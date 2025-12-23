"Укрзализныця" на период праздников назначила 16 дополнительных поездов: список маршрутов

Несмотря на дефицит подвижного пассажирского состава, "Укрзализныця" на период Рождественских и Новогодних праздников назначила 16 дополнительных поездов. Приоритет традиционно был предоставлен карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации украинским военным и семьям с детьми.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В январе некоторые из этих направлений уже будут покрываться программой "3000 км по Украине".

Список дополнительных поездов:

№ 255/256 Киев – Рахов;

№271/272 Киев – Ивано-Франковск;

№237/238 Киев – Ужгород;

№220/219 Киев – Днепр;

№248/247 Киев – Одесса;

№265/266 Киев – Одесса;

№ 159/160 Киев – Трускавец;

№249/250 Киев – Львов;

№289/290 Киев – Львов;

№ 291/292 Киев – Львов;

№ 741/742 Киев – Львов;

№777/778 Киев – Львов;

№197/198 Киев – Ковель;

№168/167 Одесса – Львов.

Удобные пересадки

Если вы планируете путешествие дальше в горы, обратите внимание на продуманные пересадки во Львове:

поезд № 291 Киев – Львов: прибывает так, чтобы вы через 35 минут пересели на рейс № 157/158 Львов – Чоп. Это самый быстрый путь в Славск, Воловец, Сваляву и Мукачево;

поезд № 289 Киев – Львов: прибывает в 07:40, что дает время на кофе перед посадкой в 10:51 на современный дизель-поезд в Ворохту (через Яремче и Буковель).

Дополнительные рейсы

Дополнительные рейсы скоростных поездов назначены из Волыни и Слобожанщины: №755/756 Киев – Луцк и №720/719 Киев – Харьков.

Кроме того, из Приднепровья в Западном направлении назначено курсирование дополнительных прицепных вагонов сообщением Днепр – Львов к поезду № 032/031 Запорожье – Перемышль.

"Если билетов в желаемом направлении все же не хватило, напоминаем о функции автовыкупа приложения УЗ", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" переоборудовала еще два вагона под детские и включила их в состав поезда №95/96 Киев — Ясиня, который является одной из самых популярных среди путешествующих в Карпат семей.