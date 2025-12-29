- Категория
"Укрзализныця" продолжила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" в Рахов
"Укрзализныця" продолжила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня в Рахов с остановкой на станции Квасы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Рахов на Закарпатье является самым высокогорным городом в Украине, а Квасы известны своими минеральными источниками и лечебным воздухом.
В УЗ напомнили, что кроме поезда №95/96 "Гуцульщина", в Рахов также продолжают курсировать поезда №143/144 Сумы — Рахов, №55/56 Киев — Рахов, а также пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое.
Недавно "Укрзализныця" переоборудовала еще два вагона под детские и включила их в состав поезда №95/96 Киев - Ясиня, который является одним из самых популярных среди путешествующих в Карпат семей.
Сколько флагманских поездов в Украине
Недавно поезд №1/2, соединяющий Харьков и Ворохту, стал флагманским поездом "Укрзализныци" и получил новое название - "Единство".
"Единство" стал восьмым флагманским поездом "Укрзализныци". В настоящее время в эксплуатации находятся также следующие поезда:
- №15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";
- №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";
- №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";
- №91/92 Киев – Львов "Леополис";
- №105/106 Киев – Одесса "Черноморец";
- №7/8 Киев – Черновцы "Буковина";
- №95/96 Киев – Рахов "Гуцульщина";
- №1/2 Харьков - Ворохта "Единство".
О флагманских поездах
Флагманские поезда оснащены новыми и капитально отремонтированными вагонами купе и люкс, вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками, USB-зарядками, пеленальными столиками, сигнализацией на дверях купе и тревожными кнопками.
За информацией "Укрзализныци", цена остается неизменной и соответствует тарифам на вагоны аналогичного класса. В приложении можно легко найти флагманский поезд благодаря соответствующей маркировке.
Напомним, "Укрзализныця" на период Рождественских и Новогодних праздников назначила 16 дополнительных поездов. Приоритет традиционно был предоставлен карпатскому направлению.