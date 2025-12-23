- Категория
"Укрзализныця" на период праздников назначила 16 дополнительных поездов: список маршрутов
Несмотря на дефицит подвижного пассажирского состава, "Укрзализныця" на период Рождественских и Новогодних праздников назначила 16 дополнительных поездов. Приоритет традиционно был предоставлен карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации украинским военным и семьям с детьми.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В январе некоторые из этих направлений уже будут покрываться программой "3000 км по Украине".
Список дополнительных поездов:
- № 255/256 Киев – Рахов;
- №271/272 Киев – Ивано-Франковск;
- №237/238 Киев – Ужгород;
- №220/219 Киев – Днепр;
- №248/247 Киев – Одесса;
- №265/266 Киев – Одесса;
- № 159/160 Киев – Трускавец;
- №249/250 Киев – Львов;
- №289/290 Киев – Львов;
- № 291/292 Киев – Львов;
- № 741/742 Киев – Львов;
- №777/778 Киев – Львов;
- №197/198 Киев – Ковель;
- №168/167 Одесса – Львов.
Удобные пересадки
Если вы планируете путешествие дальше в горы, обратите внимание на продуманные пересадки во Львове:
- поезд № 291 Киев – Львов: прибывает так, чтобы вы через 35 минут пересели на рейс № 157/158 Львов – Чоп. Это самый быстрый путь в Славск, Воловец, Сваляву и Мукачево;
- поезд № 289 Киев – Львов: прибывает в 07:40, что дает время на кофе перед посадкой в 10:51 на современный дизель-поезд в Ворохту (через Яремче и Буковель).
Дополнительные рейсы
Дополнительные рейсы скоростных поездов назначены из Волыни и Слобожанщины: №755/756 Киев – Луцк и №720/719 Киев – Харьков.
Кроме того, из Приднепровья в Западном направлении назначено курсирование дополнительных прицепных вагонов сообщением Днепр – Львов к поезду № 032/031 Запорожье – Перемышль.
"Если билетов в желаемом направлении все же не хватило, напоминаем о функции автовыкупа приложения УЗ", - отметили в "Укрзализныце".
Напомним, "Укрзализныця" переоборудовала еще два вагона под детские и включила их в состав поезда №95/96 Киев — Ясиня, который является одной из самых популярных среди путешествующих в Карпат семей.