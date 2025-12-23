"Укрзалізниця" на період свят призначила 16 додаткових поїздів: перелік маршрутів

Попри дефіцит рухомого пасажирського складу, "Укрзалізниця" на період Різдвяних та Новорічних свят призначила 16 додаткових поїздів. Пріоритет традиційно було надано карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою "3000 км Україною".

Перелік додаткових поїздів:

№ 255/256 Київ – Рахів;

№ 271/272 Київ – Івано-Франківськ;

№ 237/238 Київ – Ужгород;

№ 220/219 Київ – Дніпро;

№ 248/247 Київ – Одеса;

№ 265/266 Київ – Одеса;

№ 159/160 Київ – Трускавець;

№ 249/250 Київ – Львів;

№ 289/290 Київ – Львів;

№ 291/292 Київ – Львів;

№ 741/742 Київ – Львів;

№ 777/778 Київ – Львів;

№ 197/198 Київ – Ковель;

№ 168/167 Одеса – Львів.

Зручні пересадки

Якщо ви плануєте подорож далі у гори, зверніть увагу на продумані пересадки у Львові:

поїзд № 291 Київ – Львів: прибуває так, щоб ви за 35 хвилин пересіли на рейс № 157/158 Львів – Чоп. Це найшвидший шлях до Славська, Воловця, Сваляви та Мукачева;

поїзд № 289 Київ – Львів: прибуває о 07:40, що дає час на каву перед посадкою о 10:51 на сучасний дизель-поїзд до Ворохти (через Яремче та Буковель).

Додаткові рейси

Додаткові рейси швидкісних поїздів призначено з Волині та Слобожанщини: №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків.

Крім того, з Придніпров’я у Західному напрямку призначено курсування додаткових причіпних вагонів сполученням Дніпро – Львів до поїзда № 032/031 Запоріжжя – Перемишль.

"Якщо квитків у бажаному напрямку все ж не вистачило, нагадуємо про функцію автовикупу застосунку УЗ", — зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" переобладнала ще два вагони під дитячі та включила їх до складу поїзда №95/96 Київ — Ясіня, який є одним із найпопулярніших серед родин, що подорожують до Карпат.