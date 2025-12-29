Запланована подія 2

"Укрзализныця" продолжила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" в Рахов

Рахов
Вокзал в Рахове. Фото: rakhiv-rda.gov.ua

"Укрзализныця" продолжила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня в Рахов с остановкой на станции Квасы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Рахов на Закарпатье является самым высокогорным городом в Украине, а Квасы известны своими минеральными источниками и лечебным воздухом.

В УЗ напомнили, что кроме поезда №95/96 "Гуцульщина", в Рахов также продолжают курсировать поезда №143/144 Сумы — Рахов, №55/56 Киев — Рахов, а также пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое.

Недавно "Укрзализныця" переоборудовала еще два вагона под детские и включила их в состав поезда №95/96 Киев - Ясиня, который является одним из самых популярных среди путешествующих в Карпат семей.

Сколько флагманских поездов в Украине

Недавно поезд №1/2, соединяющий Харьков и Ворохту, стал флагманским поездом "Укрзализныци" и получил новое название - "Единство".

"Единство" стал восьмым флагманским поездом "Укрзализныци". В настоящее время в эксплуатации находятся также следующие поезда:

  • №15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";
  • №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";
  • №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";
  • №91/92 Киев – Львов "Леополис";
  • №105/106 Киев – Одесса "Черноморец";
  • №7/8 Киев – Черновцы "Буковина";
  • №95/96 Киев – Рахов "Гуцульщина";
  • №1/2 Харьков - Ворохта "Единство".

О флагманских поездах

Флагманские поезда   оснащены новыми и капитально отремонтированными вагонами купе и люкс, вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками, USB-зарядками, пеленальными столиками, сигнализацией на дверях купе и тревожными кнопками.

За   информацией   "Укрзализныци", цена остается неизменной и соответствует тарифам на вагоны аналогичного класса. В приложении можно легко найти флагманский поезд благодаря соответствующей маркировке.

Напомним, "Укрзализныця" на период Рождественских и Новогодних праздников назначила 16 дополнительных поездов. Приоритет традиционно был предоставлен карпатскому направлению.

Автор:
Светлана Манько