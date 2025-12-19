"Укрзалізниця" запустила ще два дитячі вагони на маршруті Київ — Ясіня

"Укрзалізниця" переобладнала ще два вагони під дитячі та включила їх до складу поїзда №95/96 Київ — Ясіня, який є одним із найпопулярніших серед родин, що подорожують до Карпат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Нові вагони мають унікальний дизайн купе: кожне з них присвячене окремій локації в Україні. Візуальні елементи знайомлять дітей з історією місць, а також з тваринним і рослинним світом різних регіонів.

Зокрема, у вагонах можна побачити ілюстрації, присвячені Аджигольському маяку на Херсонщині та його природному оточенню.

Як і в інших дитячих вагонах "Укрзалізниці", тут передбачено все необхідне для подорожей з малечею: дитяча постіль, підігрівачі для пляшечок, манежі, пеленальні столики, спеціальні сходинки та накладки для вбиралень.

Для дозвілля дітей під час поїздки вагони обладнані бізібордами, розмальовками, кольоровими олівцями та книжками, зокрема шрифтом Брайля.

Наразі на різних маршрутах курсують 10 дитячих вагонів. У "Укрзалізниці" повідомляють, що у 2026 році планують запустити нові вагони цього типу, аби ще більше дітей могли подорожувати залізницею з комфортом.

Нагадаємо, у серпні 2024 року "Укрзалізниця" у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.