниці" підкреслили, що 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди поїдуть за зміненим розкладом, що дозволить зробити необхідні безпекові коригування та нівелювати затримки на враженій армією РФ фастівській ділянці, де активно триває відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Із кожним новим графіком руху ми зазвичай прагнемо прискорювати наші поїзди. Втім, зараз робимо болюче, але необхідне виключення, свідомо сповільнюючи низку рейсів. Безпека як пасажирів, так і залізничників, а також прогнозованість залізничного сполучення мають вийти на перший план", — підкреслив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Нагадуємо, що за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.

Також  “Укрзалізниця”представила новий графік руху. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.

Автор:
Світлана Манько