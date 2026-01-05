"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на деякі поїзди: причини

В "Укрзалізниці" заявили про коригування розкладу руху поїздів через ускладнення на залізничній ділянці у районі Фастова, яка нещодавно постраждала від російського обстрілу. На цей час призупинили продаж квитків на низку рейсів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що продаж квитків на дати після 21 січня тимчасово призупинено.

Коригування графіків планують завершити до кінця доби 7 січня. Продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть з 22 січня, буде відновлено вранці 8 січня:

на внутрішні рейси — з 08:00.

на міжнародні рейси — з 09:00.

Корективи пов’язані з необхідністю безпечного об’їзду Фастівської ділянки та зміною інтенсивності руху на певних відрізках колій.

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня. А до того часу можливі затримки в межах 1-2 годин, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці.

Пасажирам, які планують поїздки на кінець січня, радять стежити за офіційним застосунком та чат-ботами "Укрзалізниці" для отримання актуальної інформації про відкриття продажів та можливі зміни в маршрутах прямування конкретних поїздів.

Нагадаємо, “Укрзалізниця”представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набув чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.