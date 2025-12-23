Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Наличный курс:

USD

42,18

42,00

EUR

49,86

49,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" на период праздников назначила 16 дополнительных поездов: список маршрутов

Укрзализныця
"Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов / Укрзалізниця

Несмотря на дефицит подвижного пассажирского состава, "Укрзализныця" на период Рождественских и Новогодних праздников назначила 16 дополнительных поездов. Приоритет традиционно был предоставлен карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации украинским военным и семьям с детьми.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В январе некоторые из этих направлений уже будут покрываться программой "3000 км по Украине".

Список дополнительных поездов:

  • № 255/256 Киев – Рахов;
  • №271/272 Киев – Ивано-Франковск;
  • №237/238 Киев – Ужгород;
  • №220/219 Киев – Днепр;
  • №248/247 Киев – Одесса;
  • №265/266 Киев – Одесса;
  • № 159/160 Киев – Трускавец;
  • №249/250 Киев – Львов;
  • №289/290 Киев – Львов;
  • № 291/292 Киев – Львов;
  • № 741/742 Киев – Львов;
  • №777/778 Киев – Львов;
  • №197/198 Киев – Ковель;
  • №168/167 Одесса – Львов.

Удобные пересадки

Если вы планируете путешествие дальше в горы, обратите внимание на продуманные пересадки во Львове:

  • поезд № 291 Киев – Львов: прибывает так, чтобы вы через 35 минут пересели на рейс № 157/158 Львов – Чоп. Это самый быстрый путь в Славск, Воловец, Сваляву и Мукачево;
  • поезд № 289 Киев – Львов: прибывает в 07:40, что дает время на кофе перед посадкой в 10:51 на современный дизель-поезд в Ворохту (через Яремче и Буковель).

Дополнительные рейсы

Дополнительные рейсы скоростных поездов назначены из Волыни и Слобожанщины: №755/756 Киев – Луцк и №720/719 Киев – Харьков.

Кроме того, из Приднепровья в Западном направлении назначено курсирование дополнительных прицепных вагонов сообщением Днепр – Львов к поезду № 032/031 Запорожье – Перемышль.

"Если билетов в желаемом направлении все же не хватило, напоминаем о функции автовыкупа приложения УЗ", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" переоборудовала еще два вагона под детские и включила их в состав поезда №95/96 Киев — Ясиня, который является одной из самых популярных среди путешествующих в Карпат семей.

Автор:
Татьяна Ковальчук