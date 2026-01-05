"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на некоторые поезда: причины

В "Укрзализныце" заявили о корректировке расписания движения поездов из-за осложнений на железнодорожном участке в районе Фастова, недавно пострадавшего от российских обстрелов. В настоящее время приостановили продажу билетов на ряд рейсов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что продажа билетов на даты после 21 января временно приостановлена.

Корректировку графиков планируют завершить до конца суток 7 января. Продажа билетов на поезда, которые будут курсировать с 22 января, будут возобновлены утром 8 января:

на внутренние рейсы - с 08:00.

на международные рейсы - с 09:00.

Коррективы связаны с необходимостью безопасного объезда Фастовского участка и изменением интенсивности движения на определенных отрезках путей.

За обновленными расписаниями украинские поезда поедут с 22 января. А к тому времени возможны задержки в пределах 1-2 часов в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке.

Пассажирам, которые планируют поездки на конец января, советуют следить за официальным приложением и чат-ботами "Укрзализныци" для получения актуальной информации об открытии продаж и возможных изменениях в маршрутах следования конкретных поездов.

Напомним, "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который вступил в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.